Người trung niên mua nhà: Tầng 5 hay tầng 25 giúp sống tiện hơn - tiết kiệm hơn?

Người trẻ chọn tầng theo sở thích. Nhưng từ 40–55 tuổi, yếu tố được ưu tiên lại là:
- Dễ di chuyển (phòng khi đau chân, đau khớp).
- Tiết kiệm chi phí sinh hoạt (điều hòa, bảo trì).
- An toàn khi có sự cố (cháy nổ, mất điện).
- Giữ giá tài sản ổn định (phòng lúc bán lại).
Chị Hà, 52 tuổi (Hà Đông), kể: Tôi từng mê view cao, định lấy tầng 25. Nhưng sau một lần mất điện phải đi bộ từ hầm lên tầng 6 đã thấm. Giờ tôi ưu tiên tầng tiện di chuyển hơn tiết kiệm tiền điện hơn.
Vậy nên chọn tầng không chỉ là sở thích – mà là chiến lược sống 10–20 năm tới.
Nhiều gia đình trung niên đặc biệt thích các tầng 4–8. Lý do rất thực tế:
✔ Dễ đi lại khi thang máy hỏng
Nếu phải đi bộ vài tầng, tầng 5 là mức dễ chịu nhất. Vừa không quá thấp, vừa không quá mệt.
✔ Chi phí điện – điều hòa thấp hơn
Không khí ở tầng thấp mát hơn 1–1,5°C so với tầng cao → tiền điện giảm đáng kể 3–5 tháng/năm.
✔ Ít gió lớn – an toàn với gia đình có người già
Ban công tầng thấp ít nguy hiểm hơn, phù hợp nhà có trẻ nhỏ hoặc ba mẹ lớn tuổi ở cùng.
✔ Giá mua dễ chịu hơn 40–80 triệu
Ở nhiều dự án, tầng 5 rẻ hơn tầng 20–25 khoảng vài chục triệu. Với người trung niên, đây là khoản rất đáng cân nhắc.
Chị Bích, 49 tuổi (Nam Từ Liêm), chia sẻ: “Mua tầng 5, tôi tiết kiệm được gần 70 triệu, đem mua tủ lạnh mới và nâng cấp bếp luôn. Ở thì tiện, mà chi phí lại nhẹ.”
Tầng cao vẫn có sức hút lớn, nhất là với người có tính hướng ngoại, thích không gian thoáng:
✔ View đẹp – ít khói bụi – nhiều ánh sáng tự nhiên
Rất phù hợp với người làm việc tại nhà, thích góc đọc sách, thiền hoặc trồng cây ban công.
✔ Yên tĩnh hơn tầng thấp
Tránh hoàn toàn tiếng xe cộ, tiếng bán hàng rong, tiếng trẻ chơi dưới sân.
✔ Dễ bán lại hơn cho nhóm khách trẻ
Tầng cao luôn có biên độ “giữ giá” tốt.
Tuy nhiên, tầng 25 cũng có nhược điểm:
- Nắng gắt hơn, điều hòa chạy mạnh → tăng chi phí điện 15–25%.
- Hoàn toàn phụ thuộc thang máy.
= Gió lớn làm ban công khó bài trí đồ nhẹ.
|Tiêu chí
|Tầng 5
|Tầng 25
|Di chuyển
|Rất thuận tiện
|Phụ thuộc thang máy
|Nhiệt độ – chi phí điện
|Mát, tiết kiệm
|Nắng nhiều, tốn điện
|Độ ồn
|Có tiếng xe
|Rất yên tĩnh
|An toàn
|Dễ thoát hiểm
|Phụ thuộc thiết bị
|Giá mua
|Rẻ hơn 40–80 triệu
|Cao hơn nhưng giữ giá
|Phù hợp
|Gia đình trung niên – người già – trẻ nhỏ
|Người thích view – người làm việc tại nhà
✔ Nếu ưu tiên sức khỏe & sinh hoạt: chọn tầng 4–8
Bạn sẽ tránh được nhiều bất tiện khi tuổi cao hơn: mệt khi leo bộ, sợ thang máy quá tải, nắng nóng.
✔ Nếu ưu tiên giá trị tài sản & không gian sống: chọn tầng 20–25
Rất hợp người cần góc làm việc yên tĩnh, người hướng nội, người thích trồng cây trang trí.
✔ Nếu mua cho tuổi già sau này: tầng 5–7 là tối ưu nhất
Vì giai đoạn 50–65 tuổi, sự thuận tiện quan trọng gấp nhiều lần view đẹp.
- Tránh tầng nắng Tây, nhất là tầng cao.
- Kiểm tra tốc độ thang máy và số thang (nếu dự án chỉ có 2 thang/1 tòa, tầng cao sẽ rất kẹt).
- Dự trù thời gian ở lâu dài 10–15 năm, không chọn theo cảm xúc nhất thời.
- Tầng 5: hợp người trung niên cần sự tiện lợi, tiết kiệm chi phí, an toàn và thực tế.
- Tầng 25: hợp người muốn view đẹp, yên tĩnh và giữ giá tài sản.
Quan trọng nhất là nhịp sống của chính bạn: ở tầng nào mà mỗi sáng thức dậy đều dễ chịu – đó chính là tầng tốt nhất.