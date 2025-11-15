Người phụ nữ tử vong trên đường đón cháu đi học về

CLIP: Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Tối 15-11, Công an xã Tân Vĩnh Lộc (TP HCM) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn tại TP HCM chiều 15-11

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, bà T. (61 tuổi) điều khiển xe máy chạy trên đường liên ấp 1-2-3. Khi đến trước số nhà 65, bà T. điều khiển xe chạy lên vỉa hè để vào nhà trọ.

Do mất thăng bằng, bà T. ngã ra đường. Đúng lúc này, một ô tô biển số TP HCM chạy ngang qua đã va chạm với bà T. dẫn đến bà T. tử vong tại chỗ.

Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp lực lượng CSGT đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo người dân, thời điểm trên, bà T. đang đón cháu đi học trở về. Hiện nguyên nhân đang được tiếp tục điều tra.