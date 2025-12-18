Nguyên nhân xe cứu thương tông ô tô đầu kéo rồi bốc cháy dữ dội, 3 người tử vong

Ngày 18/12, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc rạng sáng cùng ngày giữa xe cứu thương và ô tô đầu kéo khiến 3 người chết.

Cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân ban đầu do lái xe cứu thương điều khiển xe thiếu chú ý quan sát và có dấu hiệu buồn ngủ, chạy nhanh, không giảm tốc độ khi đã vào đến khu vực trạm dừng nghỉ, dẫn đến tai nạn giao thông.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 0h14 cùng ngày, tại khu vực sân trạm dừng nghỉ (km 41) cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây (không phải trên đường cao tốc), hướng Long Thành - Dầu Giây (xã Xuân Quế, tỉnh Đồng Nai).

Lúc này, va chạm xảy ra giữa xe ô tô cứu thương (chưa rõ biển số do bị cháy rụi hoàn toàn) đâm vào đuôi xe ô tô đầu kéo biển số 38H- 021.42 do lái xe N.V.K. (SN 1980, trú tại Hương Sơn, Hà Tĩnh) cầm lái, đang đỗ tại dốc lối vào trạm dừng nghỉ.

Chiếc xe cứu thương bốc cháy dữ dội

Sau va chạm xe ô tô cứu thương bốc cháy, trên xe cứu thương có 5 người. Tuy nhiên, 3 nạn nhân bị kẹt trong xe, tử vong là bà N.T.L.A. (SN 1963, bệnh nhân), ông V.V.N. (khoảng 30 tuổi) và tài xế xe cứu thương.

Ngoài ra ông, V.V.H. (SN 1950, quê ở Gia Lai) và bà N.T.T.H. (SN 1973, quê Gia Lai) được đưa đi cấp cứu.

Cảnh sát kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe đầu kéo N.V.K., bước đầu không phát hiện vi phạm.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Cục Cảnh sát giao thông) có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Khu vực xảy ra tai nạn có biển báo cấm dừng đỗ, trạm dừng nghỉ không có người xếp xe hướng dẫn. Xe cứu thương chạy từ bệnh viện Chợ Rẫy về Bình Định, có đầy đủ các loại giấy tờ về xe cứu thương.