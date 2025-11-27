Nhà 3 người tiêu 3 triệu/tháng để mua nhà 6,5 tỷ đồng

Với ước mơ có nhà ở thành phố lớn, nhiều gia đình trẻ chọn lối sống thắt lưng buộc bụng. Việc tiết kiệm một cách tối đa không còn là lối sống nhất thời, ngược lại, đây là một niềm vui. Gia đình Li Duo và Lin Hua - Một cặp vợ chồng sống ở Bắc Kinh (Trung Quốc).

Lin Hua làm việc trong lĩnh vực truyền thông còn Li Duo làm việc ở công ty phần mềm trên Internet. Lương cả 2 vợ chồng không quá cao, khoảng 8.000 NDT/tháng (26 triệu đồng). Để dành tiền mua nhà, họ chỉ chi tiêu cỡ 1/10 thu nhập.

Để duy trì chế độ ăn uống cơ bản, Li Duo và chồng chỉ cần đến 3 cái nồi: nồi cơm kiểu cũ, chảo và xửng hấp bánh đã ố vàng sau nhiều năm sử dụng. Cô cho biết nồi hấp của nhà được đổi bằng thẻ tín dụng với giá 0 đồng; trứng được đổi từ trò chơi nông trại trực tuyến; bột mì đổi từ điểm thẻ ngân hàng; thậm chí đến giấy lót bánh cũng có giá 0 đồng vì được quy đổi khi đăng nhập trên nền tảng mua sắm trực tuyến. Họ đã quá quen với việc quy đổi điểm thưởng để lấy những vật dụng cần thiết trong gia đình.

Li Duo và Lin Hua

Cặp đôi này có thể sử dụng một nền tảng nhất định và đăng nhập 28 ngày liên tục để đổi lấy 12 cuộn giấy vệ sinh. Họ thậm chí còn bán lại những món đồ 0 đồng không sử dụng cho người cần.

Thứ xa xỉ nhất trong gia đình là đôi giày thể thao của Lin Hua được mua lại từ một người đồng nghiệp. Dẫu cho đôi giày này nhỏ hơn chân mình song anh vẫn lấy sử dụng để làm dép đi trong nhà. Với lối sống tằn tiện này, nhiều người nghĩ gia đình Lin Hua hẳn rất khó khăn nhưng thực tế, họ đang sống trong căn hộ đứng tên mình với giá trị 2 triệu NDT (6,5 tỷ đồng).

Năm 2016, khi giá nhà đất tăng chóng mặt, vợ chồng Lin Hua đã mua căn nhà 2 phòng ngủ, rộng 100m2 với phần lớn số tiền là vay ngân hàng. Khi mua, anh cũng không chi quá nhiều tiền cho nội thất. Để tiết kiệm, anh đến các chợ đồ cũ để sắm đồ, tổng chi phí chưa đến 10.000 NDT (32 triệu đồng).

Trên bàn ăn, một chiếc ấm màu trắng đã được đôi vợ chồng này mua cách đây nhiều năm. Hiện họ vẫn đun nước sôi để uống thay vì mua nước đóng chai. Năm 2022, Li Duo và Lin Hua sinh con. Trong thời gian mang thai, cặp vợ chồng này cũng không chi tiêu một cách mù quáng. Họ đánh giá, so sánh kỹ nhằm mua được món hàng có chất lượng tốt nhất với giá thành rẻ nhất.

Cặp vợ chồng này cũng quy định số lượng quần áo của mỗi thành viên trong nhà. “Chúng tôi không có nhiều hơn 5 bộ quần áo mỗi mùa và chỉ gồm 4 đôi giày sử dụng quanh năm. Gia đình tôi chỉ mua quần áo mới khi đã bị sờn hoặc rất cần thiết”, Li Duo nói và cho ví dụ về bộ quần áo mới nhất của cô có giá 15 NDT (khoảng 60.000 đồng) đã được mua từ năm ngoái. Thậm chí, đến giờ, cô vẫn sử dụng 2 chiếc quần đã mua từ năm 2 đại học.

Quần áo của con gái hầu hết được cho. “Quần áo đủ ấm và sạch sẽ là đủ rồi. Trẻ con không biết đâu là quần áo mới, quần áo cũ. Nhiều người cứ mua cho con những thứ không cần thiết để thỏa mãn bản thân” , Li Dio nói. Chiếc chăn mà cô con gái họ đang sử dụng cũng tận dụng từ quà tặng gói sinh mổ.

Họ cũng từng được tặng miễn phí một chiếc ghế ăn trẻ em và một xe đẩy. Tuy nhiên, chiếc ghế quá dốc khiến cô bé khó ngồi yên. Sau đó chiếc xe đẩy trở thành ghế ăn và chiếc ghế ăn ban đầu được tận dụng thành nơi chứa đồ đạc. Từ cách tiết kiệm như vậy, chi phí sinh hoạt của cả gia đình 3 người chưa đến 1.000 NDT (3,2 triệu đồng).

Tận dụng thùng cartoon làm kệ đồ

Nhiều người cho rằng nếu không có lối sống giống nhau, họ khó có thể đến và ở được với nhau cho đến hiện tại. Vì đều mong muốn tiết kiệm nên từ khi yêu nhau đến khi kết hôn, cặp đôi này chưa từng cãi nhau. Họ có thể thức khuya thảo luận mua đồ ở đâu rẻ nhất.

Cả hai cũng là thành viên tích cực của các nhóm buôn bán đồ cũ. Khi thấy ai cho món đồ nào hữu ích, Li Duo sẽ đến lấy mà không do dự. Trong nhà của họ, phần lớn đồ dùng là được cho. Cả 2 vợ chồng đều cho rằng lối sống này không phải là keo kiệt, mà chỉ là tận dụng mọi thứ một cách tốt nhất.

Hầu hết bạn bè của Li Duo đều quan niệm rằng cuộc sống vốn ngắn ngủi nên cần tận hưởng mọi khoảnh khắc. Họ không có nhu cầu tạo ra bước nhảy vọt bằng cách tiết kiệm tiền. Song xét cho cùng, mua được một căn nhà và định cư ở Bắc Kinh là điều xa xỉ với người làm công ăn lương. Tuy nhiên Lin Hua không nghĩ như vậy. Anh nhìn thấy những cơ hội tốt cho con khi sống tại đây. Vì thế, người đàn ông này đã quyết định phải mua bằng được một căn nhà ở thành phố để thay đổi tương lai cho con.

Nhằm thực hiện được điều này, cặp đôi thực hành lối sống tiết kiệm. Đôi khi họ cũng bị lung lay bởi sức hút tiêu dùng. Như Li Duo từng mê mẩn chiếc túi giá 20.000 NDT (74 triệu đồng). Lúc đó có hàng trăm nghìn NDT trong tay, hoàn toàn có thể mua được, nhưng cô lựa chọn mua một chiếc tủi rẻ hơn nhiều, chỉ khoảng 80 NDT (300.000 đồng).

Dù đôi lúc, họ đánh giá bản thân giống như những người tối cổ sống trong thành phố hiện đại, nhưng nghĩ đến việc có nhà, tiết kiệm tiền nuôi con, cả Li Duo và Lin Hua đều thấy sống thế này cũng không vấn đề gì.

(Nguồn: QQ.com)