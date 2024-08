"Người sói" Hugh Jackman giàu cỡ nào?

Sự nghiệp rực rỡ hơn 2 thập kỷ

Hơn 2 thập kỷ trong nghề, với những vai diễn ấn tượng, Hugh Jackman trở thành một trong những diễn viên vĩ đại nhất của thế kỷ 21. Anh là người chiến thắng Giải thưởng Primetime Emmy, Giải Grammy, hai Giải Tony (bao gồm một giải danh dự) và Giải Quả cầu vàng, bên cạnh việc giành được đề cử cho Giải thưởng Viện hàn lâm và Giải thưởng Điện ảnh BAFTA. Hugh Jackman chỉ còn thiếu một giải Oscar nữa là trở thành diễn viên thứ tư và là nam diễn viên duy nhất sở hữu cả Triple Crown of Acting (giải thưởng Viện hàn lâm, Emmy và Tony) cũng như EGOT (Emmy, Grammy, Oscar và Tony).

Hugh Jackman bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với một vài vở kịch và một lần xuất hiện trên truyền hình vào năm 1994 tại Australia. Anh được công nhận trên sân khấu Australia với vai diễn Gaston trong bộ phim nhạc kịch Người đẹp và Quái vật (1995–1996) của Disney.

Cuộc sống của Jackman đã thay đổi khi giành được vai diễn mang tính biểu tượng nhất trong sự nghiệp của mình - Wolverine/Người sói trong bộ phim siêu anh hùng X-Men. Bộ phim được phát hành vào năm 2000, trở thành bom tấn và ngay lập tức đưa Jackman trở thành biểu tượng siêu anh hùng.

Tuy nhiên, sức hút của Jackman không chỉ là một biểu tượng siêu anh hùng. Anh cũng thành công với các vở nhạc kịch cũng như các vai chính lãng mạn. Bộ phim nổi tiếng nhất của Hugh Jackman bên ngoài Vũ trụ Marvel là phim hài lãng mạn Kate & Leopold (2001), phim hành động ly kỳ Swordfish (2001), The Prestige (2006), Prisoners (2013), phim sử thi Australia (2008) cùng các bộ phim nhạc kịch Les Misérables (2012) và The Greatest Showman (2017). Anh cũng đã lồng tiếng trong các bộ phim hoạt hình như Happy Feet (2006), Rise of the Guardians (2012) và Missing Link (2019).

Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 2 thập kỷ của mình, Jackman đã mang đến một số bộ phim bom tấn lớn nhất trên màn ảnh rộng. Nhiều bộ phim trong số đó được giới phê bình đánh giá cao và mang về doanh thu phòng vé khổng lồ.

Hugh Jackman giàu cỡ nào?

Hugh Jackman có giá trị tài sản ròng khoảng 100 triệu USD, theo công ty theo dõi tài sản của người nổi tiếng Celebrity Net Worth. Tuy nhiên, một số báo cáo khác cho rằng giá trị tài sản ròng của anh lên tới 180 triệu USD.

Nói cách khác, có thể kết luận rằng giá trị tài sản ròng của Jackman tính đến năm 2024 trung bình ở mức 150 triệu USD. Con số này chưa dừng lại khi Deadpool & Wolverine vẫn còn đang chiếu tại rạp. Đây là bộ phim MCU duy nhất ra mắt trong năm nay và đã trở thành một trong những bộ phim có doanh thu cao nhất năm 2024 .

Thù lao của Hugh Jackman khi đóng "Deadpool & Wolverine" được cho là khoảng từ 20 triệu USD đến 40 triệu USD.

Deadpool & Wolverine (2024) lập kỷ lục doanh thu phòng vé ngày đầu công chiếu sau khi phát hành trên toàn thế giới vào ngày 26/7/2024. Bao gồm doanh thu mở màn toàn cầu lớn nhất kể từ Avatar: The Way of Water (2022) và doanh thu mở màn trong nước lớn nhất từ trước đến nay của Jackman, đánh bại X-Men: The Last Stand (2006) với 102,7 triệu USD. Phim cũng được dự đoán sẽ phá vỡ kỷ lục phim xếp hạng R có doanh thu cao nhất mọi thời đại, sau khi lập kỷ lục phim xếp hạng R có doanh thu mở màn cao nhất mọi thời đại, cả trên toàn thế giới và trong nước, đánh bại kỷ lục trước đó là Deadpool (2016).

