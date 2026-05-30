Người phụ nữ ở Đắk Lắk tố bị chồng đánh đập, hành hung khi vừa mới sinh con 2 tháng: Hé lộ lý do khiến nhiều người xót xa

Người phụ nữ ở Đắk Lắk tố bị chồng nhiều lần đánh đập, hành hung khi con mới 2 tháng tuổi và đã công khai clip, gửi đơn trình báo để cơ quan công an vào cuộc xác minh, xử lý.

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ bị chồng đánh đập, hành hung không thương tiếc khiến dư luận phẫn nộ.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn cip cho thấy, một phụ nữ bị người đàn ông liên tục tát, đá vào người. Bị đánh, người phụ nữ chỉ biết la hét, ôm mình chịu trận và khóc. Ngoài clip, mạng xã hội còn đăng tải hình ảnh người phụ nữ có nhiều vết thương ở vùng mặt.

Clip và hình ảnh liên quan vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận, bày tỏ bức xúc trước hành vi bạo lực, mong muốn cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Chị D. đăng tải hình ảnh mình bị chồng bạo hành lên mạng xã hội.

Liên quan đến sự việc trên, chia sẻ với Vietnamnet, chị L.T.N.D. (37 tuổi, ngụ xã Krông Pắk) xác nhận là người đăng tải hình ảnh, clip lên mạng xã hội và cho biết đã gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng.

Theo chị D., vợ chồng xảy ra mâu thuẫn tình cảm, chị nghi chồng có quan hệ với người khác nên nhiều lần bị hành hung khi nhắc đến chuyện này.

Người phụ nữ cho biết vụ việc trong clip xảy ra ngày 28/2, thời điểm chị mới sinh con được khoảng 2 tháng nên không trình báo cơ quan chức năng. Đến nay, chị quyết định công khai vụ việc với mong muốn được bảo vệ và xử lý theo quy định pháp luật.

Trao đổi với báo Pháp luật TP.HCM, thông tin từ Công an xã Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đã tiếp nhận trình báo của một phụ nữ về việc bị chồng bạo hành.

Theo Công an xã Krông Pắc, nội dung tin báo thể hiện vụ việc xảy ra vào ngày 28-2. Tuy nhiên, đến ngày 29/5, người phụ nữ liên quan mới có đơn gửi công an. Hiện Công an xã Krông Pắc đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.