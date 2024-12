Người phụ nữ 35 tuổi đã dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua căn nhà rộng 56m2, sau đó mất 3 tháng và giảm 10kg mới hoàn thành việc trang trí

01.

Mua nhà là một chủ đề "nóng" trong những năm gần đây. Chủ đề mua nhà "hot" tới mức gần như ngày nào bạn cũng có thể đọc được những bài viết chia sẻ về việc này và đâu đó lại lộ ra những lý do "cản người ta mua nhà". Nhiều người cho rằng, tất cả các loại tin tức chỉ truyền tải một tín hiệu: Thời đại tốt nhất của bất động sản đã qua.

Nhưng dù vậy, đối với nhiều người, vẫn có vô số lý do để mua nhà: Để kết hôn, để an cư lạc nghiệp, để phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, và thậm chí chỉ để cho mình có cảm giác an toàn. Những người này cho biết, dù thị trường bất động sản có thay đổi thế nào đi chăng nữa, họ vẫn chấp nhận mọi giá để có thể sở hữu một căn nhà. Đây là trường hợp của Liu Xiaoshu, 35 tuổi, sống tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

Cô luôn tin rằng con gái nên có nhà riêng. Sau 10 năm "trôi dạt" ở Bắc Kinh, cuối cùng cô đã quyết định mua nhà sau một lần tăng tiền thuê nhà. Thời điểm chuẩn bị đủ cho mình 1 khoản trả trước và xem xét rất nhiều khu nhà ở Bắc Kinh, cô ấy đã mua được một căn hộ một phòng ngủ dù hàng tháng phải nai lưng trả nợ 1 số tiền không hề nhỏ.

Nhìn cuốn sổ nhà trên tay, cô mỉm cười nói: "Tôi không còn dám nói với sếp sẽ nghỉ việc, thậm chí còn không dám có suy nghĩ đó. Nhưng cuối cùng tôi cũng có cảm giác thân thuộc và ổn định trong thế giới được định sẵn là đơn độc này" .

02.

Tuy nhiên, vì mua nhà vượt quá ngân sách nên sau khi trả số tiền đặt cọc, cô không còn tiền để trang trí. Sau khi suy đi nghĩ lại, Liu Xiaoshu đã quyết định tự mình làm việc đó.

Bằng cách này, cô đã mất 3 tháng, giảm 10 cân và 100.000 nhân dân tệ (tương đương 350 triệu đồng) để biến ngôi nhà của mình thành tổ ấm. Hành trình đó có nhiều khó khăn và bài học được rút ra nhưng sau khi nhìn thấy thành quả của mình, cô ấy cảm thấy vô cùng tự hào.

Ngôi nhà của Liu Xiaoshu là căn hộ một phòng ngủ hướng Tây, diện tích xây dựng là 67m2, diện tích sử dụng là 56m2. Không có sai sót lớn trong cách bố trí, nhưng vì bếp rất rộng và gần cửa sổ có ánh sáng tốt nhất nên cô chia bếp làm hai, một nửa làm bếp mở và nửa còn lại làm phòng học + phòng ngủ thứ hai. Bằng cách này, căn hộ một phòng ngủ này sẽ trở thành căn hộ hai phòng ngủ.

Đẩy cửa vào là một bộ tủ giày kết hợp và ghế thay giày được xây dựng ở phía bên trái, điều này không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn thuận tiện cho việc ngồi thay giày khi ra vào cửa.

Trên chiếc tủ lạnh đặt cạnh tủ giày, cô Liu làm một bộ ván đục lỗ, không chỉ có thể chặn khoảng cách giữa tủ và tủ giày mà còn bổ sung thêm ngăn chứa đồ ở lối vào.

Xung quanh góc có một bếp mở rộng 3m2. Một nửa bức tường được xây dựng để phân biệt nó với phòng khách, đồng thời đóng vai trò như một tấm chắn ngăn cách 2 không gian này.

Bếp được bố trí hình chữ L. Vì căn bếp nhỏ này nên cô ấy cũng thường xuyên nấu nướng hơn.

Bếp kiểu Nhật này được cô đặt trước khi chuyển đi khỏi nhà cũ. Cô ấy đặc biệt thích nó tới mức phải bỏ sử dụng máy rửa bát vì không còn đủ không gian, cô cũng chấp nhận. Tất nhiên, nó cũng có những khuyết điểm như khoảng cách giữa mắt bếp và nồi phải dưới 30cm nên không phù hợp với gia đình đông người, cũng không thích hợp để xào nấu.

Diện tích bếp tuy nhỏ nhưng việc cất giữ đồ lại thực sự có tác dụng "siêu đỉnh".

Nói chung, để tiết kiệm không gian và mở rộng kho chứa trong một căn hộ nhỏ, cô ấy đã chọn một chiếc tủ có thể tùy chỉnh và tích hợp tủ lạnh. Tuy nhiên, Liu Xiaoshu đã từ bỏ lựa chọn này vì cô cảm thấy rằng việc lưu trữ có thể được hoàn thành với hai hộp đựng đồ bằng mây tre đan, dễ sử dụng và chi phí cũng thấp hơn.

