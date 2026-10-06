Người tài SN 1996 vừa được Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM giao vị trí quan trọng: Từng lọt Forbes 30 Under 30, làm Giám đốc đầu tư tại tập đoàn lớn của Thái Lan

Theo VIFC, việc chiêu mộ chuyên gia chuyên môn cao nằm trong định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm cốt lõi của VIFC-HCMC, bao gồm công nghệ tài chính, quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường hàng hóa phái sinh.

Ngày 5/10, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC) thông báo tiếp nhận ông Bùi Đức Anh đảm nhiệm vai trò Phó Ban Công nghệ, tham gia xây dựng hệ sinh thái công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của Trung tâm.

Trước khi gia nhập VIFC-HCMC, ông Bùi Đức Anh là Giám đốc Đầu tư (Investment Principal) tại Kasikorn Business-Technology Group (KBTG) - đơn vị công nghệ thuộc Kasikornbank, một trong những ngân hàng lớn của Thái Lan.

Ông gia nhập KBTG từ tháng 1/2025, phụ trách các khoản đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và an ninh mạng tại Đông Nam Á và Mỹ. Theo các thông tin được công bố trước đó, ông phụ trách danh mục đầu tư quy mô khoảng 100 triệu USD, tập trung vào các công ty ở giai đoạn Seed và Series A.

Tại đây, Bùi Đức Anh tham gia tìm kiếm, thẩm định và thực hiện các khoản đầu tư công nghệ, đồng thời hỗ trợ các startup trong danh mục trong quá trình gọi vốn, tìm kiếm khách hàng và mở rộng thị trường. Lĩnh vực ông tập trung chủ yếu là AI và an ninh mạng - hai mảng công nghệ đang thu hút lượng vốn lớn trên thế giới.

Từ Đại học Ngoại thương đến ngân hàng và đầu tư mạo hiểm

Bùi Đức Anh là cựu sinh viên K53, chương trình Chất lượng cao Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Ngoại thương. Ngay từ thời sinh viên, ông từng giành Quán quân cuộc thi Ứng viên Tài năng năm 2017. Sau khi tốt nghiệp, Bùi Đức Anh bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực tài chính với chương trình quản trị viên tập sự International Graduate của Standard Chartered vào năm 2018.

Sau thời gian làm việc trong lĩnh vực ngân hàng, ông chuyển sang khối chiến lược của One Mount. Đây cũng là giai đoạn Bùi Đức Anh bắt đầu tiếp xúc sâu hơn với lĩnh vực công nghệ trước khi chuyển hẳn sang đầu tư mạo hiểm.

Ông sau đó làm việc tại Venturra Capital, trước khi gia nhập KBTG vào đầu năm 2025.

Như vậy, trước khi về VIFC-HCMC, hành trình nghề nghiệp của Bùi Đức Anh trải qua nhiều mảng khác nhau, từ ngân hàng, chiến lược doanh nghiệp đến đầu tư mạo hiểm và đầu tư công nghệ.

Lọt Forbes 30 Under 30 Asia ở tuổi 29

Tháng 5/2026, Bùi Đức Anh được Forbes đưa vào danh sách Forbes 30 Under 30 Asia 2026, hạng mục Finance & Venture Capital (Tài chính & Đầu tư mạo hiểm).

Danh sách Forbes 30 Under 30 Asia năm 2026 gồm 300 gương mặt thuộc 10 lĩnh vực, được lựa chọn từ gần 4.000 đề cử. Theo Trường Đại học Ngoại thương, Việt Nam có hai đại diện trong danh sách năm nay, trong đó Bùi Đức Anh hoạt động trong lĩnh vực đầu tư công nghệ và là đại diện Việt Nam ở hạng mục Finance & Venture Capital.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trong thời gian làm việc tại KBTG là việc Bùi Đức Anh xây dựng danh mục tập trung vào các công ty an ninh mạng có trụ sở tại New York và khu vực Vịnh San Francisco (Bay Area).

Các khoản đầu tư được nhắc tới gồm những startup hoạt động trong các lĩnh vực mới như sử dụng AI để mô phỏng tấn công mạng, đào tạo nhận diện lừa đảo trực tuyến hay phát hiện nội dung giả mạo do AI tạo ra.

Theo VIFC, việc chiêu mộ chuyên gia chuyên môn cao nằm trong định hướng phát triển bốn nhóm sản phẩm cốt lõi của VIFC-HCMC, bao gồm công nghệ tài chính, quỹ đầu tư và quản lý tài sản, thị trường trái phiếu quốc tế và thị trường hàng hóa phái sinh. Sự am hiểu sâu sắc cả về tài chính lẫn an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo sẽ tạo đòn bẩy vững chắc để trung tâm vận hành an toàn, minh bạch theo thông lệ toàn cầu.

Về dài hạn, trung tâm chuẩn bị nền tảng nguồn nhân lực thông qua cơ chế đãi ngộ thu hút nhân tài đã được phê duyệt, đồng thời phát triển Học viện VIFC (VIFC Academy). Việc hợp tác đào tạo và ký kết chuyên môn cùng các tổ chức nghề nghiệp uy tín như Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) sẽ bảo đảm nguồn nhân lực kế cận luôn bắt kịp chuẩn mực chuyên môn quốc tế khắt khe nhất.

Chia sẻ khi nhận nhiệm vụ mới, Bùi Đức Anh cho biết trong đầu tư công nghệ, yếu tố ông đánh giá cao nhất là con người bởi ý tưởng có thể thay đổi nhưng con người là yếu tố biến ý tưởng thành hiện thực. Ông cho rằng VIFC-HCMC đang ở giai đoạn đặt nền móng và mong muốn đưa kinh nghiệm từ hoạt động đầu tư quốc tế vào quá trình xây dựng hệ thống công nghệ - dữ liệu và đổi mới sáng tạo của Trung tâm, hướng tới thu hút doanh nghiệp fintech và nhà đầu tư quốc tế.