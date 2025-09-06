Người dùng đòi: “Tôi muốn vừa đẹp vừa mạnh”- Samsung chiều lòng với Galaxy S25 FE

Thiết kế thời thượng đúng gu, gọn nhẹ đúng chất

Ấn tượng đầu tiên về Galaxy S25 FE? Chính là vẻ ngoài "rất gì và này nọ". Với độ mỏng chỉ 7,4mm và trọng lượng chỉ 190g, Galaxy S25 FE là dòng FE mỏng nhẹ nhất từ trước đến nay, mang lại cảm giác gọn gàng, mang đi mọi nơi mà không cảm thấy vướng víu.

Điểm cộng tiếp theo chính là bảng màu "bắt trend" hết nấc: từ Xanh Haze dịu mắt, Đen Smoke sang trọng, Trắng Snow tối giản cho đến Xanh Navy cool ngầu - đảm bảo mỗi người dùng đều có thể tìm thấy màu sắc phản ánh đúng vibe cá nhân của mình.

Không chỉ đẹp để "khoe ảnh sống ảo", Galaxy S25 FE còn sử dụng chất liệu xịn sò như khung Armor Aluminum và mặt kính Gorilla Glass Victus+, mang đến độ bền ấn tượng trong khi vẫn giữ được sự thanh thoát và tinh tế. Một combo vừa "sang xịn mịn" vừa "nồi đồng cối đá" - đúng chuẩn gu người trẻ hiện đại.

Hiệu năng mạnh mẽ, pin trâu, cập nhật tận 7 năm

Đẹp là một chuyện, nhưng dùng có "đã" hay không mới là điều giữ chân người dùng. Galaxy S25 FE cho thấy: không cần bỏ ra cả "núi tiền" mới có trải nghiệm mượt mà chuẩn flagship.

Với vi xử lý Exynos 2400 trên tiến trình 4nm, đi kèm RAM 8GB và tản nhiệt buồng hơi lớn hơn 10%, Galaxy S25 FE đủ sức cân mọi app bạn cần, từ chỉnh ảnh bằng Lightroom, cắt video TikTok bằng CapCut cho tới chơi game đồ họa cao. Dung lượng bộ nhớ trong có phiên bản lên đến 512GB cho phép bạn thoải mái mà không lo đầy bộ nhớ.

Dù mỏng nhẹ nhất lịch sử dòng FE, nhưng Galaxy S25 FE vẫn được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,7 inch cực lớn, đặc biệt là viên pin 4.900mAh lớn nhất từ trước đến nay kết hợp cùng khả năng sạc nhanh 45W giúp nạp lại 65% năng lượng chỉ trong khoảng nửa giờ, không làm gián đoạn các kế hoạch hay sở thích cá nhân.

Galaxy S25 FE còn được Samsung cam kết hỗ trợ tới 7 bản cập nhật Android và 7 năm cập nhật bảo mật cho thấy hãng cực kỳ tự tin vào cấu hình và độ bền của chiếc máy này. Nếu đang tìm một khoản đầu tư dài hơi thì Galaxy S25 FE là một lựa chọn đáng giá.

Galaxy AI thông minh thật sự, không phải để "làm màu"

Galaxy S25 FE còn "ghi điểm" với bộ tính năng AI chuẩn flagship giúp người dùng có thể làm được nhiều điều thú vị, đơn giản và thông minh hơn.

Với những ai hay di chuyển, thích khám phá, Galaxy S25 FE là người bạn đồng hành thông minh. Gemini Live cho phép bạn giơ camera và hỏi trực tiếp bằng tiếng Việt về món ăn, biển hiệu, địa điểm, hay thậm chí là stylist cá nhân với câu hỏi như "Set đồ tôi đang mặc có hợp thời tiết Đà Lạt tuần này không?" Cùng với đó, Now Brief tự động hiển thị thông tin như lịch trình, sự kiện… ngay trên màn hình khoá - giúp bạn không bỏ lỡ điều quan trọng.

Hoặc bạn vừa nghe một bài hát "đỉnh" trong phòng gym hay quán cà phê? Chỉ cần giữ phím Home, Galaxy AI sẽ nhận diện và tìm ngay tên bài hát trong vài giây - cực tiện cho những ai mê nhạc và muốn bắt trend kịp thời. Đây cũng là cách bạn kích hoạt Circle to Search - chỉ cần khoanh tròn bất cứ đâu để tìm kiếm về bất kỳ sự vật hay hiện tượng nào.

Nếu bạn thuộc team mê sáng tạo nội dung, Galaxy S25 FE là lựa chọn lý tưởng với hệ thống camera đa năng: camera chính 50MP sắc nét, tele zoom quang 3x, góc siêu rộng 123˚, và selfie 12MP nâng cấp cho ảnh chân dung đẹp hơn.

Kết hợp Galaxy AI, Galaxy S25 FE chẳng khác studio chỉnh ảnh thu nhỏ, gọn trong túi bạn. Generative Edit cho phép bạn thêm hoặc xoá vật thể trong ảnh tự nhiên, giúp ảnh trọn vẹn mà không cần kỹ năng Photoshop. Audio Eraser giúp làm sạch âm thanh video, loại bỏ tiếng gió, xe cộ hay đám đông - giữ lại đúng phần giọng nói hay nhạc nền để bạn có những vlog cực chill.

Không cần bớt cái này để được cái kia - Galaxy S25 FE chơi luôn combo đủ đầy

Galaxy S25 FE là minh chứng rõ ràng cho việc một chiếc smartphone có thể cân bằng cả thẩm mỹ lẫn hiệu năng mà không khiến người dùng phải đánh đổi. Từ thiết kế mỏng nhẹ, hiệu năng mượt mà, cho đến loạt tính năng Galaxy AI chuẩn flagship giúp bạn sống thông minh hơn mỗi ngày - mọi chi tiết trên Galaxy S25 FE đều hướng đến một trải nghiệm "đáng đồng tiền".

Nếu bạn đang tìm một thiết bị đủ đẹp để thể hiện cá tính, đủ mạnh để theo kịp nhịp sống và đủ thông minh để đồng hành dài lâu, Galaxy S25 FE chính là câu trả lời gọn gàng, thuyết phục.

Từ nay đến 12/09/2025, Samsung đang có chương trình mở bán e-voucher chỉ cần 50.000 đồng là bạn đã sở hữu e-voucher 500.000 đồng để mua Galaxy S25 FE . Còn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn trước khi xuống tiền, thì tất tần tật thông tin sản phẩm có sẵn tại đây.