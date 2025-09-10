Bí mật đằng sau cú bứt phá tài sản ngoạn mục của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Tăng gần 10 lần trong hơn một thập kỷ

Từ đầu năm đến nay, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tăng thêm hơn 9 tỷ USD – một cú bứt phá hiếm thấy.

Năm 2013, ông Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được Forbes vinh danh trong danh sách tỷ phú USD với khối tài sản ước tính 1,5 tỷ USD, trở thành người Việt Nam đầu tiên bước vào hàng ngũ tỷ phú toàn cầu. Thời điểm đó, ông xếp thứ 974 thế giới, đánh dấu một cột mốc lịch sử không chỉ với cá nhân ông mà còn với nền kinh tế tư nhân Việt Nam khi lần đầu có đại diện góp mặt trong bản đồ tài sản thế giới.

Những năm tiếp theo, khối tài sản của ông Vượng tiếp tục tăng trưởng nhờ sự bứt phá của Vingroup. Trong giai đoạn 2015–2019, tài sản của ông tăng mạnh, từ mức chưa đến 2 tỷ USD lên đến 6,6 tỷ USD. Sự bứt phá này chủ yếu đến từ sự phát triển vượt bậc của các dự án bất động sản Vinhomes, đồng thời hệ sinh thái du lịch nghỉ dưỡng, y tế, giáo dục của Vingroup cũng mở rộng nhanh chóng, đưa tập đoàn trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước.

Bước sang năm 2020, đại dịch cùng biến động thị trường khiến tài sản của ông Vượng ghi nhận sự sụt giảm, còn 5,6 tỷ USD. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, ông đã thiết lập đỉnh cao mới khi Forbes công bố khối tài sản đạt 7,3 tỷ USD, củng cố vị thế người giàu nhất Việt Nam.

Dẫu vậy, hai năm tiếp theo chứng kiến sự giảm tốc khi tài sản của ông lùi về 6,2 tỷ USD năm 2022 và tiếp tục giảm sâu còn 4,3 tỷ USD vào năm 2023. Đây là giai đoạn Vingroup tập trung nguồn lực vào VinFast, trong khi thị trường chứng khoán và bất động sản gặp nhiều thách thức.

Cuối năm 2024, khối tài sản của ông Vượng ghi nhận mức 4,4 tỷ USD, nhưng từ đây, một chu kỳ tăng trưởng mới mở ra.

Chỉ trong vòng chưa đầy nửa năm, tài sản của ông tăng gấp nhiều lần. Đầu tháng 3/2025, ông đã quay lại top 500 người giàu nhất thế giới với 6,7 tỷ USD. Tháng 4, con số này đã tăng vọt lên 8,1 tỷ USD, đưa ông vào top 400 toàn cầu.

Đến tháng 5/2025, lần đầu tiên tài sản ông Phạm Nhật Vượng chạm 10,7 tỷ USD vào cuối tháng. Bước sang tháng 6, khối lượng tài sản duy trì ổn định quanh 10,5 tỷ USD, trước khi tạo nên kỳ tích vào tháng 8/2025 khi tài sản lần đầu tiên vượt 13,6 tỷ USD, đưa ông vào top 200 người giàu nhất hành tinh.

Sự bứt phá ngoạn mục trong năm 2025 đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, nổi bật là Vinhomes tiếp tục khẳng định vị thế số 1 trong mảng bất động sản với loạt dự án đại đô thị quy mô tỷ USD, bất chấp thị trường còn khó khăn.

Sự hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 cũng đóng vai trò quan trọng, khi giá cổ phiếu VIC và các công ty con tăng mạnh, trực tiếp kéo khối tài sản của ông Vượng đi lên.

Trong lĩnh vực hạ tầng, ông Phạm Nhật Vượng thành lập CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed và gửi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ, mong muốn được làm chủ đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 61,35 tỷ USD. Doanh nghiệp cam kết thu xếp 20% vốn tự có và đề xuất vay 80% còn lại từ nguồn vốn nhà nước không lãi suất, thời hạn 35 năm.

Hồi cuối tháng 8, đại diện VinSpeed cũng cho biết đơn vị đã đề xuất làm tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối trung tâm TP.HCM với huyện Cần Giờ (trước đây) với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 76.120 tỷ đồng.

Nhìn lại chặng đường 11 năm, từ cột mốc 1,5 tỷ USD năm 2013 đến hơn 13,1 tỷ USD vào ngày 9/9/2025, ông Phạm Nhật Vượng đã trải qua những thăng trầm song hành cùng sự phát triển của Vingroup.

Nếu như giai đoạn 2015–2019 chứng kiến sự trỗi dậy của bất động sản, thì giai đoạn 2020–2023 là khoảng thời gian thử thách với sự sụt giảm tài sản. Và năm 2025 trở thành bước ngoặt lịch sử, đánh dấu cú bứt phá mạnh mẽ, khẳng định không chỉ vị thế cá nhân mà còn nâng tầm doanh nghiệp Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.