Người phụ nữ hoảng hốt đến cơ quan công an trình báo mất gần 870 triệu đồng vì “làm nhiệm vụ”

bsChiều 5-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh, điều tra vụ bà Đ.T.T.T. (SN 1961; trú phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) bị lừa đảo gần 870 triệu đồng sau khi tham gia "làm nhiệm vụ qua mạng để nhận quà".

Trang giả mạo quà tặng YO.DY

Theo trình báo, khoảng 10 giờ ngày 2-9, bà T. nhận tin nhắn Facebook có tên giống thương hiệu thời trang YODY, kèm hình ảnh chiếc vali bắt mắt. Khi hỏi mua, bà được yêu cầu cung cấp số điện thoại, rồi bị dẫn dụ vào nhóm Zalo "tri ân khách hàng".

Tại đây, các đối tượng hướng dẫn bà T. thực hiện "nhiệm vụ online" như đánh giá sản phẩm, chuyển tiền để nhận hoa hồng và quà tặng. Ban đầu, bà T. nghi ngờ, không chuyển tiền nên bị loại khỏi nhóm.

Đến sáng 3-9, bà T. tiếp tục được đưa vào nhóm khác, tiếp tục được dụ dỗ. Tin lời, bà T. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do các đối tượng cung cấp, với tổng số tiền gần 870 triệu đồng. Khi không nhận được hoa hồng và quà như hứa hẹn, bà mới biết bị lừa và trình báo công an.

Công an tỉnh Gia Lai cảnh báo thời gian gần đây, các đối tượng lợi dụng thương hiệu YODY để lập Facebook giả mạo, tung chiêu trò tặng quà miễn phí, yêu cầu "làm nhiệm vụ online" để chiếm đoạt tiền.