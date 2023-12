Người thầy khuyết tật dạy thể thao miễn phí cho những đứa trẻ tự kỷ, chậm phát triển ở Sài Gòn

Xuyên suốt hành trình 7 năm tôn vinh những con người, sự kiện, công trình có ảnh hưởng tích cực và truyền cảm hứng tới cộng đồng, WeChoice Awards đã mang đến nhiều góc nhìn mới đầy tích cực về cuộc sống. Mùa thứ 8 chính thức quay trở lại với chủ đề "Dám đam mê, Dám rực rỡ". WeChoice Awards vẫn sẽ là nơi tìm kiếm nguồn cảm hứng sống đam mê - can đảm cháy rực rỡ, thông qua hệ thống hạng mục giải thưởng đa dạng, đặc biệt là giải thưởng quan trọng nhất: Nhân vật Truyền cảm hứng, bao gồm 10 Nhân vật Truyền cảm hứng và 5 Đại sứ Truyền cảm hứng. 10 Nhân vật Truyền cảm hứng do cộng đồng độc giả bình chọn dựa trên các đề cử gửi đến cổng đề cử của WeChoice Awards 2023, thông qua website wechoice.vn. 5 Đại sứ Truyền cảm hứng là hạng mục duy nhất hoàn toàn do Hội đồng thẩm định - gồm những nhân vật có uy tín xã hội trong nhiều lĩnh vực khác nhau bình chọn. Sự đóng góp, thành tựu của các Đại sứ Truyền cảm hứng mang ý nghĩa to lớn tới cộng đồng, có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến tất cả mọi người.

4 giờ chiều, bên trong Sân vận động Phú Thọ (quận 10, TP.HCM), thầy Trịnh Công Luận (52 tuổi, ngụ Bình Tân) chậm rãi quan sát, chỉ dẫn từng bước chạy cho những học trò đặc biệt của mình.



5 tháng qua, lớp học thể thao của thầy giáo Luận đã giúp những bạn trẻ bị chậm phát triển ngày một tự tin, năng động hơn

Bị sốt bại liệt từ lúc 11 tháng tuổi khiến 2 chân không thể đi lại bình thường, thầy Luận đã trải qua quãng thời gian vô cùng khó khăn. Nhưng bằng ý chí và nghị lực vươn lên, khát khao được cống hiến và làm chủ chính bản thân, sau khi có cơ hội lên TP.HCM để học tập, thầy Luận tham gia vào câu lạc bộ thể thao rồi dần dần trở thành một VĐV khuyết tật chuyên nghiệp.



"Tôi nghĩ khuyết tật chỉ là bất tiện chứ không phải bất hạnh. Tôi bị khuyết tật về mặt vận động chứ đầu óc tôi minh mẫn, 2 tay vẫn hoạt động được nên tôi luôn tự nhủ phải phấn đấu cho bản thân, trước hết là tự nuôi sống mình. Nên khi gặp những đứa trẻ khiếm khuyết, tôi có sự đồng cảm. Tôi hiểu được sự khó khăn trong đi lại, sinh hoạt, giao tiếp cộng đồng của các em nên muốn đem những kiến thức, kinh nghiệm mình đã trải qua để giúp các em hòa nhập tốt hơn", thầy Luận chia sẻ.

Thầy Luận xúc động khi thấy những đứa trẻ chậm phát triển, tự kỷ ngày một năng động, vui vẻ hơn

Với kinh nghiệm là một VĐV người khuyết tật chuyên nghiệp, giành nhiều huy chương ở sân chơi khu vực và châu lục, thầy Luận đã mang đến nhiều bộ môn như chạy, ném lao, ném đĩa, đẩy tạ… để giúp những đứa trẻ mắc hội chứng Down, tự kỷ dần tìm lại niềm vui trong cuộc sống.

"Lớp học mỗi tuần 2 buổi vào chiều thứ 3 và thứ 5, dù các em bị thiểu năng, tiếp thu chậm nhưng luôn có sự cố gắng. Đặc biệt tôi cảm nhận được tình cảm mà các em dành cho tôi, đó cũng là động lực để tôi đồng hành với các em suốt thời gian qua", thầy Luận chia sẻ.

