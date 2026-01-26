Nguy cơ bùng phát dịch bệnh mới từ 1 loại virus lây từ dơi sang người: Thái Lan tái kích hoạt biện pháp phòng dịch như thời Covid-19

Phát biểu ngày 25/1, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết các hệ thống sàng lọc y tế cộng đồng đã được điều chỉnh và nâng cấp, dựa trên mô hình từng áp dụng hiệu quả trong đại dịch Covid-19. Theo ông, dù đến nay Thái Lan chưa ghi nhận ca nhiễm virus Nipah nào, nhưng các biện pháp phòng ngừa vẫn cần được siết chặt hơn mức bình thường do hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cũng như vaccine phòng bệnh.

Thủ tướng Anutin nhấn mạnh việc tăng cường sàng lọc y tế đối với du khách đến từ các quốc gia được đánh giá có nguy cơ cao là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay.

Tuy nhiên, ông cũng khẳng định người dân không nên quá lo lắng trước tình hình dịch bệnh Nipah tại Ấn Độ hay khả năng virus này xâm nhập vào Thái Lan. Nguyên nhân là virus Nipah chủ yếu lây truyền qua dịch cơ thể và không lây qua đường không khí.

Ảnh: Bangkok Post

“Người dân vẫn có thể sinh hoạt bình thường, đồng thời duy trì các thói quen vệ sinh quen thuộc như ăn chín uống sôi, sử dụng muỗng chung khi ăn uống, thường xuyên rửa tay và hạn chế bắt tay”, Thủ tướng Anutin cho biết. Ông cam kết Bộ Y tế Công cộng sẽ sớm ban hành các thông báo chính thức về tình hình virus Nipah, kèm theo hướng dẫn vệ sinh cụ thể nhằm ngăn ngừa tâm lý hoang mang trong cộng đồng.

Cùng ngày, Tiến sĩ Nattapong Wongwiwat, Tổng cục trưởng Cục Khoa học Y tế Thái Lan, cho biết cơ quan này đã chỉ đạo các bệnh viện và cơ sở y tế trực thuộc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực chuyên môn, khu cách ly, thuốc men và các vật tư y tế cần thiết để ứng phó trong trường hợp dịch bệnh Nipah xuất hiện tại Thái Lan.

Bên cạnh đó, Cục Khoa học Y tế cũng giao nhiệm vụ cho các chuyên gia trong và ngoài ngành xây dựng bộ hướng dẫn chuyên môn dành cho đội ngũ y tế trên toàn quốc, nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.

Các chỉ đạo này hiện được áp dụng tại nhiều cơ sở y tế trọng điểm, bao gồm Bệnh viện Rajavithi, Bệnh viện Lerdsin, Bệnh viện Nopparat Rajathanee, Viện Thần kinh Thái Lan, Viện Lồng ngực Trung ương Thái Lan và Viện Sức khỏe Trẻ em Quốc gia Queen Sirikit.

Theo Tiến sĩ Nattapong, việc chủ động chuẩn bị sớm sẽ giúp hệ thống y tế Thái Lan sẵn sàng đối phó hiệu quả với mọi kịch bản có thể xảy ra liên quan đến virus Nipah trong thời gian tới.

Nguồn: Bangkok Post