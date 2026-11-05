Khách sạn trên Mặt Trăng nhận đặt chỗ với giá hơn 257 tỷ đồng mỗi kỳ nghỉ: Chỉ đón 4 khách, dự kiến mở cửa vào năm 2032

Một công ty khởi nghiệp không gian của Mỹ đã bắt đầu nhận yêu cầu đặt chỗ cho khách sạn bơm hơi trên Mặt Trăng, với mức giá dự kiến vượt 10 triệu USD mỗi kỳ nghỉ. Công trình được lên kế hoạch đón những vị khách đầu tiên vào năm 2032, nhưng hiện vẫn chỉ nằm trên bản vẽ.

Công ty khởi nghiệp Galactic Resource Utilization Space (GRU Space), có trụ sở tại Mỹ, đang triển khai chương trình đăng ký đặt chỗ cho khách sạn trên Mặt Trăng. Doanh nghiệp tuyên bố đây sẽ là “cấu trúc ngoài Trái Đất vĩnh viễn đầu tiên được xây dựng trong lịch sử”.

Theo Euronews, những khách hàng được lựa chọn sẽ phải đặt cọc 250.000 USD hoặc 1 triệu USD, tùy thuộc vào trải nghiệm mà họ đăng ký. Mức giá cuối cùng chưa được công bố, nhưng GRU Space dự kiến chi phí cho mỗi kỳ nghỉ sẽ vượt 10 triệu USD (gần 257 tỷ đồng). Ngoài khoản đặt cọc, khách hàng còn phải trả phí đăng ký không hoàn lại 1.000 USD để được xem xét tham gia chương trình.

Công ty khởi nghiệp không gian của Mỹ bắt đầu nhận đặt chỗ cho một khách sạn bơm hơi trên Mặt Trăng (Ảnh: Euronews)

Với mức chi phí dự kiến lên tới hàng trăm tỷ đồng, khách sạn trên Mặt Trăng được định hướng phục vụ nhóm khách hàng siêu giàu, những người từng trải nghiệm du lịch vũ trụ hoặc đang tìm kiếm một kỳ nghỉ đặc biệt, chẳng hạn như tuần trăng mật ngoài Trái Đất.

Khách sạn bơm hơi dự kiến đón khách vào năm 2032

Theo tài liệu do GRU Space công bố, khách sạn sẽ được xây dựng theo phương án sử dụng cấu trúc bơm hơi. Công ty dự kiến chế tạo công trình trên Trái Đất, sau đó vận chuyển lên Mặt Trăng và triển khai mở rộng tại bề mặt vệ tinh tự nhiên của Trái Đất.

Trong giai đoạn đầu, khách sạn được thiết kế để phục vụ tối đa 4 người. GRU Space ước tính công trình có tuổi thọ khoảng 10 năm, trong khi tổng khối lượng thiết bị cần vận chuyển lên Mặt Trăng vào khoảng 9.070 kg.

Công ty đặt mục tiêu tiến hành các thử nghiệm ban đầu trên Mặt Trăng vào năm 2031. Nếu kế hoạch diễn ra đúng tiến độ, những vị khách đầu tiên có thể lưu trú tại đây vào năm 2032.

Khách sạn trên Mặt Trăng trong giai đoạn đầu được thiết kế để phục vụ tối đa 4 người, với tuổi thọ dự kiến khoảng 10 năm (Ảnh: GRU Space)

Sau giai đoạn đầu, GRU Space dự định mở rộng công trình để tăng sức chứa lên tối đa 10 người. Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu phát triển một khách sạn tương tự trên sao Hỏa trong tương lai.

Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn còn nhiều thách thức về kỹ thuật và khả năng triển khai thực tế. Cho đến nay, chưa có khách sạn nào được xây dựng trên Mặt Trăng, đồng thời khả năng con người sinh sống lâu dài tại đây vẫn chưa được chứng minh.

Việc đưa một công trình có kích thước lớn lên Mặt Trăng đòi hỏi các giải pháp vận chuyển, triển khai và duy trì hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Đây là những vấn đề mà ngành công nghiệp vũ trụ vẫn đang tiếp tục nghiên cứu.

Cuộc đua xây dựng khách sạn ngoài Trái Đất

Dự án khách sạn trên Mặt Trăng của GRU Space được công bố trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp tư nhân đang tìm cách mở rộng hoạt động ra ngoài Trái Đất. Không chỉ hướng tới các chuyến bay vào vũ trụ, một số công ty còn đặt mục tiêu xây dựng những công trình phục vụ lưu trú, du lịch và nghiên cứu trong không gian.

Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đang ủng hộ dự án Orbital Reef, một trạm vũ trụ thương mại dự kiến hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất. Công trình được định hướng phục vụ du lịch, nghiên cứu khoa học và các hoạt động kinh doanh, với mô hình tương tự một khu công nghiệp và thương mại ngoài không gian.

Trong khi đó, doanh nghiệp hàng không vũ trụ Mỹ Above: Space Development cũng đang lên kế hoạch xây dựng khách sạn vũ trụ mang tên Voyager. Theo thiết kế được công bố, công trình sẽ có khu lưu trú, phòng tập thể dục, nhà hàng và cơ sở nghiên cứu, với sức chứa tối đa 440 người. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa trạm vào hoạt động từ năm 2027.

Nếu các dự án này trở thành hiện thực, du lịch vũ trụ có thể chuyển từ những chuyến bay ngắn sang các trải nghiệm lưu trú dài ngày, mở ra một hướng kinh doanh mới cho ngành công nghiệp không gian.

Tuy nhiên, các kế hoạch vẫn đối mặt với nhiều thách thức về công nghệ, chi phí và khả năng vận hành. Với GRU Space, việc nhận đặt chỗ hiện mới là bước khởi đầu cho tham vọng xây dựng khách sạn trên Mặt Trăng. Mục tiêu đón khách vào năm 2032 vẫn phụ thuộc vào việc công ty có thể hoàn thành các thử nghiệm, vận chuyển thiết bị và triển khai công trình đúng tiến độ hay không.

Nguồn: Euronews, yahoo