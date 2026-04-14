Người mua nhà chú ý: Dự án nhà ở xã hội “hot” nhất Hà Nội có thông báo quan trọng

Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, CTCP Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, CTCP Xây dựng và phát triển nhà DAC Hà Nội được UBND Thành phố Hà Nội chấp thuận giao là Nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 30/12/2025, liên danh đã có thông báo việc điều chỉnh thời gian dự kiến nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Phường Thanh Liệt, TP Hà Nội. Theo đó, thời gian tiếp nhận hồ sơ dự kiến là quý I/2026.

Để đảm bảo quyền lợi của khách hàng, cũng như cập nhật đầy đủ các chính sách, quy định mới nhất, liên danh đã nghiên cứu, cập nhật quy trình, quy chế tiếp nhận hồ sơ đảm bảo đáp ứng các quy định hiện hành. Tuy nhiên vì một số lý do khách quan, việc tiếp nhận hồ sơ không thể thực hiện theo kế hoạch đã công bố.

Do đó, liên danh xin thông báo việc điều chỉnh thời gian dự kiến tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình, Thanh Liệt, Hà Nội (lần 2) sang quý II/2026.

Dự án này được triển khai tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, TP Hà Nội), gồm 1 tòa chung cư cao 25 tầng và 1 tầng hầm.

Tổng số căn hộ của dự án là 440 căn, gồm 365 căn nhà ở xã hội và 75 căn thương mại. Các căn nhà ở xã hội có diện tích khoảng 70m2 - 76,24m2, trong đó có 255 căn để bán, 37 căn thuê mua và 73 căn cho thuê.

Dự kiến dự án hoàn thành vào quý IV/2027. Giá bán nhà ở xã hội khoảng 25 triệu đồng/m2, giá cho thuê khoảng 150.000 đồng/m2/tháng và giá thuê mua khoảng 390.000 đồng/m2/tháng.