Người phụ nữ bị khó thở lúc sáng sớm, đi cấp cứu vì căn bệnh có tỷ lệ tử vong cao hơn ung thư

Mới đây, khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận bệnh nhân Trần.T.D (71 tuổi, ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) trong tình trạng khó thở kèm theo đau tức ngực xuyên ra sau lưng, nhịp tim chậm, chóng mặt, vã mồ hôi nhiều.

Bác sĩ chẩn đoán bà bị nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới, nhiều huyết khối bám thành, với nhịp tim chậm 28 lần/phút (người khoảng 70 tuổi bình thường có nhịp tim từ 73-76 lần/phút), nguy cơ ngừng tim rất cao. Các bác sĩ nhanh chóng hội chẩn và quyết định đặt máy tạo nhịp tạm thời, thực hiện hút huyết khối, nong bóng, can thiệp đặt stent tái thông động mạch vành.

Sau khoảng 2 giờ thực hiện can thiệp dưới sự hỗ trợ của máy chụp mạch số hóa xóa nền DSA hiện đại, người bệnh D nhanh chóng trở về trạng thái ổn định, nhịp tim, huyết động tốt, các triệu chứng khó thở, tức ngực, chóng mặt được cải thiện rõ ràng.

Bà D chia sẻ, trước đó bà đang điều trị Lao kê/Đái tháo đường tại Bệnh viện Phổi Thái Nguyên. Vào lúc 4h30 phút sáng ngày 31/8, bà xuất hiện những biểu hiện nêu trên và nhanh chóng được chuyển tới viện Trung ương Thái Nguyên cấp cứu.

TS.BS Đặng Đức Minh, Phó Trưởng khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch Bệnh viện, người trực tiếp thực hiện can thiệp cho bà D cho biết, Can thiệp tim mạch nói chung, đặt Stent động mạch vành nói riêng là kỹ thuật khó, từng thao tác phải thật chuẩn xác và nhanh chóng để không bỏ lỡ "thời gian vàng" cứu sống người bệnh. Với trường hợp của người bệnh D, kết quả chụp động mạch vành cho thấy bà D bị hẹp lan tỏa động mạch liên thất trước 50-60% và hẹp khít động mạch vành phải, nhiều huyết khối bám thành. Sau khi hội chẩn, ekip can thiệp quyết định tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời, thực hiện hút huyết khối, nong bóng và đặt stent tái thông động mạch vành bị tổn thương cho người bệnh

Đặt stent mạch vành là kỹ thuật hiện đại, xâm lấn tối thiểu nhưng đem lại hiệu quả nhanh chóng, rõ ràng. Người bệnh không cần gây mê, chỉ gây tê tại chỗ khi thực hiện thủ thuật. Người bệnh tỉnh táo suốt quá trình can thiệp, có thể trò chuyện được với bác sĩ và cảm nhận được tình trạng tiến triển trong thời gian can thiệp. Tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, kỹ thuật này đã và đang được khoa Cấp cứu - Can thiệp tim mạch thực hiện thường quy, cứu sống nhiều ca bệnh nhồi máu cơ tim cấp.