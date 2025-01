Người khổng lồ đời thực sở hữu cơ bắp khó tin, ai nấy đều “toát mồ hôi” khi nhìn vào chiếc cổ

VĐV thể hình chuyên nghiệp Rubiel Mosquera được mệnh danh là “người khổng lồ” bởi cơ thể ngoại cỡ của mình. Anh chàng 30 tuổi cao 1m80 nhưng sở hữu trọng lượng cơ thể thưởng ở mức 130kg. Bắp đùi của Rubiel vào khoảng 80cm trong khi bắp tay được ước tính rơi vào khoảng 60 cm.

Tuy nhiên, mỗi khi chứng kiến sự xuất hiện của Rubiel, sự xuất hiện lại đổ dồn vào chiếc cổ của VĐV đến từ Colombia.

Được biết, Rubiel sở hữu chiếc cổ có số đo lên tới 51cm, tức gần bằng vòng eo của một phụ nữ bình thường.

VĐV thể hình Rubiel Mosquera

Rubiel sở hữu chiếc cổ khổng lồ

Một số cho rằng phần cổ đặc biệt có thể khiến các giám định tập trung chú ý vào bộ phận này, gây bất lợi cho Rubiel trong những cuộc thi. Dù sao, chiếc cổ vĩ đại, có chu vi gấp đôi so với nam giới thông thường, giúp Rubiel trở nên đặc biệt. The Sun gọi VĐV này “người sở hữu chiếc cổ khổng lồ nhất làng thể hình”. Người hâm mộ ưu ái gọi Rubiel là “Neckzilla”, dựa theo tên của quái vật nổi tiếng Godzilla.

“Tôi toát mồ hôi, lạnh sống lưng khi chứng kiến chiếc cổ của anh ấy”, một người bình luận.

“Một người khổng lồ sở hữu chiếc cổ của Hulk”, tài khoản khác cho hay.

“Chiếc cổ của anh ấy sắp bằng vòng bụng cổ tôi”, một người viết.

“Không biết anh ấy có gặp khó chịu khi quay đầu hay không”, tài khoản khác bình luận.

Rubiel thường sở hữu mức trọng lượng trên 120kg

Rubiel được cho không tập bất kỳ bài tập đặc biệt nào dành cho phần cổ. Ngay từ nhỏ, chiếc cổ của Rubiel đã vĩ đại hơn hẳn những bạn bè cùng trang lứa.

“Nhiều VĐV thể hình may mắn có bắp chân hay bắp tay khổng lồ dù không cần tập luyện quá nhiều. Rubiel đơn giản là sinh ra đã có chiếc cổ khổng lồ. Đó là điều may mắn? Còn tùy. Nhiều người cho rằng chiếc cổ quá lớn khiến các giám định mất tập trung khi đánh giá cơ bắp của anh ấy. Bên cạnh đó, chiếc cổ quá lớn khiến phần vai trông có vẻ nhỏ hơn. Dù vậy, chiếc cổ lớn giúp anh ấy trở thành một hiện tượng trên MXH”, tờ The Barbell viết.

Được biết, Rubiel bắt đầu tham gia tranh tài tại các giải thể hình chuyên nghiệp vào năm 2018. Anh này hiện thi đấu cho hệ thống giải của Liên đoàn thể dục thể hình quốc tế (IFFB).

Năm 2019, “Neckzilla” vô địch hạng siêu nặng tại giải vô địch IFBB Nam Mỹ và bắt đầu nhận được sự chú ý.

Kể từ đây, Rubiel tham gia hàng loạt giải đấu khác nhau và giành được một số kết quả ấn tượng, bao gồm việc giành chiến thắng tại giải vô địch khu vực vào năm 2021. Tại giải EVLS Prague Pro, Rubiel giành được vị trí thứ 3, chỉ sau Samson Dauda (hạng 3 của Mr Olympia 2023) và Michal Krizo (hạng 7 của Mr Olympia năm 2023).

Rubiel sở hữu chiếc cổ lớn hơn hẳn so với VĐV thể hình nổi tiếng Larry Wheels

Hình ảnh Rubiel trong các buổi tập

Mục tiêu trong tương lai của VĐV sở hữu chiếc cổ khổng lồ là giành được suất tranh tài ở Mr Olympia, sân chơi danh giá nhất dành cho thể hình nam thế giới.

Rubiel được đánh giá có tiềm năng lớn để trở thành ngôi sao mới của làng thể hình, được hướng dẫn bởi huyền thoại Chris Cormier.

“Thật tuyệt vời khi chứng kiến những gì cậu ấy làm được. Cậu ấy nỗ lực không ngừng nghỉ và chưa từng bỏ một ngày nào. Tôi rất thích cơ bụng của cậu ấy, ấn tượng nếu so với những VĐV khác”, Cormier chia sẻ về cậu học trò.

Rubiel hiện sở hữu hơn 816 nghìn lượt theo dõi trên trang cá nhân. VĐV này thường xuyên chia sẻ việc tập luyện lên MXH và nhận về hàng nghìn tương tác.

