Người thể hiện tiếng hát của Nàng Tiên Cá bản Việt: từng góp giọng trong loạt bản hit phim Disney đình đám, Quán quân nhiều cuộc thi âm nhạc

Mới đây, phía nhà phát hành đã xác nhận giọng ca của nàng tiên cá Ariel trong live-action The Little Mermaid bản tiếng Việt sẽ được đảm nhận bởi nữ ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh. Đoạn audio Duyên Quỳnh thể hiện một đoạn của ca khúc OST nổi tiếng Part of Your World cũng được đăng tải, mang về nhiều ý kiến trái chiều với người khen - người bảo chưa phù hợp.

Một đoạn ca khúc OST phim Nàng Tiên Cá do Duyên Quỳnh thể hiện.

Một số ý kiến cho rằng giọng hát của Duyên Quỳnh mang hơi hướng cổ điển, chưa phù hợp với giọng hát của nhân vật Ariel trong bộ phim vốn tự nhiên nhưng vẫn thánh thót, khen ngợi phiên bản gốc của nữ diễn viên Halle Bailey. Nhiều ý kiến cũng cho rằng phiên bản này có kĩ thuật thanh nhạc rất ổn, nhưng tinh thần và tình cảm của bản gốc vẫn chưa được thể hiện ra, thậm chí bị “già” so với nhân vật nàng tiên cá 16 tuổi trong bộ phim.

Tuy nhiên, rất nhiều bình luận khẳng định dù chưa hoàn toàn phù hợp, nhưng phiên bản tiếng Việt của Duyên Quỳnh vẫn hợp hơn hẳn phiên bản tiếng Hàn của thành viên New Jeans Danielle.

- Giọng hát khỏe, hát kỹ thuật nhưng mà không giọng nàng tiên cá kiểu cần trong với thanh thoát hơn ý.

- Không rành về thanh nhạc nhưng mà nghe hát có vẻ chuyên nghiệp. Có điều nghe không ra vibe Ariel tí nào.

- Không nghe ra vibe tiên cá bé nhỏ ngây thơ 16 tuổi nha, trước khi nhấp vô tưởng tượng ra một giọng ca trong trẻo cao vút, tràn đầy mộng mơ ngây thơ xen lẫn khát khao bỏng cháy cơ.

Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Mê Thuột. Cô có thời gian theo học tại Nhạc viện TP.HCM. Cô tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc lớn nhỏ khác nhau và đều giành thành tích ấn tượng: Quán quân Tỏa Sáng Sao Đôi 2022, Quán quân Người Kể Chuyện Tình 2019… Cô hiện cũng là một voice talent tại công ty lồng tiếng nổi tiếng Đạt Phi, chuyên lồng tiếng cho nhiều bộ phim bom tấn của Disney tại thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, Duyên Quỳnh cũng là giọng nữ xuất hiện trong nhiều ca khúc nhạc phim Disney nổi tiếng với khán giả Việt Nam. Cụ thể, nữ ca sĩ từng góp giọng trong "Lại Về Bên Nhau", "Sống Vươn Cao" trong "Nữ Hoàng Băng Giá 2" và "Xin đừng nói về Bruno" trong "Encanto: Vùng Đất Thần Kỳ". Giọng hát của Duyên Quỳnh có sự biến hóa đa dạng, thể hiện tròn trịa các phiên bản tiếng Việt của các bản OST nổi tiếng.

Nguyễn Duyên Quỳnh có một kênh YouTube chia sẻ nhiều ca khúc cô hát được sáng tác bởi NS Nguyễn Văn Chung. Cô cũng đăng tải nhiều bản cover các ca khúc nổi tiếng,... tuy nhiên lượt xem cũng chỉ nằm ở mức rất khiêm tốn.