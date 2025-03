Đúng 7h ngày 3/3 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby ở Ovation Hollywood, Los Angeles. Đây là giải thưởng điện ảnh thường niên do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ (AMPAS) trao tặng. Giải thưởng bao gồm nhiều hạng mục tôn vinh những đóng góp, thành tựu của cá nhân, tổ chức đối với nền điện ảnh thế giới.

Bên cạnh dàn ngôi sao Hollywood hàng đầu thế giới tề tựu tại nơi đây, sự xuất hiện của bộ 3 Lisa (BLACKPINK) - Doja Cat - Raye cũng nhận được sự chú ý đông đảo của khán giả. 3 nữ nghệ sĩ trẻ được giới thiệu có màn trình diễn mang tính biểu tượng nhằm tri ân tới James Bond - 1 trong những thương hiệu phim đắt giá nhất lịch sử với 27 dự án và 7.88 tỷ đô doanh thu phòng vé.



Sự xuất hiện của bộ 3 Lisa (BLACKPINK) - Doja Cat - Raye nhận được sự kỳ vọng lớn

Không như dự đoán ban đầu, mỗi người “đánh lẻ” với sân khấu solo. Lisa, Doja Cat và Raye lần lượt thể hiện Live And Let Die, Diamonds Are Forever và Skyfall. Doja Cat - nhân vật tưởng chừng sẽ bị lép vế trước sức nóng của Lisa, nay lại chiếm trọn spotlight vì… hát còn dở hơn cả Lisa.

Được cải biên lại để phù hợp với bối cảnh sự kiện, Doja Cat xuất hiện lộng lẫy trong bộ đầm được thiết kế với hàng nghìn viên đá lấp lánh. Phần dàn dựng sân khấu lẫn ngoại hình ấn tượng không thể cứu được chất lượng vocal Doja Cat đem lại. Vốn là 1 rapper, cô nàng không hề qua trường lớp thanh nhạc bài bản, giọng hát vẫn thiên về bản năng. Do vậy, chủ nhân bản hit Agora Hills gây “nhức nhối” vì hát quá chua, âm thanh bị bẹt, nhão, đặc biệt nốt cao cũng bị đục, không vang sáng. Cách xử lý ca khúc cũng không được đánh giá cao.



Doja Cat khiến MXH "nhức óc" với màn trình diễn Diamonds Are Forever

Netizen đặt câu hỏi cho Oscars rằng điều gì khiến Viện hàn lâm mời 1 nữ rapper thể hiện 1 bản hát được coi là bộ mặt đại diện của kho tàng nhạc phim James Bond?

Oscars gây khó hiểu khi mời 1 nữ rapper thể hiện bản nhạc jazz bất hủ của James Bond

Bản nhạc gốc do danh ca Shirley Bassey “cầm trịch” mang đúng tinh thần Bond Girl - 1 quý cô độc lập, mạnh mẽ và biết giá trị của mình ở đâu. Tựa đề ca khúc nói lên tất cả, không như đàn ông và thứ tình yêu phù phiếm, chỉ có mỗi kim cương trang sức mới trường tồn với người phụ nữ. Như câu đùa suốt nhiều năm qua về người da màu, Shirley Bassey sở hữu giọng hát nội lực, đầy xúc cảm, thể hiện đúng chất jazz, gợi nhớ về thời kỳ vàng son Hollywood thập niên 1970 - khoảng thời gian bộ phim cùng tên được ra mắt.



Đáng chú ý, Adele bất ngờ bị “réo tên” hàng loạt bởi màn thể hiện bản nhạc phim Skyfall của cô đã trở thành 1 tượng đài sân khấu biểu diễn Oscars. Raye, tuy là một giọng ca trẻ tài năng nhưng phong cách hát tạo độ rung (vibrato) cũng như phong cách xử lý bài hát chưa thể vượt qua cái bóng mà đàn chị từng khiến lễ trao giải 2013 bùng nổ. Skyfall là bản nhạc Pop-Soul thuần tuý nhưng qua tay Raye lại được “nêm nếm” theo hướng nhạc thính phòng, khiến mất đi cái chất riêng của ca khúc.

Dù là giọng ca tài năng hàng đầu xứ sương mù nhưng cô nàng chưa thể vượt qua được cái bóng của Adele

“Hoạ mị nước Anh” có âm sắc quá đẹp, đầy đặn nhưng trong vô cùng. Không cần trưng trổ kỹ thuật phức tạp, nữ ca sĩ xứ sương mù gây thổn thức với Skyfall - ca khúc chiến thắng hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất cho một bộ phim.