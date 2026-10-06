Người đi đường hốt hoảng khi dàn máy thi công khổng lồ bất ngờ đổ sập trước mặt

Thiết bị gia cố nền xi măng cỡ lớn, nặng hàng chục tấn tại công trường dự án rạch Xuyên Tâm bất ngờ ngã đổ sập xuống đường, gây hoảng loạn cho người dân.

Chiều tối 6/10, đại diện Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM (chủ đầu tư) đã có báo cáo sơ bộ về sự cố máy thi công tại rạch Xuyên Tâm nặng chục tấn bất ngờ bị ngã xuống đường khiến tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa tê liệt.

Hiện trường thiết bị gia cố nền xi măng nặng hàng chục tấn ngã đổ xuống đường. Ảnh: N.D

Theo đó, vào khoảng 16h15 chiều 6/10, nhiều người dân sống dọc tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Gia Định, TPHCM) một phen hốt hoảng khi nghe tiếng động lớn vang lên từ khu vực công trường dự án.

Chạy ra kiểm tra, nhiều người tá hỏa phát hiện một máy thi công gia cố nền xi măng đất (CDM) tại khu vực tuyến T1 (lý trình Km0+350) đã đổ sập về phía mặt đường, với phần đầu thiết bị ngã sâu vào khu vực tuyến hẻm.

Một số người dân chứng kiến cho biết thêm, khối sắt nặng hàng chục tấn nằm chắn ngang đường Bùi Hữu Nghĩa, may mắn là thời điểm xảy ra không có phương tiện qua lại, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Máy thi công ngã đổ chắn ngang mặt đường khiến tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa tê liệt. Ảnh: N.D

Theo báo cáo của chủ đầu tư, sự việc xảy ra trong lúc thiết bị thuộc gói thầu XL-01 đang được đưa vào phạm vi công trình và tiến hành lắp dựng thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thiết bị bị gãy trục mâm, dẫn đến việc mất thăng bằng và đổ về hướng đường Bùi Hữu Nghĩa. Cơ quan chức năng chưa ghi nhận bất kỳ thiệt hại nào về người và tài sản quanh khu vực, sự cố chỉ làm cản trở tạm thời giao thông trên tuyến.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng địa phương cùng đơn vị thi công và tư vấn giám sát đã nhanh chóng có mặt, tiến hành rào chắn, phân luồng giao thông từ xa nhằm tránh ùn tắc, đồng thời huy động nguồn lực để xử lý giải quyết hiện trường.

Thiết bị gặp sự cố là một trong 8 dàn thiết bị khoan CDM vừa được liên danh nhà thầu mới bổ sung nhằm tăng cường năng lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án rạch Xuyên Tâm. Đáng chú ý, thiết bị này đang trong giai đoạn lắp dựng và chưa được các bên tiến hành kiểm định tại công trình thì xảy ra sự cố.

Lực lượng chức năng địa phương cùng các đơn vị liên quan có mặt, phối hợp xử lý hiện trường vụ việc. Ảnh: N.D

Liên quan đến vụ việc trên, chủ đầu tư khẳng định sẽ tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc để ngăn chặn tuyệt đối các trường hợp tương tự xảy ra trên toàn bộ dự án.