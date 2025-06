Nguỵ trang hơn 200kg cần sa giao dịch qua đường chuyển phát

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và Công an TP Hà Nội triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng, khởi tố 10 đối tượng, thu giữ hơn 200kg ma tuý cần sa khô và nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, vào tháng 9/2024, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện đường dây hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cần sa trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn hết sức tinh vi.

Ma tuý được nguỵ trang với các hàng hoá khác. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Tội phạm trộn lẫn, nguỵ trang ma tuý với các hàng hoá khác; lợi dụng dịch vụ chuyển phát để giao dịch ma tuý; sử dụng sàn giao dịch thanh toán bằng tiền ảo…

Nhận thấy đây là đường dây hoạt động mua bán ma túy cần sa số lượng lớn, hoạt động phức tạp, trải rộng tại nhiều địa phương, nếu không triệt phá kịp thời, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo xác lập chuyên án để đấu tranh.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các lực lượng đấu tranh chuyên án đã bắt giữ 10 đối tượng tại các địa bàn Tuyên Quang, Hà Nội và TP.HCM.

Công an thu giữ hơn 200kg ma tuý cần sa khô và nhiều tang vật liên quan. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang).

Cụ thể, tại Tuyên Quang, công an bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 186,238g cần sa. Tại Hà Nội, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ 191kg ma túy cần sa khô; 159,77 gam tinh dầu cần sa; 591 sản phẩm thuốc lá điện tử bên trong đều có chứa tinh dầu cần sa.

Tại TP.HCM, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 20kg ma túy cần sa khô cùng nhiều tang vật chứng minh hành vi phạm tội.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục được điều tra mở rộng chuyên án.