Người phụ nữ hét lớn khi phát hiện thứ động đậy trong nhà tắm: Cảnh sát nhận định "trường hợp bất thường"

Khoảng 5 giờ sáng ngày 5/11, người phụ nữ ở thành phố Columbia, Mỹ đã có một phen hú vía khi phát hiện một con bò sát đáng sợ ẩn nấp gần bức tường phía sau bồn cầu nhà mình. Quá kinh hãi, cô đã gọi điện cho bạn mình và sau đó là cảnh sát. Mặc dù loài trăn này không có nọc độc nhưng người phụ nữ vẫn không thể bình tĩnh khi nhìn thấy nó. Cô thừa nhận đã hét lên khi chứng kiến cảnh tượng này.

Cảnh sát đã phải đến căn hộ của cô để giải quyết tình huống. Theo tờ The State, Phó cảnh sát trưởng Shannon Huffman đã khéo léo đưa con trăn vào một chiếc vỏ gối và mang nó đi. Sở Cảnh sát trưởng hạt Richland đã đăng tải trên mạng xã hội X: "Phó cảnh sát trưởng Huffman đã đến và biết chính xác phải làm gì!".

Một phát ngôn viên của Sở Cảnh sát trưởng cho biết: "Các cấp phó đã phản hồi cuộc gọi về một con trăn trong phòng tắm." Con trăn bóng sau đó đã được đưa ra khỏi nhà người phụ nữ một cách an toàn. Cảnh sát cho biết nó sẽ "chuyển đến ngôi nhà mới của mình".

Con trăn đã được đưa ra khỏi nhà người phụ nữ một cách an toàn. Ảnh: Daily Mail

Hiện vẫn chưa rõ con trăn sẽ được đưa đi đâu cũng như làm thế nào nó lại chui vào được nhà của người phụ nữ. Báo cáo của cảnh sát cho biết phòng tắm trước đó đã bị ngập nước, mặc dù thông tin về việc ngập nước như thế nào vẫn chưa được làm rõ. Chính quyền nghi ngờ con vật này có thể là thú cưng trốn thoát từ một ngôi nhà gần đó do kích thước của nó khá lớn. Rất may, theo tờ The State, cả người phụ nữ và con trăn đều không bị thương.

Sở Cảnh sát trưởng cho biết trường hợp này khá hiếm vì họ không thường xuyên nhận được yêu cầu xử lý bò sát ở thành phố Columbia. Một phát ngôn viên nói với tờ The State: "Chúng tôi chuẩn bị cho các cấp phó của mình để đối phó với những sự cố mà họ không bao giờ ngờ tới. Các cấp phó của chúng tôi được đào tạo để đánh giá tình huống và xác định xem có cơ quan hoặc đơn vị chuyên môn nào khác cần hỗ trợ hay không. Rất may, trong tình huống này, Huffman có kinh nghiệm với nhiều loại động vật và có thể tự mình xử lý con trăn."

(Theo Daily Mail)