Người xưa nói không được để cây chết trong nhà, nhất là 5 vị trí

Cây chết trong nhà được xem là phong thủy xấu khiến nhà cửa bị chặn tài khí, không thể thu hút vận may đến với gia đình. Và một trong những nguyên nhân làm cây nhanh chết đó là do đặt sai vị trí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát triển của cây, khiến cây héo tàn và khó xanh tươi mơn mởn. Nếu không muốn đuổi vận may thì bạn cần cân nhắc khi trưng cây xanh ở 5 vị trí này!

1. Khu vực tivi, loa đài

Nhiều người có sở thích đặt cây xanh cạnh khu vực tivi, loa đài ở phòng khách để giúp không gian thêm phần bắt mắt, thoáng đãng.

Tuy nhiên, việc đặt cây xanh ở đây có thể gây hại cho cả cây và các thiết bị. Vì cây cần tưới nước thường xuyên nên khu vực trồng/trưng cây sẽ luôn có môi trường ẩm ướt, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tivi, loa đài, khiến tuổi thọ của các thiết bị ít nhiều cũng có sự suy giảm. Ngược lại, các thiết bị điện tử có khả năng phát ra nhiệt và bức xạ, có thể gây ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất, khiến cây chậm phát triển và dễ khô héo.

Tương tự như thế, bạn cũng không nên đặt nhiều cây xanh ở gần điều hoà cây vì nhiệt độ và cơ chế hoạt động của thiết bị có thể đẩy nhanh quá trình bốc hơi, khiến lá cây bị vàng và rễ nhanh thối. Cây phải tươi xanh thì mới tượng trưng cho điều tốt đẹp. Bạn không muốn cây héo úa, ủ rũ tạo cảm giác nặng nề, chán chường cho nhà cửa thì hãy tránh xa những vị trí và các món đồ này.

2. Nhà bếp

Không nên đặt nhiều cây đặc biệt là cây to ở nhà bếp dù chúng có khả năng tạo cảm giác sống động, tươi mát cho không gian. Bởi vì khu vực nấu ăn có nhiều dầu mỡ và mùi thức ăn, khói dầu bám vào lá cây sẽ ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây. Chưa kể, một số thiết kế nhà bếp còn có điều kiện thông gió và đón ánh sáng kém, càng làm cây khó phát triển, mau héo úa và lụi tàn. Ngay cả những loài có sức sống bền bỉ như dây nhện hay trầu bà cũng khó tồn tại và sinh trưởng mạnh mẽ trong không gian nhà bếp.

Nếu muốn trưng cây xanh ở khu vực này, tốt hơn hết là chỉ trưng khoảng 1 - 2 chậu cây nhỏ nhắn và ưu tiên đặt ở khu vực thoáng đãng như bậu cửa sổ.

3. Cửa ra vào

Cây xanh có ý nghĩa tốt đẹp nên nhiều người nghĩ rằng đặt cây ở khu vực cửa ra vào sẽ giúp nhà cửa thêm tươi sáng, may mắn. Nhưng điều này đôi khi cũng không hoàn toàn đúng. Ở một số gia đình, khu vực cửa ra vào thường không đón được ánh sáng tự nhiên. Cộng thêm nhiệt độ có thể thay đổi đáng kể mỗi lần đóng và mở cửa, là nguyên nhân gây cản trở sự phát triển của cây xanh.

Trồng cây ở vị trí này, bạn nên chọn những loài cây có sức sống bền bỉ, ưa bóng râm để đảm bảo cây phát triển tốt và không chết, không còi cọc. Hoặc bạn có thể trồng những chậu cây nhỏ, thỉnh thoảng di chuyển cây ra ban công để thông gió, tắm nắng giúp cây luôn xanh tươi.

4. Hành lang

Nhiều gia đình có thiết kế hành lang dài và rộng nên thường tận dụng không gian để trưng cây xanh. Điều này đảm bảo yếu tố đẹp mắt mà lại không chiếm diện tích sinh hoạt.

Tuy nhiên, tương tự như vị trí cửa ra vào, khu vực hành lang đặc biệt là cuối hành lang thường không đón được ánh sáng, độ thông gió cũng kém. Do đó, nếu đặt cây ở đây có thể khiến lá cây dễ ngả từ xanh sang vàng, nhanh héo úa, thậm chí là còn xuất hiện sâu bệnh.

5. Phòng tắm

Trưng cây xanh trong phòng tắm mang đến nhiều lợi ích tuyệt vời như khử mùi hôi và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Tuy nhiên, phòng tắm cũng có thể là nơi không phù hợp để trồng cây. Bởi không gian này ít ánh sáng, độ ẩm lại cao, rất dễ tồn tại và sinh sôi vi khuẩn, nấm mốc - là nguyên nhân khiến cây sinh trưởng kém, rễ bị thối và lá thì thâm đen.

Nếu muốn trưng cây ở khu vực này, bạn nên chọn những loại cây thích hợp cho phòng tắm như dương xỉ hoặc thường xuân, ưu tiên đặt cây ở gần cửa sổ hoặc những nơi thoáng gió. Không phải loài cây nào cũng phù hợp để đặt ở phòng tắm, bạn nên lưu ý để tránh trồng nhầm, bởi cây chết vừa xấu không gian vừa ảnh hưởng tài lộc!

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tổng hợp