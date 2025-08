Người đẹp showbiz Việt làm dâu hào môn của gia tộc kín tiếng: Được bố mẹ chồng tặng biệt thự siêu đắt đỏ, sống đời thượng lưu nhưng không phô trương

Không tổ chức đám cưới hoành tráng, không phô bày của hồi môn trên truyền thông, Diễm My 9x bước vào cuộc sống hào môn một cách nền nã, kín đáo. Chỉ sau vài tháng về chung một nhà, người đẹp mới hé lộ không gian biệt thự phong cách châu Âu do bố mẹ chồng trao tặng – một món quà cưới xa xỉ nhưng cũng là minh chứng cho tình cảm đặc biệt của gia đình chồng dành cho cô.

Không chỉ được chồng yêu chiều mà còn được bố mẹ chồng cực yêu thương

Cuối năm 2023, sau hơn 6 năm hẹn hò, nữ diễn viên Diễm My 9x chính thức kết hôn cùng doanh nhân Vinh Nguyễn – Việt kiều Úc, người đang điều hành công ty sản xuất cà phê hòa tan và sở hữu nhà hàng cao cấp tại TP.HCM.

Gia đình anh được nhận xét là một trong những gia tộc kín tiếng nhưng có nền tảng vững vàng trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm và ẩm thực.

Trong lễ gia tiên tổ chức ngày 16/12, ngoài nhẫn cưới và sính lễ kim cương "size đại", Diễm My còn được bố mẹ chồng tặng riêng một căn biệt thự sang trọng hai tầng tại khu đô thị đắc địa ở Sài Gòn. Căn nhà mang phong cách contemporary (thiết kế đương đại), có nhiều không gian mở, ánh sáng tự nhiên và một căn hầm rượu thiết kế theo kiểu hang đá – đúng "gu nghệ sĩ" của hai vợ chồng.

Sau 6 tháng về nhà chồng, Diễm My mới bắt đầu hé lộ từng góc trong biệt thự trắng sang trọng: phòng khách rộng, gian bếp ấm cúng, nội thất toàn đồ ngoại nhập và một chiếc bàn dài giữa hầm rượu gợi cảm giác như đang ở châu Âu. Tuy nhiên, không có sự khoe khoang hay đánh bóng tên tuổi – tất cả được chia sẻ như một phần đời sống thật sự, mộc mạc và nền nã.

Cô cũng thổ lộ rằng kể từ khi dọn về tổ ấm này, bản thân chăm chỉ nấu nướng hơn và thực sự cảm nhận được không khí của một gia đình đúng nghĩa.

Chuyện tình lặng lẽ nhưng bền chặt: Từ chia tay đến "yêu lại từ đầu"

Diễm My và Vinh Nguyễn gặp nhau năm 2015 và công khai năm 2016. Họ yêu xa suốt nhiều năm do Vinh Nguyễn làm việc ở Úc, Diễm My thì đóng phim trong nước. Những chuyến bay bất ngờ để thăm nhau, những lần đổ vỡ rồi lại hàn gắn sau 4 tháng không liên lạc – tất cả tạo nên một chuyện tình không ồn ào nhưng đầy sự kiên định.

Năm 2022, Vinh Nguyễn cầu hôn Diễm My trên khinh khí cầu tại Úc. Một năm sau, họ tổ chức hôn lễ ấm cúng tại TP.HCM với sự hiện diện của bạn bè thân thiết và dàn sao nổi tiếng.

Dù là con dâu trong một gia đình kinh doanh giàu có, Diễm My khẳng định mình không sống dựa vào chồng. Cô cho biết ông xã không những không cản trở mà còn ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của vợ. Trong mắt cô, anh là người tâm lý, biết quan tâm, chia sẻ, và cùng vợ đi từ thiện, tập thể dục giữ sức khỏe, sống rất đời thường.

Sau khi kết hôn, Diễm My chọn xuất hiện ít hơn, nhưng mỗi lần xuất hiện đều toát lên vẻ đẹp của một phụ nữ trưởng thành, tự chủ và biết đủ. Không chạy theo showbiz ồn ào, cũng không dùng danh phận để "đổi vị thế", cô vẫn là Diễm My – diễn viên có thực lực, sống đúng nhịp của mình.

Diễm My từng chia sẻ, ngày đầu đến nhà bạn trai, cô rất bất ngờ vì mọi người trong gia đình quá yêu thương nhau và trò chuyện đầy niềm vui. "Tôi không bắt nhịp được, nhưng nhờ sự quan tâm nhẹ nhàng, dần dần tôi cũng mở lòng hơn" – cô nói.

Hiện tại, mẹ chồng như một người mẹ thứ hai, luôn ủng hộ mọi quyết định và sống tình cảm. Cách gia đình chồng chào đón, trao tặng tổ ấm và để cô tự do phát triển sự nghiệp chính là điểm cộng lớn khiến Diễm My luôn giữ được vẻ điềm đạm, tinh tế – không chỉ là một nàng dâu hào môn, mà là một "phu nhân hiện đại" đúng nghĩa.