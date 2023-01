Bất chấp nữ chính bị chê quá già, rating Khóa Học Yêu Cấp Tốc vẫn tăng chạm đỉnh, tập mới còn có cảnh gây bão mạng

Khóa Học Yêu Cấp Tốc là bộ phim tình cảm, hài hước đang lên sóng trên kênh tvN. Ngay từ thời điểm ra mắt tập đầu tiên, phim đã gây ra vô số tranh cãi trái chiều về nữ chính Jeon Do Yeon. Nhiều khán giả cho rằng cô trông quá già so với nhân vật của mình và càng không tương xứng khi đứng cạnh nam chính. Trong phim cô vào vai Haeng Seon (Jeon Do Yeon) - một cựu vận động viên quốc gia, nay trở thành bà chủ của một quán ăn nhỏ. Cô phải vất vả mưu sinh, nuôi người em trai chậm phát triển và cô cháu gái mà chị mình từng bỏ rơi. Cuộc sống mưu sinh vất vả nên Haeng Seon không có thời gian chăm sóc cho bản thân, đây là lý do khiến cô trông khá già dù mới chỉ khoảng gần 40 tuổi.



Jeon Do Yeon bị chê già ở phim mới

Dù hiện tại phim đã đi đến tập 5 nhưng vẫn còn vô số bình luận tranh cãi về vẻ bề ngoài của nữ diễn viên. Nhất là khi ở giai đoạn hiện tại, mối quan hệ của cặp đôi chính đã trở nên thân thiết hơn. Tranh cãi là vậy nhưng sức hút của Khóa Học Yêu Cấp Tốc không hề có dấu hiệu sụt giảm. Ở tập mới nhất, rating tăng mạnh lên tới con số 9,1%, hứa hẹn sẽ trở thành phim đài cáp đầu tiên của 2023 cán mốc rating 2 chữ số.

Không chỉ rating ấn tượng, tập 5 Khóa Học Yêu Cấp Tốc còn có một phân cảnh gây sốt "cõi mạng", được khán giả lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó là cảnh kết của phim, khi thầy giáo siêu sao Choi Chi Yeol uống say và được Haeng Seon đưa về nhà mình. Sáng hôm sau, Haeng Seon thức dậy trong bộ dạng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra, đã thế anh còn mặc quần của Haeng Seon. Vì quá xấu hổ, anh tức tốc thay quần, xách giày chạy ra đường, Haeng Seon thì vội đuổi theo vì phát hiện ra thầy giáo quên thắt lưng. Cảnh tượng này đã bị trợ lý của Chi Yeol nhìn thấy và hiểu lầm giữa hai người đã xảy ra "chuyện", Chi Yeol vì vậy mà bối rối ngồi sõng soài giữa đường.

Phân cảnh "tình ngay lý gian" của tập 5

Nguồn ảnh: Netflix