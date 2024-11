Người đàn ông vô cớ cầm dao phay chém loạn xạ trên đường, 2 người bị thương

Sáng 12-11, Công an quận Kiến An (TP Hải Phòng) cho biết đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 1 người đàn ông có dấu hiệu bất thường, dùng dao chém trọng thương 2 người đi đường.

Phát hiện lực lượng chức năng xuất hiện, người đàn ông chui vào gầm xe ôtô cố thủ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 40 phút ngày 11-11, tại tuyến đường Hoàng Thiết Tâm, phường Bắc Sơn, quận Kiến An xuất hiện một người đàn ông đi bộ theo hướng từ ngã 6 Quán Trữ về chợ Bến Phà trong tình trạng có dấu hiệu thần kinh bất thường, tay cầm theo 1 dao phay.

Người này đã vung dao chém loạn xạ khiến nhiều người đi đường sợ hãi. Đặc biệt, đàn ông này dùng dao chém 2 người dân đi đường bị thương.

Người dân đã tri hô và thông báo tới cơ quan chức năng địa phương.

Đối tượng Bùi Văn Nam

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng Công an phường Bắc Sơn đã kết hợp cùng Tổ công tác của Công an quận Kiến An nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận đối tượng.

Phát hiện lực lượng công an xuất hiện, người đàn ông này chui xuống gầm ô tô cố thủ nhưng đã bị khống chế, đưa về trụ sở cơ quan công an để điều tra, làm rõ.

Bước đầu, cơ quan công an xác định đối tượng này là Đồng Văn Nam (SN 1989, trú tại xã An Thái, huyện An Lão, TP Hải Phòng).