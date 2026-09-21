Người từng mua sâm của Lê Thị Thanh Hằng SN 1992, chủ động liên hệ công an trước ngày 30/9

Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm người từng mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu để phục vụ điều tra vụ án “Lừa dối khách hàng”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra năm 2026 tại tỉnh Thanh Hóa và một số địa phương có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 805/QĐ-CSKT-Đ4 ngày 25/8/2026.

Đối tượng Lê Thị Thanh Hằng. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Quá trình điều tra xác định, bị can Lê Thị Thanh Hằng, sinh năm 1992, trú tại xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa và Lê Thanh Hậu, sinh năm 1998, trú tại xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa, sử dụng các tài khoản mạng xã hội TikTok, Facebook như: "HẰNG LÊ Sâm Ngọc Linh", "Hằng lép2", "Thanh hậu sâm ngọc linh" và một số tài khoản khác để quảng cáo, tư vấn, kinh doanh các sản phẩm từ sâm.

Theo kết quả điều tra bước đầu, các đối tượng đặt mua sâm có hình thái tương đồng với Sâm Lai Châu, sau đó quảng cáo, tư vấn và cam kết với khách hàng đây là Sâm Ngọc Linh có nguồn gốc từ Kon Tum để bán nhằm thu lợi.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo tìm bị hại là những cá nhân đã mua sâm và các sản phẩm từ sâm của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu thông qua các tài khoản mạng xã hội do các đối tượng sử dụng để quảng cáo, tư vấn và bán sản phẩm.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Các cá nhân đã mua sản phẩm, có liên quan đến vụ án đề nghị chủ động liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận, từ ngày 16/9/2026 đến ngày 30/9/2026. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, số 15A Hạc Thành, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, hoặc liên hệ đồng chí Lê Xuân Quỳnh, Điều tra viên; số điện thoại liên hệ: 0949.435.689.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án chủ động liên hệ, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết, góp phần phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thông tin rộng rãi nội dung trên để những người đã mua sâm, sâm ngâm rượu, sâm ngâm mật ong của Lê Thị Thanh Hằng, Lê Thanh Hậu biết và chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.