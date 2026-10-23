Người trẻ mê Nhật tìm thấy gì ở thẻ VPBank JCB J-Go?

Nhật Bản không chỉ là điểm đến du lịch yêu thích của nhiều người trẻ Việt Nam mà còn là nguồn cảm hứng cho phong cách sống, từ ẩm thực, mua sắm đến cách tận hưởng những trải nghiệm thường ngày.

Với những người dành tình cảm đặc biệt cho xứ sở hoa anh đào, một công cụ thanh toán phù hợp có thể giúp hành trình ấy trở nên thuận tiện và trọn vẹn hơn.

Khi tình yêu Nhật Bản hiện diện trong cuộc sống mỗi ngày

Biết đến Nhật Bản qua những bộ phim hoạt hình từ thời học sinh, Nguyễn Lan Anh (26 tuổi, TP.HCM) không nghĩ rằng nhiều năm sau, văn hóa Nhật lại ảnh hưởng lớn đến lối sống của mình đến vậy.

Lan Anh bắt đầu học tiếng Nhật như một sở thích, rồi tìm đến các quán cà phê mang phong cách tối giản, yêu thích các món ăn đặc trưng như ramen, sushi hay mì udon. Cuối tuần, cô thường dành thời gian dạo quanh các trung tâm thương mại để mua sắm những món đồ gia dụng, văn phòng phẩm hoặc mỹ phẩm đến từ Nhật Bản.

"Nhật Bản với tôi không đơn thuần là một nơi để ghé thăm. Tôi thích cách người Nhật quan tâm tới trải nghiệm sống, từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống thường ngày đến cung cách phục vụ, tất cả đều thể hiện sự tỉ mỉ và chỉn chu", Lan Anh chia sẻ.

Cũng giống như nhiều người trẻ khác, phần lớn chi tiêu của Lan Anh xoay quanh ăn uống, mua sắm và du lịch. Khi tìm kiếm một công cụ thanh toán tiện lợi hơn cho những nhu cầu thường ngày, đồng thời có nhiều ưu đãi phù hợp với sở thích và phong cách sống, cô biết đến thẻ thanh toán VPBank JCB J-Go. Với Lan Anh, đây không chỉ là một chiếc thẻ phục vụ chi tiêu, mà còn là lựa chọn khá "đúng gu" với tình yêu dành cho văn hóa và trải nghiệm Nhật Bản.

VPBank JCB J-Go - lựa chọn "đúng gu" với tình yêu dành cho văn hóa và trải nghiệm Nhật Bản

Ban đầu, mức phí chuyển đổi ngoại tệ 0% chính là "điểm cộng" khiến Lan Anh đăng ký mở thẻ. Nhưng càng dùng, cô càng gắn bó bởi những giá trị thiết thực trong các chi tiêu hàng ngày. Từ những bữa ăn cùng bạn bè, những lần đặt vé du lịch ngắn ngày hay mua sắm cuối tuần, Lan Anh nhận thấy các khoản chi tiêu quen thuộc của mình đều thuộc nhóm ngành được hoàn điểm LynkiD lên tới 2%. Số điểm LynkiD này, Lan Anh có thể quy đổi ra các e-voucher mua sắm, chi tiêu cho các lần giao dịch sau đó.

"Tôi có thói quen ăn ngoài khá thường xuyên và thích mua sắm. Khi dùng thẻ cho các khoản chi này và nhận được điểm tích lũy, cảm giác như những sở thích cá nhân của mình cũng mang lại thêm giá trị", Lan Anh chia sẻ.

Theo cô, điều đáng chú ý là các ưu đãi của thẻ không gắn với những nhu cầu quá đặc thù mà tập trung vào các hoạt động vốn đã diễn ra trong cuộc sống mỗi ngày. Thay vì thay đổi thói quen tiêu dùng để nhận ưu đãi, cô chỉ đơn giản tiếp tục tận hưởng những trải nghiệm yêu thích của mình.

Tấm thẻ đồng hành từ cuộc sống hàng ngày đến những chuyến đi

Nếu những trải nghiệm thường ngày giúp Lan Anh cảm nhận giá trị của thẻ trong cuộc sống, thì chuyến du lịch Nhật Bản mới đây là thời điểm cô thấy rõ sự khác biệt. Đầu năm nay, cô quyết định thực hiện chuyến đi kéo dài một tuần tới Osaka và Kyoto. Giống như nhiều du khách trẻ khác, Lan Anh dành phần lớn thời gian để khám phá ẩm thực địa phương, ghé thăm các khu mua sắm nổi tiếng và trải nghiệm nhịp sống của người dân bản địa.

VPBank JCB J-Go sở hữu ưu đãi 0% phí chuyển đổi ngoại tệ tại Nhật Bản

Trước đây, Lan Anh thường chuẩn bị nhiều tiền mặt vì lo ngại các khoản phí phát sinh khi sử dụng thẻ ở nước ngoài. Tuy nhiên trong chuyến đi Nhật này, tấm thẻ VPBank JCB J-Go đã khiến cô thay đổi hoàn toàn suy nghĩ đó.

"Điều khiến tôi tâm đắc nhất là ưu đãi 0% phí chuyển đổi ngoại tệ tại Nhật Bản. Khi mua sắm hoặc thanh toán tại nhà hàng, tôi không cần bận tâm về chi phí chuyển đổi. Đặc biệt, chuyến đi này của tôi còn thêm phần hào hứng khi thẻ đang có chương trình hoàn tiền tới 20%, tối đa 20.000 JPY, cho tổng chi tiêu tại Nhật từ 100.000 JPY. Nhờ vậy, khoản mua sắm quà tặng và đồ cá nhân của tôi tiết kiệm được một khoản đáng kể", cô cho biết.

Lan Anh cho rằng chính sự thuận tiện đó giúp cô tập trung nhiều hơn vào trải nghiệm thay vì phải liên tục tính toán số tiền mặt còn lại hay tìm địa điểm đổi ngoại tệ.

"Tôi nhận ra điều mình cần không phải là một chiếc thẻ để đi du lịch, mà là một chiếc thẻ có thể đồng hành từ cuộc sống hàng ngày đến những chuyến đi đặc biệt. Trước khi tới Nhật, tôi đã dùng thẻ để đi ăn uống, mua sắm và tích điểm. Sang Nhật, thẻ tiếp tục phát huy lợi thế khi thanh toán. Sau chuyến đi, tôi vẫn dùng thẻ như bình thường. Đó mới là điều tạo nên giá trị lâu dài", cô chia sẻ.

Câu chuyện của Lan Anh cũng phản ánh xu hướng đang ngày càng phổ biến ở nhiều người trẻ hiện nay. Nhật Bản không chỉ xuất hiện trong những chuyến du lịch ngắn ngày mà đã trở thành nguồn cảm hứng cho phong cách sống, sở thích và các lựa chọn tiêu dùng hàng ngày. Trong hành trình đó, VPBank JCB J-Go không đơn thuần là một công cụ thanh toán mà là người bạn đồng hành giúp những trải nghiệm yêu thích trở nên thuận tiện hơn.

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