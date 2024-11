Nguồn gốc giấy đăng ký kết hôn có chữ ký của Hoa hậu Thanh Thuỷ

Đăng quang 1 trong 6 cuộc thi nhan sắc lớn trên thế giới nên Thanh Thuỷ nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ tại Việt Nam. Bằng chứng là rất nhiều người đã xuất hiện để chào đón Tân Hoa hậu về nước. Hoà theo dòng người diễu hành cùng Thanh Thuỷ còn xuất hiện 1 người hâm mộ khoe giấy đăng ký kết hôn khiến ai cũng bất ngờ. Cũng từ chi tiết này, Tân Miss International vướng tin đồn đã kết hôn.

Mới đây, chủ nhân tờ giấy kết hôn kia đã lên tiếng chia sẻ về trò đùa của mình. Người này đã in mẫu giấy đăng ký kết hôn to, có đầy đủ thông tin và cả chữ ký của Thanh Thuỷ để đi đón cô ở sân bay sau đó mang đến cả sự kiện họp báo để check in cùng bà Phạm Kim Dung, Á hậu Lệ Hằng.

Theo đó, tờ giấy đăng ký kết hôn này đã được fan mang đến sân bay cho Thanh Thuỷ ký trong ngày tiễn cô lên đường chinh chiến. Khi đó, nàng hậu tỏ vẻ ngại ngùng, ban đầu khéo từ chối đặt bút ký tên nhưng sau đó cũng vui vẻ chiều lòng người hâm mộ. Thời điểm ký vào tờ giấy này, Thanh Thuỷ nói: "Em không có dám ký, không được. Em vẽ hình trái tim xong ghi Thanh Thuỷ bên dưới được không. Như vậy coi như có chữ ký rồi".

Trước Thanh Thuỷ, nhiều nghệ sĩ Việt cũng có tình huống dở khóc dở cười khi fan yêu cầu ký giấy đăng ký kết hôn. Như Quang Hùng MasterD phải ký mỏi tay, MONO ngỡ ngàng nhưng cũng chiều lòng fan còn Noo Phước Thịnh có phen "sang chấn" và từ chối ký.

Trước thềm lên đường chinh chiến, Thanh Thủy cũng có phát ngôn gây chú ý liên quan đến chuyện lấy chồng. Cụ thể, trên sân khấu trao sash, CEO Phạm Kim Dung nói rằng nàng hậu Việt nào thi Miss International về cũng "dính cái huông" lấy chồng. Lúc này, Thanh Thủy bất ngờ trả lời với bà Phạm Kim Dung: "Dạ theo con biết đại diện Việt Nam thi Miss International ai cũng đi lấy chồng nhưng Hoa hậu Quốc tế thì chưa".

Hồi đầu năm 2024, trong một bài phỏng vấn với chúng tôi, Thanh Thủy cho biết bản thân là người kín tiếng trong chuyện tình cảm. Cô thổ lộ: "Những điều đó tôi luôn giữ bí mật. Tôi cũng là người rất kín tiếng trên mạng xã hội. Nếu có tôi cũng chỉ chia sẻ với bố mẹ thôi nhưng hiện tại thì cũng chưa có gì để chia sẻ (cười). Bây giờ tôi chỉ có công việc và học tập thôi".

Khi được hỏi về gu bạn trai, nàng hậu nói: "Tôi thích một người đàn ông sống cảm xúc, tinh tế và không cách biệt tuổi tác với tôi quá nhiều".

Thanh Thủy xuất sắc trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên chiến thắng cuộc thi Miss International. Sau đăng quang, Thanh Thủy đang cùng 4 Á hậu tham gia các hoạt động truyền thông tại Nhật Bản. Trả lời trên tờ PR Times của Nhật Bản, Thanh Thủy tâm sự cảm thấy hạnh phúc khi có thể đạt được vị trí cao nhất trong cuộc thi. Đây là một niềm vui không thể nào diễn tả hết được.

"Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè và tất cả những người đã ủng hộ tại Việt Nam. Trong suốt hành trình này, tôi đã luôn cố gắng chú trọng từng chi tiết từ kỹ năng, trang phục cho đến cách thức thể hiện bản thân, với mục tiêu phấn đấu để trở thành người Việt Nam đầu tiên chiến thắng trong lịch sử cuộc thi.

Với sứ mệnh của Miss International 2024 , tôi sẽ tiếp tục không ngừng nỗ lực và coi đó là điều quan trọng nhất. Tôi rất vui khi dù ở Nhật Bản, tôi vẫn có thể cảm nhận được tình cảm và sự ủng hộ nồng nhiệt từ người hâm mộ tại Việt Nam, và tôi rất tự hào khi có thể đáp lại sự yêu mến đó. Tôi cũng cảm động trước sự hiếu khách và nền văn hóa tuyệt vời của Nhật Bản. Tôi mong muốn đem những giá trị văn hóa này về đất nước mình", Thanh Thủy nói.