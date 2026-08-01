Người Nhện chỉ cần 1 câu để bảo vệ vợ, tiện "flex" được luôn điểm đẹp triệu đô

Tom Holland ghi điểm tuyệt đối với màn "giải cứu" cho Zendaya.

Không cần những bộ váy haute couture lộng lẫy hay trang sức kim cương xa xỉ, Zendaya vẫn luôn là tâm điểm mỗi lần xuất hiện. Trong buổi photo call quảng bá cho phim Người nhện diễn ra tại rạp Cine City UGC (Paris, Pháp) vào ngày 24/4, Zendaya gây bất ngờ khi xuất hiện với chiếc áo phông vintage oversized in hình Spider-Man. Thay vì phối cùng quần hay chân váy, nữ diễn viên khéo léo biến chiếc áo thành một thiết kế mini dress đầy cá tính. Cô hoàn thiện tổng thể bằng đôi giày cao gót trắng của Christian Louboutin, bông tai bạc tối giản và một chiếc đồng hồ thanh lịch.

Được biết chiếc áo phông vintage in hình nhện được săn thấy trên eBay với giá chỉ khoảng 35 USD (gần 1 triệu đồng), thay vì diện những thiết kế hàng hiệu trị giá hàng chục nghìn USD như thường thấy ở các sự kiện Hollywood.

Tom Holland đã nói đỡ một cách đầy tinh tế cho Zendaya. (Nguồn: X)

Xuất hiện tại sự kiện, Zendaya lựa chọn một outfit có phần tối giản hơn hẳn hình ảnh thường thấy trên thảm đỏ. Cô diện chiếc áo phông in hình nhện như một lời "gật đầu" đầy thú vị với thương hiệu Spider-Man đã gắn liền với tên tuổi cả hai, kết hợp cùng đôi giày cao gót thanh mảnh. Không váy couture, không phụ kiện cầu kỳ, tổng thể trang phục mang tinh thần casual nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng rất riêng nhờ thần thái và vóc dáng của nữ diễn viên.

Vốn được xem như 1 fashion icon, Zendaya nhiều lần chứng minh rằng một set đồ đơn giản cũng đủ tạo nên sức hút nếu người mặc biết cách biến nó thành tuyên ngôn thời trang. Chiếc áo phông oversized được phối cùng giày cao gót không chỉ tạo nên sự tương phản thú vị giữa nét năng động và quyến rũ, mà còn giúp cô khoe trọn đôi chân dài trứ danh – một trong những "đặc sản" visual đã làm nên thương hiệu của Zendaya suốt nhiều năm qua.

Zendaya và chiếc áo phông đặc biệt trên thảm đỏ. (Nguồn: Instagram)

Thế nhưng, giữa buổi phỏng vấn, một MC bất ngờ đặt câu hỏi: "Tại sao em không hay mặc đồ lộng lẫy như các ngôi sao khác mà cứ thích diện áo phông đơn giản vậy?"

Có thể thấy Zendaya khá bất ngờ. Nữ diễn viên nở nụ cười gượng, thoáng chút bối rối như đang cân nhắc cách trả lời sao cho khéo léo. Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong vài giây nhưng cũng đủ để người xem cảm nhận được sự thiếu tinh tế của câu hỏi. Và rồi Tom Holland lập tức "nhảy số". Không để bầu không khí trở nên ngượng ngùng, nam diễn viên mỉm cười và đáp ngay: "Đôi chân của cô ấy chính là bộ outfit hoàn hảo nhất rồi!"

Tomholland "cứu nguy" vợ ngay khi nhận được câu hỏi của MC. (Nguồn: Instagram)

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức xoay chuyển cả tình huống. Ngay lập tức, mọi ánh nhìn đều hướng về Zendaya và ai cũng phải công nhận rằng Tom... nói không hề sai.

Sở hữu chiều cao khoảng 1m78 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, Zendaya từ lâu đã nổi tiếng với đôi chân dài miên man, săn chắc và thẳng tắp. Đó cũng là một trong nhiều lý do mà Zendaya luôn được xếp vào nhóm biểu tượng thời trang của Hollywood. Bên cạnh gu ăn mặc biến hóa, lợi thế lớn nhất của cô chính là vóc dáng "móc treo quần áo" với chiều cao nổi bật, tỷ lệ cơ thể cân đối, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man.

Đôi chân dài miên man cùng tỷ lệ cơ thể hoàn hảo giúp Znedaya cân đẹp mọi outfit. (Nguồn: Instagram)

Chính body chuẩn người mẫu này giúp Zendaya có thể chinh phục gần như mọi phong cách, từ những bộ đầm haute couture cầu kỳ trên thảm đỏ, suit may đo cá tính, menswear oversized, đến các outfit đời thường chỉ gồm áo phông, quần jeans hay chân váy tối giản.

Hơn nữa, điều khiến khoảnh khắc này được yêu thích không chỉ bởi sự ngọt ngào, mà còn bởi cách Tom luôn âm thầm đứng về phía Zendaya. Anh không cố biến mình thành nhân vật chính, cũng không nói quá nhiều. Chỉ một câu nói đúng lúc đã giúp bạn đời thoát khỏi tình huống khó xử, đồng thời biến cuộc trò chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn.

Cặp đôi nhận được sự yêu thích của khán giả. (Nguồn: Instagram)

Trong phim Người nhện , Peter Parker có thể vụng về và đôi lúc ngố tàu. Nhưng ngoài đời, Tom Holland lại khiến người hâm mộ "lụi tim" bởi sự tinh tế đúng lúc. Có lẽ, đó cũng là lý do chuyện tình của Tom và Zendaya luôn được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất Hollywood: không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn khiến người khác cảm nhận được sự quan tâm dành cho nhau qua những điều nhỏ bé nhất.