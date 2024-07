Người mẫu Việt ẩn ý giữa liên hoàn drama Vbiz: "Hở ra là kêu bị dồn vào chân tường. Đừng đóng vai nạn nhân nữa"

Những ngày vừa qua, mạng xã hội liên tiếp xôn xao vì hàng loạt drama không hồi kết trong showbiz Việt. Vào tối 16/7, Hoàng Thuỳ tiếp tục gây bão cõi mạng khi tiếp tục ra phần tiếp theo trong series Chị Chị Em Em. Trong bài đăng, cô tung dòng tin nhắn có nội dung "Thanh Hang doesn't want..." (tạm dịch: Thanh Hằng không muốn). Sau đó, Thanh Hằng bị nghi chính là nhân vật "trùm cuối" trong vụ ồn ào đụng độ Hoàng Thuỳ những ngày qua.

Giữa lúc lùm xùm còn đang nóng hơn bao giờ hết thì người mẫu Nguyễn Hợp lại gây chú ý. Cụ thể, vào sáng 17/7, cô đã đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân. "Muốn người khác tôn trọng mình, thì bản thân mình phải tôn trọng mình, tôn trọng lời nói, lời hứa của mình và học cách tôn trọng người khác.

Bản thân không nỗ lực, cố gắng, không nhận thức, không biết giữ lời hứa mà cứ hở ra là kêu: Bị đồn vào chân tường hay bờ vực... Đừng đóng vai nạn nhân nữa. Ơ kìa", Nguyễn Hợp viết. Tuy nhiên, cô không chia sẻ cụ thể đang nói tới nhân vật nào. Giữa liên tiếp drama ồn ào của showbiz Việt, dòng trạng thái này của cô lại càng khiến netizen bán tín bán nghi. Tuy nhiên, chia sẻ này đã biến mất trên trang cá nhân của nữ người mẫu.

Nguyễn Hợp gây xôn xao khi đăng tải dòng trạng thái ẩn ý trên trang cá nhân

Vào tối 16/7, Hoàng Thuỳ gây bão mạng xã hội khi chia sẻ tin nhắn khiến Thanh Hằng bị nghi ngờ chính là người chèn ép không để cô ngồi vào vị trí giám khảo cuộc thi

Sau khi đăng tải dòng trạng thái gây xôn xao, cách đây ít phút Nguyễn Hợp đã tiếp tục chia sẻ bài viết mới. Cụ thể, cô viết: "Đây không thèm xía vô chuyện showbiz nhé. Né đây ra ngay". Hiện tại, bài đăng của cô vẫn đang nhận về những phản ứng trái chiều của cư dân mạng. Nhiều người cho rằng Nguyễn Hợp đang cố gây sự chú ý, tạo chiêu trò. Cũng không ít ý kiến cho rằng cô nàng đang nói bóng gió đến ồn ào của đồng nghiệp.

Nguyễn Hợp sau đó đã đăng tải dòng trạng thái mới trên trang cá nhân. Tuy nhiên, cô đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng

Nguyễn Hợp là chân dài được chú ý tại Vietnam's Next Top Model 2015. Cô giành giải Á quân, sau đó tiếp tục tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars 2017 và lọt top 6. Chân dài gây chú ý trong cuộc thi tìm kiếm người mẫu với tính cách thẳng thắn và mạnh mẽ.

Nguyễn Hợp khuôn mặt khá quen thuộc trong các show thời trang, ghi dấu ấn mạnh mẽ với hàng loạt drama trong chương trình Vietnam's Next Top Model All Stars 2017. Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển nhưng Nguyễn Hợp lại bất ngờ im hơi lặng tiếng để sinh con, kết hôn.



Nguyễn Hợp là chân dài được chú ý tại Vietnam's Next Top Model 2015

Sau đó, cô tiếp tục tham gia Vietnam's Next Top Model mùa All Stars 2017 và lọt top 6

Đến tháng 7/2018, cô tổ chức lễ cưới ở TP.HCM với sự tham gia của nhiều đồng nghiệp như Chà Mi, Thanh Hương, Cao Ngân, Nguyễn Oanh... Chồng của Nguyễn Hợp tên Tiến Phương, 30 tuổi, làm nghề nhiếp ảnh. Cả hai quen biết qua mạng từ năm 2016. Sau 2 năm chung sống, Nguyễn Hợp thông báo ly hôn và một mình nuôi con.



Dù khá kín tiếng trong chuyện đời tư, nhưng Nguyễn Hợp đã từng chia sẻ những góc khuất trong cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ trên mạng xã hội. Cụ thể, người mẫu cho biết chồng cô là một người sống thiếu trách nhiệm, không quan tâm con cái, thậm chí còn không muốn có đứa bé. Khi cô bất chấp tất cả để giữ lại con, chồng cô cũng không có mặt trong lúc cô "vượt cạn" vì bận xem bóng đá và đi bão. Nguyễn Hợp cũng tiết lộ cô từng rơi vào trạng thái trầm cảm khi phải một mình chăm con, chồng vô tâm đến hững hờ, không dành nhiều thời gian cho gia đình.



Đến tháng 7/2018, Nguyễn Hợp tổ chức lễ cưới ở TP.HCM

Chỉ sau 2 năm chung sống, cô thông báo ly hôn và một mình nuôi con

