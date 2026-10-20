Ca sĩ Việt SN 1972 là Phó chủ tịch tập đoàn: Sở hữu cơ ngơi 10.000m² gây choáng, sống yên bình với thú vui điền viên

BĐS rộng 10.000m² được nữ ca sĩ dành riêng làm vườn, trồng đủ loại cây trái, tận hưởng thú vui làm “nông dân” chính hiệu.

Ca sĩ Mỹ Lệ (SN 1972) sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là con gái của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương. Sở hữu giọng hát giàu cảm xúc, cô từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả với dòng nhạc nhẹ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Mỹ Lệ còn khiến nhiều người nể phục bởi khả năng kinh doanh và bản lĩnh trên thương trường. Hiện nữ ca sĩ đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch tập đoàn, đồng hành cùng ông xã là doanh nhân Ngô Đức Bình - Chủ tịch tập đoàn, trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, từ quản lý công ty dược đến các nhà máy.

Ở tuổi ngoài 50, Mỹ Lệ không còn xuất hiện dày đặc trên sân khấu mà dành phần lớn thời gian cho công việc riêng, thỉnh thoảng mới nhận lời làm giám khảo các chương trình ca hát. Gia đình Mỹ Lệ đang tận hưởng cuộc sống sung túc trong căn biệt thự sang trọng. Tuy nhiên, bên cạnh cơ ngơi tiện nghi ấy, nữ ca sĩ còn sở hữu một bất động sản đặc biệt khiến nhiều người trầm trồ: khu vườn rộng tới 10.000m², cách nhà khoảng 5km. Không lựa chọn khai thác để kinh doanh, cô dành không gian rộng lớn này cho niềm đam mê cây cối, tự tay chăm chút từng góc vườn, trồng đủ loại hoa trái và tận hưởng thú vui điền viên. Với Mỹ Lệ, đây không chỉ là một tài sản giá trị mà còn là khoảng trời riêng để tìm thấy niềm vui bình dị, thư thái sau những bộn bề của công việc và cuộc sống.

Mảnh đất hoành tráng rộng tới 10.000m² được Mỹ Lệ mua từ hơn 10 năm trước. Thay vì khai thác để kinh doanh, cô chọn biến nơi đây thành khu vườn rộng lớn, tận hưởng thú vui điền viên với đủ loại cây trái, hoa lá. Bên cạnh những giống cây quen thuộc như xoài, mít, nữ ca sĩ còn kỳ công tìm trồng nhiều loại cây ngoại nhập như vú sữa hoàng kim Đài Loan, lựu Ấn Độ... Do khu vườn chỉ cách biệt thự gia đình đang sinh sống khoảng 5km, Mỹ Lệ có thể thường xuyên ghé thăm, tự tay lựa chọn giống cây, chăm bón và tưới nước. Ngay cả khi lịch trình bận rộn, cô vẫn sắp xếp người làm vườn chăm nom cẩn thận.

Không phải túi hiệu hay những món đồ xa xỉ, một trong những điều khiến ca sĩ Mỹ Lệ hào hứng chia sẻ nhất trên mạng xã hội chính là thành quả sau những ngày chăm chút vườn cây. Đó có thể là những rổ quả chín vàng óng, những chùm trái lúc lỉu trên cành hay khu vườn trĩu quả sau mỗi mùa thu hoạch. Nữ ca sĩ từng chia sẻ cây cối là một trong những điều cô yêu thương vô điều kiện. Không chỉ đam mê làm “nông dân” thực thụ, Mỹ Lệ còn rất mát tay, khiến khu vườn lúc nào cũng đầy ắp rau trái. Từ những dây bầu sai quả, mít ruột đỏ lúc lỉu từ thân đến những cành thấp, xoài và mận vào mùa thu hoạch rộ, chùm ruột kết thành từng dải dày đặc đến lựu Ấn Độ đỏ rực, dâu tằm Đài Loan, hồng xiêm Mexico quả to mọng hay những buồng chuối trĩu nặng... Mỗi góc vườn đều mang đến những thành quả ngọt ngào, đủ để thấy niềm vui và sự tâm huyết mà nữ ca sĩ dành cho thú vui điền viên của mình.

Mỹ Lệ kiên trì theo đuổi phương pháp canh tác hữu cơ, nói không với thuốc trừ sâu và phân bón hóa học, thay vào đó tận dụng rau thừa, vỏ trứng để tự ủ phân chăm cây. Nhờ chăm sóc kỹ lưỡng, khu vườn luôn xanh tốt, cho trái sai trĩu cành, nhiều đến mức gia đình ăn không xuể. Ngoài trồng cây, nữ ca sĩ còn nuôi gà, thường xuyên mời bạn bè, người thân đến thăm vườn và chia sẻ thành quả thu hoạch. Với Mỹ Lệ, niềm vui đôi khi chẳng nằm ở ánh hào quang showbiz hay những món đồ xa xỉ, mà đến từ những khoảnh khắc bình dị, được sống chậm giữa thiên nhiên và tự tay vun trồng những điều mình yêu thích.

Không dừng lại ở việc chăm cây, thu hoạch trái ngọt, Mỹ Lệ còn mang chính những thành quả từ khu vườn vào không gian sống. Những cành hoa, nhành quả do cô tự tay vun trồng được cắm thành bình, trở thành điểm nhấn trang trí mộc mạc mà sinh động cho tổ ấm. Sắc xanh của cây lá cùng vẻ tươi tắn của hoa trái mang thiên nhiên đến gần hơn với đời sống thường ngày, đồng thời cho thấy niềm yêu thích làm vườn đã trở thành một phần trong phong cách sống của nữ ca sĩ.