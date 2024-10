Người thật sự không mong muốn bạn thành công: Góc khuất đáng buồn của các mối quan hệ thân quen

Trong bức tranh của cuộc sống thường nhật, chúng ta thường tìm thấy niềm vui và sự an ủi trong vòng tay của gia đình, sự đồng cảm từ những người bạn thân thiết, và sự chung thuỷ của các mối quan hệ lâu dài. Nhưng phía sau những nụ cười giòn tan ấy, đôi khi lại ẩn chứa những góc khuất đáng buồn, là những nỗi niềm không thể tỏ bày.

Ở đó, chúng ta có thể phải đối mặt với sự thực phũ phàng: Không phải tất cả những người thân quen xung quanh ta đều chân thành mong muốn chúng ta thành công và hạnh phúc. Câu chuyện về lòng đố kỵ, ghen ghét không phải là điều gì mới mẻ, nhưng sẽ ra sao khi chính những người mà ta tưởng như sẽ là chỗ dựa vững chắc, lại trở thành kẻ thầm mong chờ sự thất bại của ta? Đây không chỉ là những suy tư lý thuyết, mà còn là những trải nghiệm đắng cay mà không ít người trong chúng ta đã gặp phải, đặt ra những câu hỏi sâu sắc về giá trị và ý nghĩa của các mối quan hệ được gọi là "thân thiết".

Ghen tị - Con quái vật đáng sợ ngự trị tâm can những người xung quanh

Nhà văn Mạc Ngôn (Trung Quốc) từng nói rằng: "Những người không muốn nhìn thấy bạn tốt đẹp hơn họ, không phải kẻ thù của bạn, không phải hàng xóm nhà bạn, mà chính là những người gần gũi nhất bên cạnh bạn". Cuộc sống vốn dĩ như thế, người xa lạ thờ ơ với bạn, chẳng mảy may bận tâm bạn thành công hay thất bại. Chỉ có những người thân quen, họ quan tâm đến cuộc sống của bạn, tỏ ra nhiệt tình nhưng ẩn sâu bên trong là mục đích riêng. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người xung quanh bạn đều như vậy, nhưng dưới góc khuất các mối quan hệ, điều này có hiện hữu.

Bạn luôn tin rằng những người thân thiết trong họ hàng, bạn bè, người yêu sẽ luôn ủng hộ và mong muốn bạn hạnh phúc. Tuy nhiên, sự thật thường đau lòng hơn bạn tưởng, bởi lẽ không ít người bạn quen biết lại ghen ghét với thành công của bạn.

Nhà văn Lỗ Tấn (Trung Quốc) cũng từng nói: "Bản chất xấu xa nhất của con người là sự đố kỵ, bởi vì đố kỵ nên họ không thể nhìn thấy người khác...". Nếu ở cạnh những người như vậy, cuộc sống của bạn chỉ thêm tồi tệ. Chỉ khi giữ được cái nhìn sáng suốt trong việc nhận thức con người và dũng khí để rời xa, sớm ngày tránh xa những kẻ "Miệng nam mô bụng một bồ dao găm", bạn mới có thể bảo vệ bản thân khỏi tổn thương. Dù nhiều người vẫn tin rằng bản chất con người là lương thiện, nhưng sự nham hiểm của lòng người lại hiển hiện rõ ràng. Những kẻ thật sự không mong bạn thành công, chính là những người quen biết xung quanh bạn, đặc biệt là họ hàng có tính đố kỵ và bạn bè cũ.

Khi sự khác biệt về vật chất gieo rắc nỗi đau ghen ghét

Nếu như ban đầu ai cũng nghèo khó, bỗng nhiên bạn trở nên giàu có, thử hỏi họ có cam tâm không? Cho dù thành công của bạn là do may mắn hay nỗ lực cá nhân, thì điều đó cũng khiến họ cảm thấy khó chấp nhận. Việc họ mỉa mai sau lưng cũng có thể xem là hành động ác ý. Nhưng nếu bạn tiếp tục ở lại đó, nỗi đau của họ sẽ càng thêm nhức nhối, và họ sẽ dùng những chiêu trò tưởng chừng quang minh chính đại để phá hoại bạn. Bản chất xấu xa nhất của con người chính là không thể nhìn thấy người khác tốt đẹp hơn mình, nhất là người bên cạnh mình. Bởi khi ở cạnh nhau, sẽ có sự so sánh, có so sánh sẽ có ghen ghét, có ghen ghét sẽ sinh ra toan tính.

Thực tế, những kẻ âm thầm mong bạn gặp bất hạnh, ngấm ngầm hãm hại bạn, phần lớn đều là người quen biết. Chỉ có người quen mới có thể biến ghen ghét thành thù hận. Nếu bên cạnh bạn có người có mối quan hệ tốt nhưng lại rất hay ghen tị, bạn cần cẩn trọng khi ở cạnh họ. Bề ngoài, mối quan hệ của bạn có vẻ rất tốt đẹp, có thể tâm sự mọi chuyện, không hề có khoảng cách. Nhưng đó là khi bạn vẫn còn bình thường. Một khi bạn có chút thành tích, lòng ghen tị của họ sẽ trỗi dậy và ra tay với bạn.

Trong cuộc sống, cẩn thận một chút khi giao tiếp với mọi người cũng không phải là điều xấu. Lòng người khó đoán, người cười nói trước mặt bạn chưa chắc đã thật lòng tốt với bạn; người lạnh lùng trước mặt bạn chưa chắc đã khoanh tay đứng nhìn khi bạn gặp khó khăn. Họ là người bao dung, không để bụng hay là kẻ nhỏ nhen, hay ghen ghét, bạn cần phải tự mình quan sát.

Tránh xa những kẻ hay ghen ghét và lạc quan nhìn về phía thành công

Một người bạn tốt, rộng lượng sẽ không ghi thù, thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn. Còn một người bạn nhỏ nhen, hay ghen ghét, họ không chỉ ghi thù mà còn "đạp bạn khi bạn ngã", thậm chí còn đâm sau lưng bạn. Chính vì vậy, những chuyện liên quan đến tiền đồ cá nhân hay chuyện riêng tư, tốt nhất bạn không nên kể mọi thứ với bất kỳ ai, dù cho người đó có thân thiết đến đâu.

Bạn cũng nên cẩn thận với những người bạn lúc nào cũng rủ rê bạn ăn chơi, hưởng thụ. Cuộc sống không phải là "sống vội", chúng ta cần không ngừng phấn đấu vươn lên. Bạn có thể tận hưởng hiện tại, nhưng không được ngừng cố gắng. Những kẻ suốt ngày tìm cách rủ rê bạn ăn chơi, không phải họ muốn sa đọa, mà là muốn bạn chìm đắm trong đó, để rồi chẳng làm nên trò trống gì.

Có những người như vậy đấy, bản thân họ không muốn phấn đấu, không muốn tiến bộ, lại còn ghen ghét với sự tiến bộ của người khác. Hễ thấy bạn có chút thành tựu là họ lại tìm cách kéo bạn xuống. Họ rủ rê bạn ăn chơi, tiêu khiển để bạn lãng phí thời gian, đánh mất cơ hội tiến bộ. Bề ngoài, họ tỏ ra là bạn tốt của bạn, nhưng thực chất lại luôn mong bạn gặp bất hạnh.

Có câu nói rất hay: "Sợ bạn bè sống không tốt, lại càng sợ bạn bè sống tốt hơn mình". Rất nhiều người trong cuộc sống này cũng vậy, họ mong bạn sống tốt, nhưng không được tốt hơn họ. Đặc biệt là những người có liên quan đến lợi ích của bạn, họ luôn mong muốn cuộc sống của bạn thua kém họ, như vậy họ mới có cảm giác thành công.

Đồng nghiệp: Mối quan hệ cạnh tranh núp bóng tình bạn giả tạo

Điều này càng đúng trong môi trường công sở, bề ngoài họ có vẻ có mối quan hệ tốt đẹp với bạn, nhưng chỉ cần động chạm đến lợi ích, họ sẽ lập tức trở mặt. Giữa đồng nghiệp với nhau, sự cạnh tranh luôn nhiều hơn hợp tác, việc ngầm hãm hại nhau là điều hiển nhiên.

Con người ta luôn thích so bì, đặc biệt là so bì với những người xung quanh hoặc quen biết, chẳng hạn như so bì giữa họ hàng, bạn bè, so bì về cuộc sống, về con cái. Chỉ cần là thứ mà mọi người đều có nhưng khác nhau, họ sẽ mang ra so sánh, muốn hơn thua với đối phương, từ đó có được cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc.



Con người ta sợ nhất là bị so sánh, nhất là những người trong cùng một gia đình, một khi khoảng cách quá lớn, sẽ có người sinh lòng bất mãn. Rất nhiều trường hợp, những người mong bạn gặp xui xẻo hoặc sống không tốt lại chính là họ hàng của bạn. Sự sa cơ lỡ vận của bạn có thể làm nổi bật sự thành công của họ, giúp họ có thể tự cao tự đại nhìn xuống bạn.

Người bạn hay ghen ghét, người bạn thích lôi kéo bạn vào những cuộc vui vô bổ, người đồng nghiệp liên quan đến lợi ích, người họ hàng có tâm địa xấu xa, bề ngoài tỏ ra thân thiết với bạn, nhưng thực chất lại luôn mong bạn không được tốt đẹp.

Người thành công thường là người biết cách thờ ơ, chỉ khi thờ ơ với thế giới, đặc biệt là những người không thích bạn, cuộc đời bạn mới có thể "lội ngược dòng".