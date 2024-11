Kẹt tóc trong vòng chơi đu quay, nữ sinh bị xé toạc da đầu

Cô gái tuổi teen (không tiết lộ tên) bị thương nghiêm trọng trong một vụ tai nạn tại một hội chợ ở Kannauj, Uttar Pradesh, Ấn Độ. Khi đang ngồi trên xích đu, tóc của thiếu nữ này bị kẹt trong một con lăn, lực đu quay quá mạnh đã xé toạc da đầu cô.

Những người chứng kiến vội vã chạy đến ngăn chiếc đu quay tiếp tục hoạt động, nhưng họ không thể khiến nó dừng lại trước khi cô gái bị thương nặng. Nạn nhân được cho là đã bất tỉnh ngay sau đó.

Nữ sinh được chuyển đến một bệnh viện tư nhân ở Gursahaiganj và sau đó được đưa đến PGI ở Lucknow để tiếp tục điều trị do tình trạng bệnh ngày càng xấu đi. Tình hình sức khỏe sau đó của cô không được tiết lộ.

Da đầu của nữ sinh bị xé toạc khi tóc bị kẹt trong vòng đu quay trong trò chơi. (Ảnh: TIM)

Hội chợ kể trên diễn ra hàng năm và kéo dài 2 ngày với các nghi lễ puja - một hình thức cầu nguyện thể hiện sự tôn kính với các vị thần - và phần diễu hành, trò chơi, trong đó có trò đu quay.



Các điểm tham quan hội chợ có thể mang lại trải nghiệm thú vị, nhưng các chuyên gia Ấn Độ nhấn mạnh rằng mọi người nên thực hiện các biện pháp an toàn khi tham gia trò chơi. Với trò đu quay, cần phải đeo thanh chắn đùi, dây an toàn và thực hiện các cơ chế an toàn khác để ngăn ngừa tai nạn trong quá trình di chuyển đột ngột, rẽ gấp và khi tốc độ di chuyển cao.

Các chuyên gia cũng khuyên người chơi không nên đứng lên, nghiêng người ra ngoài hoặc nới lỏng bất kỳ dây buộc nào khi trò chơi đang diễn ra.

Trong quá khứ đã có rất nhiều tai nạn liên quan đến trò đu quay. Một sự cố tại một điểm tham quan ở Anh tối 8/6/2023 khiến 4 người bị thương khi trò chơi bị trục trặc, khiến Cơ quan Y tế và An toàn (HSE) phải mở cuộc điều tra. Bốn người này bị văng ra khỏi đu quay trong Triển lãm đồng quê Lambeth ở Công viên Brockwell (London); một bé gái 11 tuổi bị thương ở chân, xương chậu và lưng dưới khi rơi xuống đất, còn ông của bé bị gãy mũi. Một người đàn ông và một phụ nữ độ tuổi 40 cũng bị thương.