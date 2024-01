Người phụ nữ bị bắt cóc ở Bắc Giang cầm 10 tỷ đồng của chủ mưu

Liên quan vụ “Bắt người trái pháp luật” ở thành phố Bắc Giang, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra.

Người phụ nữ bị bắt đưa đi là chị T.T.O (SN 1978, trú tại xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang).

Các bị can là Nguyễn Duy Khanh (SN 1970, trú tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang); Nguyễn Duy Khánh (SN 1993, trú tại phường Ngô Quyền, thành phố Bắc Giang); Đặng Trần Dũng (SN 1970, trú thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang). Cả 3 bị can này đều là lãnh đạo một công ty bất động sản, trong đó, Khanh và Khánh là hai bố con.

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Duy Khanh quen biết với chị T.T.O từ năm 2019 khi cùng làm kinh doanh bất động sản. Từ ngày 28/11/2023 đến ngày 15/12/2023, Khanh đã chuyển cho chị O số tiền khoảng 10 tỷ đồng để đầu tư làm ăn. Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền cho O thì Khanh không rõ O đã đầu tư vào việc gì nên đã tìm cách liên lạc với O nhưng không được.

Đối tượng Nguyễn Duy Khanh

Khoảng 18 giờ 15 phút ngày 29/12/2023, Khanh đang đi cùng với Đặng Trần Dũng thì nhìn thấy chị O vào một khách sạn ở đường Nguyễn Thị Lưu, phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang ). Sau đó, Khanh đã gọi điện cho con trai là Nguyễn Duy Khánh và bảo Khánh đi đến khách sạn để theo dõi xem chị O đi đâu gặp gỡ những ai.

Khoảng 19 giờ 10 phút cùng ngày, Khánh điều khiển xe ô tô cá nhân đi đến một khách sạn khác ở phường Ngô Quyền (thành phố Bắc Giang) gửi xe, rồi đi bộ một mình đến khách sạn nơi chị O thuê. Khánh ngồi uống nước ở trước cửa khách sạn để theo dõi chị O.

5 phút sau, Khanh điều khiển xe ô tô INOVA chở Dũng đến khách sạn đón Khánh. Cùng lúc này, nhóm của Khanh nhìn thấy xe taxi đến đón chị O đi, nên cả nhóm đuổi theo.

Đối tượng Nguyễn Duy Khánh

Đến ngã tư chợ Song Mai (thành phố Bắc Giang), khi xe taxi chở chị O dừng đèn đỏ, Khanh điều khiển ô tô dừng sau đuôi xe taxi, rồi nói với hai người cùng đi “Xuống đưa nó về”. Ngay sau đó, Khánh và Dũng xuống xe, tiến tới xe taxi nói với chị O rằng: “Đi xuống xe nói chuyện”.

Khi Khánh đưa tay định cầm vào tay nắm cửa để mở cửa xe thì chị O ngồi trong xe dùng tay giữ cửa. Thấy vậy, Khánh nói với tài xế: “Đây là đứa lừa đảo” và Dũng nói “Mở cửa bên kia ra”. Chị O ở trong xe sợ hãi và tự mở cửa xe đi xuống. Sau đó, Khánh và Dũng đưa chị O đi ra xe Inova của Khanh đang đợi, rồi cùng nhau về trụ sở công ty ở phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang.

Đối tượng Đặng Trần Dũng

Sau khi nhận được tin báo và xác minh, điều tra vụ việc, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Bắc Giang phối hợp với Công an phường Hoàng Văn Thụ đến kiểm tra hành chính trụ sở công ty cổ phần bất động sản của Khanh, Khánh, Dũng và mời tất cả những người có mặt về trụ sở Công an thành phố Bắc Giang để làm việc. Tại cơ quan điều tra, nhận thức được hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật, Nguyễn Duy Khanh, Đặng Trần Dũng và Nguyễn Duy Khánh đã làm đơn xin đầu thú về hành vi “Bắt người trái pháp luật”.