Người phụ nữ cầm dao phay truy đuổi cảnh sát trên phố

Vào ngày 9/4, cảnh sát Thái Lan nhận được cuộc gọi về một người phụ nữ đang lên cơn rối loạn tâm thần, nhưng sau đó họ lại bị chính người phụ nữ này đuổi theo bằng một con dao phay.

Theo kênh tin tức Channel 3, cảnh sát tỉnh Samut Sakhon đã nhận được cuộc gọi về một người phụ nữ có biểu hiện điên loạn vào khoảng 10h20 tối.

Khi đến nơi, họ phát hiện người phụ nữ đang ở bên trong một tòa nhà, tay cầm dao. Nhận thấy tình trạng của cô ấy, họ đã gọi điện yêu cầu chi viện.

Người phụ nữ cầm dao đe dọa cảnh sát.

Các đoạn clip về vụ việc lan truyền trên mạng cho thấy người phụ nữ đã hung hăng tiến về phía các sĩ quan cảnh sát. Có lúc, người phụ nữ chĩa con dao vào một trong những sĩ quan đang lùi lại để giữ khoảng cách với cô ta.

Người phụ nữ thậm chí còn đuổi theo các sĩ quan xung quanh xe của họ. May mắn thay, sau nhiều cuộc đối thoại, người phụ nữ đã đồng ý rút lui và cảnh sát đã có thể giải quyết tình huống một cách an toàn.

Người phụ nữ được xác định là khoảng 50 tuổi, bị một vài vết cắt nông trên tay và đã được đưa đến bệnh viện địa phương. Sau đó, gia đình cô tiết lộ rằng người phụ nữ này có tiền sử bệnh tâm thần và hiện đang điều trị.

Sau khi cảnh sát thẩm vấn họ về nguyên nhân gây ra vụ việc, gia đình người phụ nữ cho biết ngay trước khi sự việc xảy ra, cô ấy đã bày tỏ mong muốn đến một ngôi chùa địa phương để tìm đồ ăn.

Tuy nhiên, khi gia đình từ chối và nói rằng họ đã có đủ thức ăn ở nhà rồi, người phụ nữ bắt đầu nổi giận.

Cảnh sát không có ý định tiến hành thủ tục tố tụng. Tuy nhiên, họ sẽ theo dõi sát sao tình hình để đảm bảo điều đó không xảy ra lần nữa.