Cảnh tượng thót tim ở Đà Lạt: 3 người bám nóc xe trong dòng nước xiết, bị lũ cuốn trôi hàng chục mét

Một chiếc xe tải bất ngờ bị dòng nước lũ cuốn phăng khi cố vượt qua đập tràn ở Đà Lạt, khiến 3 người trên xe rơi xuống dòng nước xiết nhưng may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu từ báo Công an nhân dân, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe tải có 3 người đàn ông. Do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy mạnh và mực nước dâng cao, tài xế vẫn cố điều khiển xe qua khu vực tràn để sang bờ bên kia vận chuyển hàng hóa.

Khoảnh khắc xe tải bị nước cuốn trôi. (Clip: Thịnh Nguyễn)

Khi xe di chuyển ra giữa dòng, nước lớn bất ngờ cuốn phăng xe ôtô, kéo trôi hàng chục mét. Ba người trên xe thoát khỏi cabin, bám lên nóc xe để tránh dòng nước. Xe ô tô tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi và lật nghiêng, cả 3 người rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Rất may, cả 3 người đã may mắn vào bờ an toàn.

Hiện trường vụ nước cuốn trôi xe tải. (Ảnh Thịnh Nguyễn)

Liên quan đến sự việc, TTXVN cho hay, khu vực xảy ra sự việc nằm trên tuyến đường dẫn vào vùng sản xuất nông nghiệp của người dân trong vùng. Đây cũng là tuyến đường chính để bà con vận chuyển nông sản, hàng hóa hằng ngày. Ngoài đập tràn qua suối, khu vực này còn có một cây cầu chỉ dành riêng cho người đi bộ, xe máy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng đến hiện trường để hỗ trợ người bị nạn, đồng thời triển khai công tác cứu hộ chiếc xe tải gặp nạn.

Theo một lãnh đạo phường Xuân Trường - Đà Lạt, địa phương cũng bố trí người túc trực, cảnh báo người dân không di chuyển qua đập tràn nêu trên để tránh nguy cơ mất an toàn, nhất là trong thời điểm mưa lũ như hiện nay.