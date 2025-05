Người phụ nữ trình báo, công an Lào Cai và ngân hàng MB liền phối hợp xác minh nguồn gốc và mục đích của 114 triệu đồng bất ngờ được chuyển vào tài khoản

Ngày 14/5/2025, Công an thị trấn Khánh Yên, tỉnh Lào Cai đã trao trả 114 triệu đồng cho ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Chu Diện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang là người đã thực hiện chuyển nhầm tài khoản.

Trước đó, bà Trần Thị Việt trú tại địa bàn thị trấn Khánh Yên có đến Công an thị trấn trình báo về việc tài khoản của bà Việt có nhận được số tiền 114 triệu đồng. Do không rõ nguồn gốc và mục đích của người chuyển tiền kể trên nên bà Việt đã đề nghị Công an thị trấn xác minh làm rõ nguồn gốc số tiền để có biện pháp xử lý.

Sau thời gian xác minh và kết quả trả lời của Ngân hàng MB, Công an thị trấn đã xác định người chuyển tiền vào số tài khoản của bà Việt là ông Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1982, hộ khẩu thường trú tại xã Chu Điện, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Quá trình làm việc, xác định nội dung ông Ngọc chuyển tiền là do nhầm lẫn và không có mục đích gì khác, Công an thị trấn Khánh Yên đã bàn giao toàn bộ số tiền 114 triệu đồng cho anh Ngọc theo quy định.

Cũng trong ngày 14/5/2025, chị Vũ Thị Thanh, sinh năm 1990, địa chỉ Thôn Bến Cát, xã Đào Mỹ, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang cũng đến trụ sở Công an xã Đào Mỹ đề nghị được hướng dẫn, hỗ trợ sự việc ngày 13/5/2025, chị chuyển nhầm số tiền 26,4 triệu đồng cho một số tài khoản ngân hàng của một người ở tỉnh Phú Thọ.

Sau khi làm việc với chị Thanh, Công an xã Đào Mỹ đã trực tiếp liên hệ, phối hợp với Công an xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ phối hợp xác minh và xác định người nhận được số tiền chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Nhờ, ở xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sau đó, Công an xã đã đề nghị Công an xã Văn Luông hỗ trợ làm việc với chị Nhờ, giúp chị Thanh nhận lại số tiền chuyển nhầm. Đến 12 giờ cùng ngày, chị Nhờ đã chuyển trả lại đầy đủ số tiền chuyển nhầm cho chị Thanh.

Sau khi nhận được số tiền chuyển nhầm, chị Thanh đã trực tiếp có lời cảm ơn các cơ quan Công an đã hỗ trợ tận tình giúp chị nhanh chóng nhận lại số tiền trên. Đặc biệt chị Thanh cũng đã gửi lời cảm ơn gương người tốt việc tốt của chị Nguyễn Thị Nhờ ở tỉnh Phú Thọ đã tự nguyện chuyển trả lại số tiền chuyển nhầm.

Thông qua vụ việc trên, Công an xã Đào Mỹ tiếp tục tuyên truyền và khuyến cáo người dân khi giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cần kiểm tra kỹ các thông tin như số tài khoản, họ tên… để tránh bị chuyển nhầm.

Ngoài ra người dân cũng cần thường xuyên chủ động tìm hiểu kiến thức, đọc, nghe và thực hiện các khuyến cáo của cơ quan Công an trong phòng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Khi công dân chuyển nhầm tiền hoặc nhận được tiền chuyển nhầm cần nhanh chóng liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện theo quy định của pháp luật.