Người phụ nữ có đôi mắt tím kỳ lạ nhất thế giới: Sự thật đằng sau gây bất ngờ

Đôi mắt tím được xem là một trong những đặc điểm hiếm nhất của loài người. Hàng triệu người từng tin rằng minh tinh Elizabeth Taylor sở hữu màu mắt "không tồn tại". Nhưng sự thật phía sau đôi mắt huyền thoại ấy còn kỳ lạ hơn nhiều.

Trong thế giới hơn 8 tỷ người, màu mắt tím được xem là một trong những đặc điểm ngoại hình hiếm gặp và bí ẩn nhất. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là màu mắt hiếm nhất từng được ghi nhận ở con người, đến mức không ít người tin rằng nó chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoặc các tác phẩm giả tưởng.

Nhắc đến đôi mắt tím, cái tên nổi tiếng nhất là Elizabeth Taylor – huyền thoại điện ảnh Hollywood từng được ca ngợi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Trong hàng nghìn bức ảnh và thước phim, đôi mắt của bà thường hiện lên với sắc tím hoặc tím xanh mê hoặc, trở thành dấu ấn khiến hàng triệu người say đắm. Tuy nhiên, các nghiên cứu hiện đại cho thấy Elizabeth Taylor thực chất không sở hữu đôi mắt tím theo đúng nghĩa khoa học. Đôi mắt của bà có màu xanh đậm đặc biệt, kết hợp với cấu trúc sắc tố hiếm gặp, lớp lông mi kép bẩm sinh cùng kỹ thuật ánh sáng của Hollywood đã tạo nên hiệu ứng màu tím đầy mê hoặc.

Vậy liệu mắt tím tự nhiên có thực sự tồn tại? Theo các chuyên gia nhãn khoa, con người không có sắc tố màu tím trong mống mắt. Những trường hợp mắt được nhìn thấy có màu tím thường là kết quả của lượng melanin cực thấp kết hợp với hiện tượng tán xạ ánh sáng bên trong mắt. Trong một số điều kiện ánh sáng nhất định, đôi mắt xanh nhạt hoặc xám nhạt có thể phản chiếu thành màu tím hoặc tím lavender.

Một số trường hợp hiếm gặp liên quan đến bệnh bạch tạng (albinism) cũng có thể khiến mắt xuất hiện sắc tím. Khi cơ thể thiếu hụt melanin nghiêm trọng, các mạch máu phía sau mắt phản chiếu qua mống mắt nhạt màu, tạo nên hiệu ứng tím hoặc đỏ tím đặc biệt. Tuy nhiên, ngay cả trong nhóm người mắc bạch tạng, hiện tượng này vẫn cực kỳ hiếm.

Nhiều tài liệu ước tính những người có đôi mắt mang sắc tím tự nhiên hoặc gần tím chiếm chưa đến 1% dân số thế giới. Chính vì sự hiếm hoi này mà mỗi khi xuất hiện một trường hợp sở hữu đôi mắt tím, họ thường nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội và các diễn đàn khoa học.

Trong nhiều năm, trên internet từng lan truyền câu chuyện về một đột biến mang tên "Alexandria's Genesis" – được cho là khiến con người sinh ra với đôi mắt tím hoàn hảo. Tuy nhiên, các nhà khoa học khẳng định đây chỉ là một truyền thuyết đô thị và không có bằng chứng khoa học nào chứng minh sự tồn tại của loại đột biến này.

Dù còn nhiều tranh cãi, mắt tím vẫn được xem là một trong những hiện tượng ngoại hình kỳ lạ và hiếm có nhất ở con người. Chính sự pha trộn giữa khoa học, ánh sáng và yếu tố di truyền đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho màu mắt được mệnh danh là "huyền thoại của nhân loại". Đến nay, hình ảnh đôi mắt tím của Elizabeth Taylor vẫn là biểu tượng nổi tiếng nhất mỗi khi thế giới nhắc tới những dị nhân sở hữu vẻ đẹp khác thường và gần như không thể sao chép.