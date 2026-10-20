Nhà chật đừng vội trách thiếu mét vuông: VỨT 4 thứ vô dụng này đi, không gian rộng ra trông thấy

Có những món giữ lại chẳng để làm gì, ngoài việc khiến nhà ngày một chật hơn.

Sống trong một căn nhà lâu năm, đồ đạc thường chỉ có thêm chứ hiếm khi tự nhiên ít đi. Một món mua về không dùng vẫn tiếc tiền, đồ cũ nghĩ biết đâu sau này cần, còn những thứ từng rất thích thì dù đã trở nên vướng víu vẫn chẳng nỡ bỏ. Cứ như vậy, từng góc nhỏ dần bị lấp kín và đến một ngày, mọi người bắt đầu cảm thấy nhà mình quá chật. Thế nhưng trước khi nghĩ đến chuyện mua thêm tủ hay tìm cách tận dụng nốt những khoảng trống còn lại, hãy thử nhìn lại những món đang chiếm diện tích mà gần như không phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đôi khi chỉ cần mạnh tay với 4 thứ dưới đây, căn nhà đã có thể thoáng hơn đáng kể.

1. Cây đã chết và cây giả phủ bụi

Trồng cây trong nhà vốn chẳng có gì đáng nói nếu cây vẫn xanh tốt và được chăm sóc thường xuyên. Thứ nên mạnh tay dọn đi là những chậu cây đã chết, chỉ còn cành khô và đất cũ nhưng vẫn nằm nguyên ở ban công, góc phòng vì gia chủ chưa tiện xử lý. Cây giả lâu ngày cũng dễ rơi vào tình trạng tương tự: lúc mới mua dùng để trang trí, vài năm sau bạc màu, bám bụi, không còn đẹp nhưng vẫn được giữ lại vì tiếc. Một hai món có vẻ chẳng chiếm bao nhiêu chỗ, nhưng cộng cả chậu, chân kê và khoảng trống phải chừa xung quanh thì lại lấy mất một phần diện tích đáng kể. Vì vậy, cây thật còn sống khỏe thì cứ tiếp tục chăm, còn chậu cây đã chết nên dọn bỏ, cây giả không còn dùng có thể thanh lý hoặc cho tặng nếu vẫn tốt. Chỉ cần giải phóng những góc này, phòng khách hay ban công đã có thể thoáng hơn mà chẳng phải mua thêm bất cứ món nội thất nào.

2. Quá nhiều gối tựa trên giường và bộ ghế phòng khách

Đây là kiểu đồ rất dễ mua thêm mà ít người nhận ra mình đã có quá nhiều. Một vài chiếc gối tựa thực sự hữu ích khi ngồi xem tivi, đọc sách hoặc cần kê lưng, nhưng nếu trên bộ ghế phòng khách có đến năm, sáu chiếc thì chính chỗ ngồi lại bị thu hẹp. Giường ngủ cũng vậy, có gia đình xếp cả hàng gối trang trí chỉ để mỗi tối lại ôm xuống ghế, sáng hôm sau mang lên xếp lại. Chưa kể càng nhiều đồ vải, việc giặt vỏ, hút bụi và giữ chúng sạch sẽ càng mất công. Không cần vứt sạch mọi chiếc gối trong nhà, bạn chỉ cần giữ số lượng thực sự thường xuyên sử dụng, còn những chiếc đã xẹp, biến dạng hoặc nhiều tháng không ai động đến có thể bỏ, cho tặng hay xử lý phù hợp. Bộ ghế và chiếc giường lập tức lấy lại đúng diện tích vốn có mà chẳng cần thay một món nội thất nào.

3. Thiết bị tập thể dục lâu ngày chỉ dùng để... treo quần áo

Máy chạy bộ, xe đạp tập hay những dụng cụ tập luyện cỡ lớn thường được mua vào lúc mọi người đang rất quyết tâm thay đổi thói quen. Tuy nhiên, nếu nhiều tháng thậm chí vài năm trôi qua mà chiếc máy chạy bộ chỉ còn nhiệm vụ treo áo khoác, vấn đề không còn nằm ở chuyện có tập thể dục hay không mà là một món đồ rất lớn đang chiếm diện tích sống. Đừng vì số tiền từng bỏ ra mà mặc định phải giữ nó mãi. Nếu vẫn có kế hoạch sử dụng, hãy dọn sạch và đặt một khoảng thời gian cụ thể để bắt đầu; còn nếu biết chắc gia đình không dùng nữa, bán lại hoặc cho người thực sự cần thường hợp lý hơn việc để thiết bị tiếp tục phủ bụi. Với những căn nhà ít diện tích, chỉ cần giải phóng một chiếc máy tập lớn cũng có thể trả lại cả một khoảng sàn đủ để làm góc đọc sách, chỗ trẻ chơi hoặc đơn giản là để trống cho căn phòng dễ thở.

4. Cả ngăn kéo dây sạc, củ sạc và phụ kiện điện tử từ nhiều năm trước

Nhiều gia đình có ít nhất một chiếc hộp hoặc ngăn kéo mà mở ra chỉ thấy dây điện quấn vào nhau: cáp của chiếc điện thoại đã bỏ từ lâu, củ sạc không nhớ thuộc thiết bị nào, tai nghe hỏng một bên, vỏ điện thoại cũ hay những đầu chuyển chẳng còn thiết bị tương thích. Lý do chúng tồn tại năm này qua năm khác thường chỉ gói gọn trong câu “biết đâu sau này cần”. Thay vì vứt tất cả một cách tùy tiện, mọi người nên lấy chúng ra phân loại một lần: giữ những phụ kiện còn hoạt động, tương thích với thiết bị đang sử dụng và thực sự có nhu cầu dự phòng; còn dây đã nứt vỏ, đầu cắm biến dạng hoặc phụ kiện hỏng thì không nên tiếp tục dùng. Với đồ điện tử không còn cần thiết, hãy ưu tiên điểm thu gom rác thải điện tử hoặc chương trình thu hồi phù hợp thay vì bỏ lẫn với rác sinh hoạt nếu địa phương có điều kiện tiếp nhận.

Nhà rộng hơn đôi khi không cần thêm một mét vuông nào

Dọn nhà không có nghĩa cứ nhìn thấy đồ cũ là phải vứt. Một món ít sử dụng nhưng có giá trị kỷ niệm, đồ dự phòng thực sự cần thiết hay vật dụng theo mùa vẫn có lý do để được giữ lại. Thứ đáng cân nhắc là những món vừa không dùng, vừa chiếm diện tích nhưng tồn tại nhiều năm chỉ vì gia đình chưa từng quyết định sẽ làm gì với chúng.

Đặc biệt, đừng thấy nhà chật lại lập tức mua thêm hộp đựng, kệ hay tủ để chứa chính những món không cần thiết. Càng tạo thêm chỗ chứa, đồ càng có cơ hội tích tụ. Hãy bỏ bớt trước rồi mới sắp xếp phần còn lại. Nhiều khi thứ căn nhà đang thiếu không phải diện tích, mà chỉ là một vài khoảng trống đúng nghĩa.