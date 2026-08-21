Người phụ nữ 22 tuổi tử vong sau 5 ngày đau họng, bác sĩ cảnh báo "chớ dại" tự làm điều này

Tưởng chỉ là viêm họng thông thường, người phụ nữ 22 tuổi ở Ireland không ngờ bệnh diễn tiến nghiêm trọng chỉ trong vài ngày. Bác sĩ cảnh báo, một thói quen nhiều người vẫn làm khi đau họng có thể khiến việc điều trị khó khăn hơn và bỏ lỡ thời điểm phát hiện biến chứng.

Một người phụ nữ 22 tuổi ở Bắc Ireland tử vong chỉ 5 ngày sau khi xuất hiện đau họng và khó nuốt. Bác sĩ cảnh báo, dù phần lớn trường hợp viêm họng không nghiêm trọng, một số dấu hiệu có thể cho thấy nhiễm trùng đang diễn tiến nhanh và cần được khám ngay.

Theo Daily Mail, Amy Forsythe, 22 tuổi, sống tại Bắc Ireland (Vương quốc Anh), vốn là một cô gái trẻ khỏe mạnh và vừa tốt nghiệp đại học.

Sau một buổi hoạt động ngoài trời, Amy bắt đầu đau rát họng và khó nuốt. Cho rằng đây chỉ là cảm lạnh hoặc viêm họng thông thường, cô không đi khám ngay.

Tuy nhiên, triệu chứng nhanh chóng trở nên nghiêm trọng. Cơn đau họng tăng dần, thuốc giảm đau không giúp cải thiện. Amy sốt cao liên tục, cơ thể suy kiệt đến mức không thể tự đứng dậy.

Khi tình trạng trở nên không thể chịu đựng, cô được bạn đưa tới bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ phát hiện bệnh đã diễn tiến nặng và phải chuyển cô vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU).

Một ổ áp xe lớn ở vùng họng được phát hiện, gây nguy cơ chèn ép đường thở. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Amy không qua khỏi sau 5 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.

Sự việc khiến gia đình và bạn bè bàng hoàng, đồng thời là lời cảnh báo về việc không nên chủ quan với những triệu chứng bất thường ở vùng họng.

Theo bác sĩ gia đình Lâm Dĩnh Y ở Hồng Kông (Trung Quốc), phần lớn trường hợp viêm họng có thể tự cải thiện. Tuy nhiên, nhiễm trùng do vi khuẩn, trong đó có liên cầu khuẩn nhóm A, có thể gây các biến chứng nghiêm trọng như áp xe quanh amidan hoặc nhiễm trùng lan rộng.

Trong một số trường hợp hiếm gặp, nhiễm trùng nặng còn có thể dẫn đến nhiễm trùng toàn thân, sốc nhiễm độc và suy đa cơ quan.

Người phụ nữ 22 tuổi tử vong sau đau họng 5 ngày. Ảnh minh họa

Bác sĩ khuyến cáo người bị đau họng cần đi khám sớm nếu xuất hiện những dấu hiệu sau:

Đau họng dữ dội, tăng nhanh

Cơn đau ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt khi kèm khó nuốt, nuốt đau nhiều hoặc khó thở, không nên tiếp tục theo dõi tại nhà.

Sốt cao kéo dài

Sốt cao không giảm, kèm rét run, ớn lạnh hoặc mệt mỏi rõ rệt có thể là dấu hiệu nhiễm trùng cần được đánh giá.

Hạch cổ sưng đau

Hạch ở cổ sưng to bất thường, đau khi chạm vào, đặc biệt khi đi cùng đau họng nặng, là triệu chứng không nên bỏ qua.

Bệnh không cải thiện sau khoảng 3 ngày

Nếu các triệu chứng kéo dài quá 72 giờ mà không thuyên giảm, hoặc ngày càng nặng hơn, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân.

Tình trạng toàn thân xấu đi nhanh chóng

Mệt lả, tim đập nhanh bất thường, phát ban hoặc xuất hiện các dấu hiệu cho thấy nhiễm trùng đang lan rộng cần được xử trí y tế kịp thời.

Đặc biệt, khó thở hoặc không thể nuốt nước bọt là những dấu hiệu cần cấp cứu, bởi chúng có thể liên quan đến tình trạng tắc nghẽn hoặc phù nề đường thở.

Viêm họng nên chăm sóc thế nào?

Với các trường hợp triệu chứng nhẹ, người bệnh có thể nghỉ ngơi, uống đủ nước và ưu tiên thức ăn mềm, dễ nuốt. Nước ấm có thể giúp làm dịu cảm giác đau rát; súc họng bằng nước muối phù hợp cũng có thể hỗ trợ vệ sinh vùng họng.

Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh răng miệng, rửa tay thường xuyên và tránh khói thuốc.

Người bệnh cũng nên hạn chế rượu bia, thuốc lá và các món quá cay, chua hoặc nóng vì có thể làm niêm mạc họng bị kích thích thêm.

Không tự ý dùng kháng sinh

Một sai lầm phổ biến là tự mua kháng sinh ngay khi bị đau họng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp viêm họng do virus và kháng sinh không có tác dụng.

Việc sử dụng kháng sinh không đúng chỉ định không những không giúp bệnh khỏi nhanh hơn mà còn góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.

Điều quan trọng nhất là theo dõi diễn biến của bệnh. Một cơn đau họng thông thường thường không đáng lo, nhưng khi triệu chứng trở nên dữ dội, kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường, người bệnh không nên chờ đợi.

Trường hợp của Amy Forsythe là lời nhắc nhở rằng những triệu chứng tưởng chừng đơn giản vẫn cần được đánh giá đúng lúc, đặc biệt khi cơ thể có dấu hiệu chuyển nặng.