Người phụ nữ bị bắt ở Hàn Quốc sau khi 2 thi thể trẻ em được tìm thấy trong vali tại New Zealand

Một quan chức cảnh sát Hàn Quốc nói với CNN rằng, người phụ nữ chưa được xác định danh tính, đã bị bắt vào sáng 15/9 (theo giờ địa phương) tại thành phố Ulsan, khu vực Đông Nam Hàn Quốc.

Quan chức cảnh sát xác nhận rằng người bị bắt chính là người phụ nữ được cho là mẹ của hai đứa trẻ, theo báo cáo của cảnh sát trước đó. Người này đã đến Hàn Quốc vài năm trước và đã không rời khỏi nước này kể từ đó.

Cảnh sát New Zealand cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã yêu cầu lệnh bắt giữ người phụ nữ theo hiệp ước dẫn độ giữa New Zealand với Hàn Quốc và đã nộp đơn yêu cầu dẫn độ nghi phạm đến New Zealand để điều tra cáo buộc.

Thanh tra Thám tử New Zealand Tofilau Fa'amanuia Vaaelua cho biết trong một tuyên bố hôm 15/9, người phụ nữ sẽ bị giam giữ trong khi chờ quá trình dẫn độ hoàn tất. Danh tính của người phụ nữ đang được giữ kín để tránh khả năng xác định được danh tính của những đứa trẻ.

Một gia đình ở New Zealand đã tìm thấy các thi thể được giấu trong hai chiếc vali. (Ảnh: New Zealand Herald)

Nhà chức trách Hàn Quốc vào tháng 8 xác nhận rằng người phụ nữ này sinh ở Hàn Quốc và có quốc tịch New Zealand từ "cách đây rất lâu".

Tòa án cấp cao Seoul hiện sẽ quyết định trong vòng hai tháng có nên dẫn độ người phụ nữ đến New Zealand hay không.

Cảnh sát New Zealand đã mở cuộc điều tra vụ án giết người vào tháng 8 sau khi một gia đình ở Nam Auckland báo cáo rằng họ tìm thấy hài cốt người trong vali mà họ mua trong cuộc đấu giá trực tuyến từ một cơ sở lưu trữ đồ.

Theo cảnh sát New Zealand, những đứa trẻ, trong độ tuổi từ 5 đến 10, có thể đã chết từ khoảng 3 đến 4 năm trước. Vào thời điểm đó, cảnh sát nhấn mạnh rằng gia đình mua vali không bị điều tra.