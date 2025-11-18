Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra

Bà Nguyễn Thị Bình tại lễ trao giải thưởng. Ảnh: VietnamNet

Phát biểu tại buổi lễ, ông Pallab Sengupta - Bí thư Hội đồng quốc gia Đảng Cộng sản Ấn Độ, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình thế giới, Ủy viên Đoàn Chủ tịch AIPSO, nhấn mạnh bà Nguyễn Thị Bình là một trong những nhân vật truyền cảm hứng nhất trong phong trào toàn cầu vì hòa bình, độc lập và công bằng xã hội. Tên tuổi của bà đã tỏa sáng rực rỡ trong lịch sử đấu tranh anh hùng của Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Bình được biết đến với cương vị Trưởng phái đoàn Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam, đại diện tham gia Hội nghị bốn bên về hoà bình cho Việt Nam tại Paris trong giai đoạn 1968 - 1973. Bà là một trong những người đại diện các bên ký Hiệp định năm 1973 và là người phụ nữ duy nhất đặt bút ký vào Hiệp định.

"Hôm nay, AIPSO vinh dự được vinh danh bà Nguyễn Thị Bình vì những cống hiến to lớn cho sự nghiệp hòa bình và đoàn kết quốc tế. Thay mặt AIPSO và nhân dân yêu chuộng hòa bình Ấn Độ, tôi xin gửi lời chào trân trọng tới bà Nguyễn Thị Bình, một người con ưu tú của Việt Nam, một biểu tượng toàn cầu của hòa bình và nhân phẩm. Tại đây, chúng ta cũng kỷ niệm tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam, được hun đúc từ những cuộc đấu tranh chung và được củng cố bởi sự tôn trọng lẫn nhau", ông Pallab Sengupta nhấn mạnh tại buổi lễ.

Bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới AIPSO, bà Nguyễn Thị Bình khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận của AIPSO dành cho cá nhân bà, mà còn là sự đánh giá và tôn vinh đối với những nỗ lực chung của những người làm công tác đối ngoại nhân dân của Ủy ban Hòa bình Việt Nam và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.

"Tôi rất vinh dự và xúc động khi được nhận Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra, giải thưởng mang tên người chiến sỹ hòa bình kiệt xuất của thế giới, người đã cống hiến cuộc đời mình cho phong trào hòa bình quốc tế, chống chiến tranh, thúc đẩy công lý và vun đắp tình đoàn kết và hữu nghị giữa các dân tộc. Tôi trân trọng cảm ơn các bạn, những người đồng chí đã luôn đồng hành, sát cánh cùng nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc", bà Nguyễn Thị Bình phát biểu.

Cũng trong ngày 18/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và AIPSO đã phối hợp tổ chức Lễ trao giải thưởng Romesh Chandra cho ông Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; ông Trần Đắc Lợi - nguyên Phó Ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Hòa bình Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam (nay là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam) vì những đóng góp nổi bật trong việc xây dựng và thúc đẩy phong trào hòa bình và đoàn kết quốc tế.

Giải thưởng Romesh Chandra do AIPSO sáng lập, mang tên Chủ tịch danh dự Hội đồng Hòa bình thế giới Romesh Chandra, người được coi là một biểu tượng sáng ngời của phong trào hòa bình quốc tế, người chiến sỹ kiên trung đã dành trọn cuộc đời mình cho lý tưởng hòa bình, chống chủ nghĩa đế quốc và vun đắp tình hữu nghị giữa các dân tộc.