Người mua vàng lãi lớn

Theo đó, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 133,8 - 135,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng cả 2 chiều so với sáng qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mốc 135,8 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng SJC lại bật tăng trở lại.

Giá vàng nhẫn cũng tăng theo vàng miếng. Cụ thể, Công ty TNHH Bảo Tín MInh Châu niêm yết giá vàng nhẫn 128,5 - 131,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 700.000 đồng/lượng. Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết 128 - 131 triệu đồng/lượng…

Trước đó, giá vàng SJC giảm sau chuỗi tăng nhiều ngày liên tiếp khi có chỉ đạo quyết liệt về thị trường vàng của Thủ tướng. Tuy nhiên, diễn biến tăng liên tiếp các phiên trước đó, cộng với đà tăng vượt đỉnh lịch sử của giá vàng thế giới một lần nữa đẩy giá vàng miếng và nhẫn lên kỷ lục mới.

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng SJC có 20 lần thiết lập đỉnh mới và là tài sản chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất, lên tới hơn 60%, vàng nhẫn hơn 50%. Người mua vàng nhẫn, vàng miếng từ đầu năm đến nay ghi nhận khoản lãi tới 44-51 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng sáng nay niêm yết 3.635 USD/ounce, tăng 4 USD/ounce so với sáng qua. Giá vàng thế giới hiện vẫn đang ở mức cao nhất từ trước tới nay.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.236 đồng/USD, đứng im so với sáng qua. Giá USD tại ngân hàng giao dịch quanh mốc 26.217 - 26.497 đồng/USD.

Giá USD trên thị trường tự do niêm yết trong khoảng 26.850 - 26.950 đồng/USD.