Khoảng trống bên cạnh tủ lạnh được làm thành một góc tủ, có thể cất một số chai lọ vào đó, giải phóng không gian cho mặt bàn.

Một chiếc bàn tròn nhỏ phục vụ như chức năng ăn uống hàng ngày.

Sau khi hy sinh một phần diện tích bếp, cô ấy đã có được một phòng làm việc rộng 6m2 với ánh sáng tốt.

Cô ấy đã chi hơn 1.000 nhân dân tệ (chừng 3,5 triệu đồng) để tùy chỉnh một chiếc giá sách mở làm bằng gỗ cây và kết hợp nó với một chiếc ghế sofa dài 2m.

Bàn nâng một bên đáp ứng nhu cầu làm việc văn phòng hàng ngày.

Vì ghế sofa đủ rộng nên nếu bạn bè thỉnh thoảng ở lại qua đêm, phòng làm việc có thể biến thành một phòng ngủ nhỏ chỉ trong tíc tắc.

Cách bố trí phòng khách phá vỡ mọi quy tắc truyền thống. Tầm nhìn của Liu Xiaoshu là phòng khách đủ linh hoạt để có thể thay đổi bất cứ lúc nào tùy theo sở thích và nhu cầu sử dụng của bản thân.

Vì vậy, ở đây, bạn không thấy các bức tường nền TV truyền thống, tủ đựng TV tùy chỉnh và ghế sofa nặng mà thay vào đó là giá đỡ TV di động tiện lợi hơn, một chiếc ghế sofa đơn nhẹ và tủ bên nhỏ có thể thay đổi cách bố trí bất cứ lúc nào. Không có nơi cố định để uống trà, xem TV hoặc tập thể dục. Bạn có thể ở bất cứ đâu bạn muốn.

Đồ nội thất cố định duy nhất trong phòng khách là chiếc tủ tùy chỉnh này. Bên trong là hệ thống đựng đồ treo tường, bên ngoài chỉ là khung cửa và cửa thôi.

Có một cái lỗ dành cho mèo trong tủ và hộp vệ sinh của chú mèo được giấu trong đó.

Vì không muốn phòng ngủ quá đơn điệu nên cô đã thiết kế thiết kế khá tỉ mỉ để có thể làm nổi bật một số lớp và tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc chỉ làm vách tường đầu giường.

Về tủ quần áo, cô ấy chọn 1 chiếc tủ màu trắng, không tay nắm cửa, chỉ có những đường nét thiết kế rõ ràng để làm nổi bật sự tinh tế.

Tất cả những món đồ dọn dẹp nhà cửa được giấu sau cánh cửa tủ. Máy giặt, máy sấy, máy nước nóng và dụng cụ vệ sinh đều được cất giữ ở đây.

Phòng tắm nằm cạnh chiếc tủ này. Ở đây ban đầu không có nhiều không gian, nhưng sau khi đẩy bức tường của phòng ngủ ra xa một chút, một phần diện tích đã được giải phóng, có thể đặt vừa trong bồn tắm mà cô mong muốn từ rất lâu.

Cửa kính trong phòng tắm có thể ngăn cách khu vực khô và ướt, chi phí rất rẻ, chỉ 200 tệ (khoảng 700.000 đồng)

Những thứ như vòi hoa sen và vòi nước đều được mua từ các trung tâm mua sắm ở nước ngoài, rất tiết kiệm chi phí.

Liu Xiaoshu đã bỏ rất nhiều công sức vào căn nhà rộng 56m2 này. Cô đã vắt óc tiết kiệm tiền và cố gắng hết sức để biến nó trở nên hoàn hảo. Nói theo cách khác, cô ấy đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi nó hoàn thành.

03.

Tất nhiên, vẫn còn đó nhiều bài học được rút ra. Ví dụ như, do kích thước không được tính toán trước nên máy hút mùi vẫn cách trần nhà một khoảng sau khi lắp đặt, nhìn không thẩm mỹ.

Sau khi xây bức tường giữa bếp và phòng làm việc, cô lại nhận thấy việc thiếu cửa sổ trong bếp sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng nên đã đào một dải tường mới và lắp kính.

Kích thước của tủ quần áo hoàn thiện trong phòng ngủ khác với vị trí đã đặt sẵn nên không thể vừa vặn hoàn hảo. Ngoài ra còn có quá nhiều không gian bị lãng phí và do cảm thấy rất tiếc nên đã không làm một phòng thay đồ ở nơi có phòng tắm cùng tủ quần áo.

Trên thực tế, sau khi đến thăm căn nhà này, thứ mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được duy nhất là sự nhiệt tình và dũng cảm của một cô gái để lao vào tìm kiếm, hoàn thành thứ mình muốn.

Mua nhà hay tự trang trí, mọi quyết định đều không phải là chuyện nhỏ mà chính sự quyết tâm "tiến thêm một bước" của cô khiến chúng ta tin rằng: "Trong cuộc sống cuộc sống, điều quan trọng nhất không phải là mọi thứ hoàn hảo đến mức nào, mà là làm thế nào để có thể hoàn thành thứ bạn mong muốn" .