Những bước chạy đầy cố gắng của các bạn tại lớp học đặc biệt của thầy Luận

Theo thầy Luận, để dạy các em chậm phát triển, thầy phải có một giáo án đặc biệt, tùy vào từng em có sự tiếp cận và chỉ bảo khác nhau.



"Quan trọng nhất là phải kiên nhẫn với các em, nhiều khi 1 động tác phải chỉ tới chỉ lui cả một buổi học. Hôm nay không được thì ngày mai tập tiếp cho các bạn. Thông qua lớp học, tôi mong các bạn có một môi trường lành mạnh để vừa nâng cao sức khỏe, vừa hòa nhập, giao tiếp với mọi người bởi các bạn đã thiệt thòi hơn những đứa trẻ bình thường khác", thầy Luận tâm sự.

Ném lao là một trong những môn thể thao giúp trẻ chậm phát triển rèn luyện sức khỏe, tính cẩn thận

Buổi học của thầy Luận luôn đầy ắp tiếng cười, tạo sự hứng thú cho mọi người

Ân cần chỉ lại những động tác mà thầy Luận hướng dẫn cho con trai, cô Kim cho biết suốt 5 tháng qua, cô là người đồng hành cùng với con trong mỗi buổi học của thầy Luận.



"Được đi học lớp thầy Luận cháu rất vui, về nhà cũng bớt quậy phá. Nhiều lúc trời mưa mà cháu cũng đòi đi, mẹ không chở đi là cháu nhõng nhẽo dữ lắm. Dù cháu chậm phát triển nhưng tình cảm, đi học về là cứ nhắc thầy Luận không à. Nhìn thấy con vui vẻ, cởi mở hơn cô mừng dữ lắm nên dù đi có xa, vất vả cô cũng ráng chở cháu đi học. Đi cho đến khi nào không còn sức nữa thì thôi…", cô Kim nhìn con trai, cười nghẹn.

Cô Kim luôn đồng hành với Danh - đứa con trai chậm phát triển của cô suốt 15 năm qua

Cũng giống như cô Kim, chú Hồ Tuấn Nghĩa cho biết từ ngày theo học lớp của thầy Luận, Thiên Phước (mắc hội chứng Down) đã hòa nhập tốt hơn.

"Khi bé tham gia không chỉ tốt về sức khỏe mà sự dạn dĩ, giao tiếp của bé cũng cải thiện rất nhiều. Nó làm cho tinh thần, quan hệ cộng đồng của bé được mở rộng hơn. Không riêng gì tôi mà tất cả các phụ huynh có con không may chậm phát triển đều mong có thêm nhưng lớp học như thế này để giúp bé có thêm điều kiện để trải nghiệm, vui chơi", chú Nghĩa chia sẻ.

Chú Nghĩa hi vọng ngày càng có nhiều lớp học kỹ năng để giúp những em nhỏ không may mắn có cơ hội được rèn luyện, hòa nhập cộng đồng

Có lẽ đối với các bậc phụ huynh có con em không may mắc hội chứng Down, tự kỷ, chậm phát triển việc tìm những lớp học để giúp các bé hòa nhập vô cùng khó khăn. Việc lớp học miễn phí của thầy Luận cũng như các lớp học của các thầy cô giáo khác đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tình yêu thương dành cho những bạn trẻ kém may mắn có cơ hội cải thiện bản thân, hòa nhập cộng đồng.



Cảm ơn thầy Luận, người thầy đặc biệt của những đứa trẻ đặc biệt!

Niềm vui lớn nhất của thầy Luận có được là nhìn thấy nụ cười của những cậu học trò đặc biệt của mình!

Cô Quách Mỹ Oanh cùng con trai tham gia lớp học thể thao của thầy Luận, niềm vui hiện hữu trên khuôn mặt của 2 mẹ con khi cùng nhau được vui chơi, rèn luyện sức khỏe...