Thù lao của Hugh Jackman khi đóng Deadpool & Wolverine được cho là khoảng từ 20 triệu USD đến 40 triệu USD. Đây không phải là một con số khó tin vì Jackman là người đứng sau thành công vang dội của loạt phim X-Men, bằng chứng là các phần phim không có sự góp mặt của anh đều có doanh thu thấp nhất trong cả loạt phim.

Tổng cộng, các bộ phim có sự tham gia của Jackman trong vai chính đã thu về hơn 8,7 tỷ USD tại phòng vé toàn thế giới. Bao gồm các bộ phim X-Men mà anh đóng vai chính đơn lẻ hoặc vai chính trong một nhóm.

Các báo cáo cho biết Jackman được trả 500.000 USD cho X-Men, bộ phim đầu tiên trong loạt phim này. Thành công của X-Men và diễn xuất của nam diễn viên đã đảm bảo mức tăng lương khoảng 100 % cho phần tiếp theo. Với mỗi bộ phim X-Men tiếp theo , mức lương của Hugh Jackman tiếp tục tăng cho đến khi đạt đỉnh 20 triệu USD. Jackman được cho là đã kiếm được khoảng 100 triệu USD chỉ riêng từ các bộ phim X-Men.

Các bộ phim X-Men đã mang đến khối tài sản kếch xù cho Hugh Jackman. Nhưng anh cũng kiếm được một khoản tiền đáng kể từ các bộ phim khác.

Snow Flower and the Secret Fan là một bộ phim hợp tác quốc tế mà Jackman đóng cùng Jun Ji-hyun, một trong những diễn viên K-drama được trả lương cao nhất, ngôi sao Trung Quốc Lý Băng Băng và diễn viên người Mỹ Vivian Wu. Cùng năm đó, anh đóng vai chính trong Real Steel, một bộ phim khoa học viễn tưởng về một người đàn ông huấn luyện võ sĩ robot. Mặt khác, Australia (2008), trong đó Jackman đóng cùng Nicole Kidman, là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất của anh. Năm 2023, một phiên bản mở rộng của bộ phim đã được phát trực tuyến dưới dạng loạt phim gồm sáu phần có tựa đề là Faraway Downs.

Ngoài phim ảnh, Jackman đã thành công trên sân khấu với tư cách là một nghệ sĩ hòa nhạc và sân khấu kịch. Vở nhạc kịch The Music Man của anh trên sân khấu Broadway đã thu về 3 triệu USD mỗi tuần bất chấp đại dịch, theo Variety .

Trước đó, anh đã lưu diễn vòng quanh thế giới vào năm 2019 cho buổi hòa nhạc The Man. The Music. The Show, bao gồm các tài liệu từ nhạc phim của bộ phim ca nhạc The Greatest Showman cũng như các bài hát khác, bao gồm Somewhere Over the Rainbow và Gaston. Theo số liệu của Billboard Boxscore, buổi hòa nhạc đã thu về hơn 23,4 triệu USD trong chặng diễn ra tại châu Âu.

Hugh Jackman cũng có một công ty sản xuất, Seed Productions, mà nam diễn viên đồng sáng lập với trợ lý của mình, John Palermo và Deborra-Lee Furness vào năm 2005. Sản phẩm đầu tiên của họ là bộ phim ca nhạc kịch Viva Laughlin (2007). Không có nhiều thông tin về công ty sản xuất này tính đến năm 2024.

Về bất động sản, Hugh Jackman đã mua một căn hộ ba tầng ở Thành phố New York với giá 21 triệu USD vào năm 2012, gần bằng một nửa giá chào bán. Căn hộ có diện tích sinh hoạt là 1.021 mét vuông. Tầng cao nhất của căn hộ có "phòng suite chính toàn tầng đẹp đến ngỡ ngàng". Jackman đã niêm yết bất động sản này để bán vào tháng 6/2022 với giá gần 40 triệu USD.

Nam diễn viên được cho là vẫn sở hữu một dinh thự và đất liền kề ở East Hampton, nơi anh đã mua trong hai giao dịch vào năm 2014 và 2015 với giá 7,5 triệu USD. Trải rộng trên diện tích 10.117 mét vuông, khu điền trang hiện có hai công trình mới và được cho thuê với giá 500.000 USD trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 9.

Bất động sản gần đây nhất mà Jackman mua là vào năm 2022 là một căn hộ áp mái rộng 436 mét vuông tại khu Chelsea ở thành phố New York với giá 21,1 triệu USD.