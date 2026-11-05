Người phụ nữ bất ngờ phát hiện “cá mập” bơi giữa đường phố ngập nước ở Mỹ

Một người phụ nữ bất ngờ phát hiện sinh vật có hình dáng giống cá mập bơi giữa dòng nước lũ, trong khi ô tô vẫn di chuyển trên con đường ngập sâu ở Florida (Mỹ).

Một đoạn video ghi lại cảnh tượng kỳ lạ giữa đường phố ngập nước tại bang Florida (Mỹ) đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật chính trong đoạn clip là một sinh vật có hình dáng giống cá mập, bất ngờ xuất hiện và bơi giữa dòng nước lũ.

Theo đó, sự việc được ghi nhận ngày 2/11 tại khu vực Port St. Lucie, bang Florida. Một nữ tài xế đang di chuyển trên đường đã vô cùng bất ngờ và bối rối khi nhìn thấy sinh vật này xuất hiện ngay giữa vùng nước ngập.

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy một vật thể có hình dáng giống cá mập đang di chuyển trong làn nước phủ kín mặt đường. Xung quanh, nhiều phương tiện vẫn lưu thông qua khu vực ngập lụt, tạo nên khung cảnh khó tin.

Clip: The Straitstimes

Sự xuất hiện bất thường của sinh vật biển diễn ra giữa thời điểm khu vực bờ biển phía Đông Florida hứng chịu mưa lớn, gây ngập lụt trên diện rộng. Nhiều tuyến đường biến thành những dòng nước lớn, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Theo đài WPTV, tại một số đoạn trên đại lộ Southwest Airoso ở Port St. Lucie, nước lũ dâng cao đến khoảng đầu gối người trưởng thành. Nhiều phương tiện cố đi qua vùng ngập đã bị chết máy, tài xế mắc kẹt và phải chờ lực lượng hỗ trợ.

Trước tình hình này, cảnh sát Port St. Lucie khuyến cáo người dân hạn chế ra đường nếu không thực sự cần thiết, đồng thời tuyệt đối không lái xe qua những đoạn đường ngập nước.

Thành phố Fort Pierce lân cận cũng ban bố tình trạng khẩn cấp tại địa phương ngày 2/11 do mưa lớn và tình trạng ngập lụt ảnh hưởng đến nhiều tuyến đường, khu dân cư.

Hiện chưa có thông tin xác nhận độc lập về loài sinh vật xuất hiện trong đoạn video. Dù vậy, hình ảnh được chia sẻ đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ trước cảnh tượng hiếm gặp giữa đường phố ngập nước.

Nguồn: The Straitstimes, WPTV