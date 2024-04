Người mẹ đoàn tụ 2 con gái sau gần 42 giờ thất lạc ở phố đi bộ Nguyễn Huệ: “Mừng quá trời mừng!”

Chiều 8/4, hai bé bán kẹo bị lạc gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) ngày 3-4 đã được công an giải cứu thành công, đưa về đoàn tụ với mẹ.

Chị Chi chia sẻ cảm xúc sau khi được đoàn tụ 2 con gái

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Chi (mẹ của 2 bé) không giấu được sự vui mừng khi gặp lại 2 con nhỏ sau gần 2 ngày mất liên lạc. "Tôi mừng lắm, mừng quá trời mừng. Bây giờ tôi phải lên quận để người ta làm giám định rồi mới được đón được các con về. Hai bé đều được ăn uống đầy đủ và khoẻ mạnh".



Chị Chi cho biết, bản thân chị không hề quen biết đối tượng đã dụ dỗ 2 bé đi và sau sự việc này, chị sẽ cho các bé về quê ngoại để người thân chăm sóc.

Đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi. Ảnh: CACC

Theo quan sát của phóng viên, hai cháu bé khoẻ mạnh và hoạt bát. Khi được hỏi có "Các cháu có sợ không? Khi gặp lại mẹ có mừng không?" thì hai cháu bé liên tục gật đầu.

Người mẹ vui mừng khi gặp lại hai con nhỏ của mình

Hai cháu bé được trở lại vòng tay mẹ sau gần 42h bị người lạ dụ dỗ đi theo

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3.4, chị Nguyễn Thị Chi (SN 1997; cư trú: phường Tân Hưng, quận 7) cùng 4 con đứng bán kẹo trên đường Đồng Khởi (P.Bến Nghé). Lát sau, chị Chi đi gặp một người quen, cách nơi các bé đứng khoảng 100 m. Hai con gái là N.K.T.M (7 tuổi) và L.H.T.L (3 tuổi) tách ra cùng nhau đi bán kẹo. Còn bé gái 10 tuổi thì chăm em gái 9 tháng tuổi.

Khoảng 30 phút sau, chị Chi đợi nhưng không thấy 2 con gái M. và L. quay lại. Chị Chi chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng cũng không gặp 2 bé.

Một số người cho chị Chi hay, họ thấy bé M. dắt bé L. đi vệ sinh ở phố đi bộ Nguyễn Huệ nhưng chị Chi đến tìm cũng không thấy tung tích 2 con. Thời điểm này, bé M. mặc đồ màu đen, bé L. mặc đồ đỏ chấm bi. Ngay sau đó, chị Chi đến Công an P.Bến Nghé trình báo tin 2 con mất tích.

Khẩn trương truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện đối tượng Phạm Huỳnh Nhật Vi (SN 2003, quê Tiền Giang) đang giữ 2 bé tại một căn hộ ở tầng 10 trong chung cư Saigon Pearl. Lực lượng phối hợp đã nhanh chóng khống chế đối tượng, giải cứu thành công 2 bé an toàn, khỏe mạnh.