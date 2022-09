Nhà đầu tư có bao nhiêu tiền nếu chi 1.000 USD mua cổ phiếu Apple 10 năm trước?

Apple vừa ra mắt hàng loạt sản phẩm mới trong sự kiện Far Out diễn ra vào ngày 7/9 (rạng sáng ngày 8/9 theo giờ Việt Nam). Trong đó, bao gồm series iPhone 14 với thời lượng pin được cải thiện và máy ảnh được nâng cấp với ống kính cao cấp hơn.

“Táo khuyết” cũng trình làng mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch Ultra được thiết kế lại hoàn toàn, dành cho những người đam mê thể thao ngoài trời với màn hình lớn hơn và vỏ titan. Công ty đồng thời ra mắt Apple Watch Series 8 với các tính năng mới như “chế độ tiết kiệm pin” giúp kéo dài thời lượng pin lên tới 36 giờ mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích, việc ra mắt sản phẩm mới thường không ảnh hưởng nhiều đến giá cổ phiếu Apple trong quá khứ. Mã này thường tăng sau khi công ty báo cáo kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của thị trường.

Mở cửa phiên ngày 7/9, giá cổ phiếu Apple giao dịch ở mức 154,83 USD, giảm nhẹ so với mức 157,96 USD hôm 1/9.

Theo tính toán của CNBC, nếu bạn chi 1.000 USD mua cổ phiếu Apple một năm trước, số tiền này tăng lên mức 1.007 USD tính đến ngày 6/9. Còn nếu bạn mua 5 năm trước, khoản đầu tư đó sẽ tăng lên 3.916 USD, tương đương mức lợi nhuận gần 3 lần.

Trong trường hợp đầu tư 10 năm trước, số tiền bạn có sẽ vào khoảng 6.665 USD, một phần nhờ vào các lần chia tách cổ phiếu những năm qua.

Apple là công ty Mỹ đầu tiên đạt định giá 3.000 tỷ USD. Ảnh: Getty Images

Cổ phiếu của Apple bắt đầu giao dịch vào ngày 12/12/1980 với giá 22 USD/cổ phiếu. Nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào công ty trong những ngày đầu thành lập, khoản đầu tư của bạn sẽ trị giá hơn 1,63 triệu USD tính đến ngày 6/9.

Đầu năm nay, nhà sản xuất iPhone trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt định giá 3.000 tỷ USD. Đây cũng là công ty Mỹ đầu tiên sau IPO có mức định giá 1.000 tỷ USD và 2.000 tỷ USD.

Một trong những nhà đầu tư lớn nhất của "Táo khuyết" chính là tỷ phú Warren Buffett. Berkshire Hathaway của Buffett đã mua thêm 3,9 triệu cổ phiếu Apple trong quý II. Tính đến cuối tháng 6, tập đoàn Mỹ nắm giữ 895 triệu cổ phiếu của nhà sản xuất iPhone, tương đương 5,6% cổ phần. Apple tiếp tục đứng đầu danh mục đầu tư trị giá 300 tỷ USD của Berkshire, chiếm 41%.

Dù cổ phiếu Apple đã đem lại lợi nhuận lớn cho nhiều nhà đầu tư, CNBC lưu ý rằng những thành công trong quá khứ không phải là cơ sở chắc chắn để dự đoán tương lai. Thay vì lựa chọn cổ phiếu riêng lẻ, nhà đầu tư có thể cân nhắc việc đầu tư vào các quỹ chỉ số như S&P 500.

Tính tới tới ngày 6/9, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ giảm khoảng 14% so với 12 tháng trước. Tuy nhiên, chỉ số này tăng khoảng 58% so với cùng thời điểm năm 2017 và tăng gần 173% so với năm 2012. Tính từ năm 1980, chỉ số này đã tăng khoảng 2.920%.