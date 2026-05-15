Người từng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng sau đây khẩn trương đến công an trình báo

Từ các trang Facebook mạo danh cửa hàng thể thao, nhiều người đã bị lừa chuyển tiền đặt cọc mua vợt, giày và phụ kiện cầu lông rồi bị cắt liên lạc. Công an xã Thanh Miện, TP Hải Phòng hiện phát thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo thông tin từ Công an xã Thanh Miện, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2025 đến tháng 4/2026, một đối tượng chưa rõ lai lịch đã sử dụng các tài khoản Facebook gồm “VNB Gia Lai”, “VNB Hải Châu”, “Shop cầu lông Thuận An, Bình Dương - VNB Sports” để đăng tải nội dung quảng cáo bán các sản phẩm, thiết bị thể thao như vợt cầu lông, giày, túi xách và phụ kiện liên quan.

Cơ quan công an đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản nhanh chóng trình báo. (Ảnh minh hoạ)

Khi có người liên hệ mua hàng, đối tượng yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc vào tài khoản ngân hàng số 03538707376868 mở tại MB Bank, mang tên PHAM BINH THUAN. Sau khi nhận được tiền, đối tượng tiếp tục sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối nhằm kéo dài thời gian giao hàng, sau đó cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Hiện Công an xã Thanh Miện đang tiến hành xác minh, điều tra vụ việc có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đề nghị những người từng chuyển tiền vào tài khoản nêu trên hoặc đã giao dịch mua hàng với các tài khoản Facebook “VNB Gia Lai”, “VNB Hải Châu”, “Shop cầu lông Thuận An, Bình Dương - VNB Sports” nhanh chóng liên hệ trình báo để phục vụ công tác điều tra.

Thông tin tiếp nhận được thực hiện tại Công an xã Thanh Miện, địa chỉ số 47 Nguyễn Lương Bằng, xã Thanh Miện, TP Hải Phòng. Người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp Điều tra viên Phạm Đắc Hùng qua số điện thoại 0986.290.089.

Theo Công an thành phố Hải Phòng