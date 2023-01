Nhà Bà Nữ của Trấn Thành bùng nổ năm 2023, mở đường cho loạt phim Việt đáng mong chờ nào?

Theo thông tin từ ekip sản xuất, tính đến sáng 29/1, phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành đã đạt doanh thu 210 tỷ đồng - đây cũng là dự án đạt doanh thu 210 ngày nhanh nhất trong lịch sử (chỉ mất 7 ngày).

Hiện tại, sức nóng của Nhà bà Nữ vẫn chưa hề hạ nhiệt, trong dịp cuối tuần, phim tiếp tục khuấy đảo các phòng vé với hơn 4.200 suất chiếu mỗi ngày, đánh bại hoàn toàn các đối thủ ra mắt cùng đợt như Chị chị em em 2, Phi vụ triệu đô.

Việc Nhà bà Nữ bùng nổ doanh thu khiến giới làm phim khấp khởi hy vọng về sự sôi động của thị trường trong năm 2023. Thực tế, trong năm 2022, làng phim Việt chứng kiến nhiều cuộc ra quân thất bại khi các dự án được đầu tư lớn đều thua lỗ nặng nề, đến cả tên tuổi từng bảo chứng phòng vé như Ngô Thanh Vân mà vẫn chịu cảnh không thu hồi được vốn khi đưa phim Thanh Sói ra rạp.

Khi Nhà bà Nữ khẳng định được sức hút, các dự án chuẩn bị ra mắt trong năm 2023 cũng có thêm phần tự tin, ít nhất là lý thuyết khán giả Việt quay lưng với phim nội địa đã không còn tồn tại.

Sau "Nhà bà Nữ", rất nhiều dự án lớn chuẩn bị ra mắt trong năm 2023. Ảnh: ĐPCC

Dự kiến khởi chiếu: 3/2023

Ban đầu, Siêu lừa gặp siêu lầy dự kiến khởi chiếu vào dịp Tết Nguyên đán 2023, tuy nhiên, đến ngày 28 Tết, phim bất ngờ đổi lịch, dời đến tháng 3/2023 mới ra mắt.

Thuộc phong cách hài hước với các "cú lừa" thông minh và lầy lội đến từ bộ đôi Tú (Anh Tú) và Khoa (Mạc Văn Khoa), Siêu lừa gặp siêu lầy của đạo diễn Võ Thanh Hòa theo chân của Khoa – tên lừa đảo tầm cỡ "quốc nội" đến đảo ngọc Phú Quốc với mong muốn đổi đời.

"Siêu lừa gặp siêu lầy" dự kiến ra mắt trong tháng 3. Ảnh: ĐPCC

Tại đây, Khoa gặp Tú – tay lừa đảo "hàng real" và cùng Tú thực hiện các phi vụ từ nhỏ đến lớn. Cứ ngỡ sự ranh mãnh của Tú và sự may mắn trời cho của Khoa sẽ giúp họ trở thành bộ đôi bất khả chiến bại, nào ngờ lại đối mặt với nhiều tình huống dở khóc – dở cười. Nhất là khi băng nhóm của bộ đôi nhanh chóng mở rộng vì sự góp mặt của ông Năm (Trung Lùn) và bé Mã Lai (Ngọc Phước).

Đất rừng phương Nam

Dự kiến khởi chiếu: Trong năm 2023

Đất rừng phương Nam là 1 trong những dự án được mong đợi nhất năm 2023. Lý do đầu tiên là tác phẩm này được làm lại từ bản phim truyền hình kinh điển. Lý do thứ hai là vì Đất rừng phương Nam do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn, có sự góp mặt của Trấn Thành, Tiến Luật và nhiều ngôi sao đình đám khác.

"Đất rừng phương Nam" có sự góp mặt của Trấn Thành, phim do Nguyễn Quang Dũng làm đạo diễn. Ảnh: ĐPCC

Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Cùng với An, khán giả sẽ trải nghiệm sự trù phú của thiên nhiên và nét đẹp văn hoá đặc sắc của vùng đất Nam Kì Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỉ 20.

Bên cạnh đó, tình cảm gia đình, tình bạn, tình người, tình thầy trò, tình yêu nước là những cung bậc cảm xúc sâu sắc sẽ đọng lại qua mỗi bước chân của An và đồng bạn.

Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng

Dự kiến khởi chiếu: 4/2023

Sau cuộc chiến phim Tết, tháng 4 tới đây, làng phim Việt tiếp tục chứng kiến cuộc đọ sức gay cấn giữa Thu Trang - Thái Hòa với Lý Hải. Phim Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng ra mắt trong tháng 4 - cùng thời điểm ra mắt với Lật mặt 6 do Lý Hải làm đạo diễn.

"Chuyện xóm tui: Con Nhót mót chồng" có sự kết hợp của bộ đôi trăm tỷ Thu Trang - Thái Hòa. Ảnh: ĐPCC

Chuyện xóm tui - Con Nhót mót chồng là phiên bản điện ảnh của series Chuyện xóm tui do Thu Trang - Tiến Luật sản xuất. Nội dung của Chuyện xóm tui xoay quanh xóm lao động nghèo với các nhân vật chính là những người bị xem như "ở dưới đáy xã hội". Họ không có học thức, không có việc làm, lại còn dính đến những tệ nạn như cờ bạc, lô đề, trộm cắp vặp. Thậm chí, có nhân vật còn chịu sự khinh miệt vì từng vào tù ra tội.

Tuy xuất thân không được tốt nhưng những con người này lại có tinh thần trượng nghĩa. Vì anh em bạn bè, họ sẵn sàng hy sinh thân mình, thậm chí là lao vào chỗ nguy hiểm để bảo vệ nhau.

Lật mặt: Tấm vé định mệnh

Lật mặt 6 có tên là Lật mặt: Tấm vé định mệnh do Lý Hải làm đạo diễn, Minh Hà làm sản xuất. Phim lấy bối cảnh miền Tây sông nước, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị vì tái hiện làng nghề dệt chiếu ở miền Tây.

Khi được hỏi về kinh phí đầu tư cho bộ phim, nhà sản xuất Minh Hà từ chối tiết lộ. Bà xã Lý Hải cho biết ekip sản xuất muốn chinh phục khán giả bằng chất lượng chứ không phải những con số đầu tư 20 tỷ, 30 tỷ đồng. Lật mặt: Tấm vé định mệnh bấm máy vào tháng 10/2022 và ra mắt khán giả dịp lễ 30/4/2023.

Lý Hải - Minh Hà đưa "Lật măt: Tấm vé định mệnh" ra mắt trong tháng 4 tới. Ảnh: ĐPCC

Tuy không có dàn diễn viên quá đình đám nhưng thương hiệu Lật mặt của Lý Hải rất được khán giả ưa chuộng. Với phần thứ 5, Lật mặt có doanh thu trên 150 tỷ đồng, đồng thời lọt vào danh sách những dự án có tiền bán vé cao nhất lịch sử phim Việt.

Công tử Bạc Liêu

Dự kiến khởi chiếu: Trong năm 2023

Ngoài những dự án nặng ký trên, năm 2023 cũng chứng kiến sự đổ bộ nhiều hứa hẹn của phim Công tử Bạc Liêu.

Công tử Bạc Liêu là nhân vật có thật trong lịch sử, ông tên là Trần Trinh Huy, sinh năm 1900, mất năm 1973, thọ 73 tuổi. Nhà công tử có 7 anh em, 3 người con trai, 4 người con gái, công tử Bạc Liêu là người con trai thứ ba nên thường được gọi là cậu Ba Huy.

"Công tử Bạc Liêu" gây chú ý khi vừa mới công bố thông tin về dự án. Ảnh: ĐPCC

Sự giàu sang và nổi tiếng của công tử Bạc Liêu là do ba mẹ của công tử tạo dựng nên chứ không phải là công tử. Trong 7 anh em trong gia đình, công tử được ba mẹ yêu thương và nuông chiều nhất nên đã tin tưởng giao tài sản cho công tử quản lý và điều hành. Cả một đời ăn chơi của công tử Bạc Liêu, người ta thống kê lại từ khi ông biết tiêu xài tiền cho đến khi mất, ông đã tiêu xài hết 5 tấn vàng của gia tộc.

Theo nhà sản xuất Giang Hồ, ekip thực hiện đã chọn thời điểm từ khi cậu Ba Huy bắt đầu nổi danh ăn chơi khét tiếng lục tỉnh Nam kỳ với sự kiện "đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu".