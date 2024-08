Người sống lâu thường không có 5 thứ này ở cổ, “đen đủi” sở hữu dù chỉ 1 cũng nên sớm cậy nhờ bác sĩ

Một người đàn ông 46 tuổi họ Tôn (Trung Quốc) thường xuyên ngáy to, sáng nào dậy cổ họng cũng khô khốc, khó chịu. Lúc đầu, ông không để tâm nhưng người nhà phàn nàn nhiều và xuất hiện thêm triệu chứng mệt mỏi, lúc nào cũng buồn ngủ nên ông đi khám.

Thật không ngờ, bên cạnh chứng ngưng thở khi ngủ, bác sĩ tìm ra rất nhiều bệnh lý trên người ông Tôn. Từ cao huyết áp tới trào ngược dạ dày thực quản, thậm chí còn tắc nghẽn mạch máu não và có nguy cơ đột quỵ do nhồi máu não. Nghĩa là tính mạng của ông đang gặp nguy hiểm, chữa trị tích cực cũng khó mà sống thọ.

Người đàn ông phát hiện nhiều bệnh cùng lúc sau nhiều năm xem nhẹ khó chịu ở cổ (Ảnh minh họa)

Chính chứng ngưng thở khi ngủ làm cơ thể thường xuyên thiếu oxy, ngủ ngáy và thức giấc giữa chừng. Chứng này kéo dài nhiều năm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mạch máu ở phổi, tim, thận, tuyến tụy, não… và dẫn tới tăng nguy cơ đột quỵ do tim hoặc não. Còn trào ngược dạ dày thực quản dẫn tới tổn thương thực quản. Kết hợp với ngưng thở khi ngủ, thở bằng miệng gây ra cảm giác khô và khó chịu ở cổ họng dai dẳng.

Người sống lâu thường không có 5 thứ này ở cổ

Giống như trường hợp của ông Tôn, rất nhiều người không để ý, chủ quan với những bất thường ở vùng cổ dẫn tới bỏ qua nhiều dấu hiệu bệnh tật nghiêm trọng. Nếu muốn sống lâu đương nhiên khỏe mạnh là điều kiện tiên quyết. Vì vậy, những người sống lâu thường sẽ không có 5 thứ kể dưới đây ở cổ. Còn nếu không may sở hữu dù chỉ một thì tốt nhất hãy sớm đến bệnh viện thăm khám.

Cổ to, tăng kích thước bất thường

Người có kích thước cổ to hay cổ dày, cổ nhiều mỡ đều thường khó sống thọ. Bởi vì đây là dấu hiệu sức khỏe kém, trao đổi chất kém. Những người có cổ to bất thường thường do thừa cân, béo phì, chất béo tích tụ nhiều trong cơ thể, trong đó có ở cả phần cổ. Những người này dễ mắc các bệnh về tim mạch và mạch máu não, rối loạn chuyển hóa.

Đặc biệt, nếu cổ bạn gần đây mới bắt đầu to, trong khi không tăng cân thì hãy cẩn trọng với nhiều bệnh tật nguy hiểm. Nhất là các bệnh ung thư như ung thư tuyến giáp, ung thư thực quản. Cường giáp cũng gây tăng kích thước cổ.

Cổ có mụn lạ hoặc các cục rắn

Các chuyên gia cảnh báo rằng mụn nhiều ở cổ không đơn giản là vấn đề da liễu hay nội tiết, vệ sinh. Thông thường da vùng cổ sẽ mịn, nếu phát hiện cổ bỗng nổi nhiều mụn hay cục rắn dù đau hay không thì có thể là tế bào ung thư đang hình thành. Có thể liên quan tới ung thư vùng cổ hoặc ở các cơ quan khác, nhất là gan hay thận, dạ dày. Bởi các tế bào ung thư sẽ tấn công hệ miễn dịch và rối loạn nội tiết, cổ lại tập trung nhiều hạch bạch huyết.

Người sống lâu cổ sẽ không to bất thường, có mụn lạ hay cục rắn (Ảnh minh họa)

Nhiều người nhầm lẫn sưng hạch bạch huyết ở cổ là nổi mụn. Tuy nhiên với nhiều bệnh ung thư vùng đầu cổ như ung thư tuyến giáp, ung thư thực quản và ung thư hạch thì cục rắn này sẽ lớn, sưng rõ nên dễ phát hiện.

Cảm giác có dị vật trong cổ, khó nuốt

Khó nuốt một cách khó hiểu, nghiêm trọng hoặc kéo dài không chỉ là bệnh đường hô hấp, bệnh dạ dày mà còn có thể là triệu chứng phổ biến của ung thư. Triệu chứng này không kém gì nổi u, hạch hay sưng đau vùng cổ nhưng lại dễ bị xem nhẹ, hiểu lầm là đau họng, cảm lạnh… hay bệnh vặt khác.

Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS) đã nhấn mạnh rằng: khó nuốt, cảm giác có dị vật trong cổ họng là triệu chứng đặc hiệu, gặp ở hầu hết bệnh nhân ung thư thực quản, ung thư tuyến giáp. Triệu chứng này sẽ có mức độ khác nhau tùy vào từng giai đoạn của bệnh. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cảnh báo thêm rằng đây có thể là dấu hiệu của bệnh về phổi như viêm phổi, ung thư phổi hoặc bệnh dạ dày.

Da vùng cổ tối màu bất thường

Nếu như da vùng cổ của bạn ngày càng sẫm màu hơn một cách rõ rệt so với các vùng khác thì hãy cẩn trọng. Đó có thể là do bệnh da liễu, rối loạn chuyển hóa và nó cũng biểu thị rằng trao đổi chất của bạn không tốt. Còn nếu da vùng cổ đen kịt, khó làm sạch là triệu chứng đặc hiệu ở người mắc chứng bệnh gai đen, béo phì, tiểu đường.

Đặc biệt, da vùng cổ tối màu bất thường cũng có thể là tác động từ bệnh ung thư. Thường là ở giai đoạn nặng, dẫn đến cơ thể bị nhiễm độc, đặc biệt là vùng da cổ. Có thể kể đến như ung thư gan, ung thư thận, ung thư tụy, ung thư dạ dày... Hoặc bản thân các khối u vùng cổ như ung thư thanh quản, ung thư tuyến giáp tác động đến sắc tố da như 1 triệu chứng, dù không quá phổ biến.

Ho hoặc khó thở, khàn giọng kéo dài

Những người thường xuyên bị ho, khó thở, khàn giọng tức là dễ mắc bệnh đường hô hấp, phổi yếu, hệ miễn dịch kém. Như vậy, khó mà có thể sống thọ như ý muốn. Đặc biệt, nếu các dấu hiệu này xuất hiện cùng lúc thì nên đi khám ngay bởi có thể ung thư đã hình thành.

Khi thấy các khó chịu như khó nuốt, khàn tiếng, ho kéo dài hãy sớm đi thăm khám (Ảnh minh họa)

Ho dai dẳng, uống thuốc không khỏi hẳn, nhanh tái phát thường liên quan tới ung thư phổi, ung thư tuyến giáp, ung thư vòm họng, ung thư thực quản. Kết hợp thêm khó thở và/hoặc khàn giọng khi ho thường gặp ở ung thư thanh quản, ung thư phổi, ung thư vòm họng.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM